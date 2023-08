Après avoir surmonté déceptions et incertitudes, les Isérois lancent une nouvelle saison avec des ambitions.

Il n’aura échappé à personne que l’affiche proposée en ouverture aux Grenoblois est celle de la demi-finale qu’il avait remportée, il y a trois mois, face à Mont-de-Marsan (36-27). Aubin Hueber, désormais aux commandes du FCG, ne veut tirer qu’un seul parallèle entre les deux rencontres : "Nous abordons cette nouvelle saison avec la volonté de faire vibrer le stade des Alpes comme au printemps dernier. Nous voulons apporter de l’engouement, donner de l’espoir avec l’ambition de ramener ce club au plus haut niveau."

Pour Grenoble, le coup d’envoi du championnat s’annonce comme le jour d’après. Depuis mai dernier et la légitime déception laissée par deux échecs aux portes du Top 14, le staff a changé, de nouveaux joueurs sont arrivés, une nouvelle gouvernance s’est mise en place et surtout il a fallu surmonter les incertitudes qu’a pu laisser planer l’annonce d’une relégation administrative finalement annulée le 7 juillet, cinq jours après la reprise de l’entraînement. " Notre première semaine de préparation, sans savoir quel serait le cap, a été compliquée", concède Aubin Hueber, non sans ajouter : "Les joueurs ont été admirables de par leur implication. Je leur ai simplement dit que nous entamions ensemble un nouveau chapitre."

Priorité à la fraîcheur

De cette intersaison tourmentée reste le retrait de six points au classement avec lequel Grenoble aborde cette nouvelle saison. Une situation déjà connue la saison passée (-3 points) qui n’avait pas empêché le club isérois de se hisser sur la deuxième marche du podium final. "Nous en avons parlé avec les joueurs. Ils m’ont dit que la saison dernière ils avaient complètement mis ce paramètre de côté. C’est la bonne attitude, celle que nous voulons à nouveau adopter. Elle traduit le caractère de notre groupe."

Les Grenoblois sont concentrés sur leurs objectifs en abordant cette saison avec un groupe qui n’a connu que quelques retouches. "Nous avons intégré quelques joueurs d’expérience, à des postes importants, avec la volonté de retrouver des équilibres dans notre jeu et de ramener de la maîtrise", explique Aubin Hueber qui a fait le choix de ne disputer qu’un seul match de préparation, face à Agen, avant d’affronter Mont-de-Marsan : "Nous avons voulu donner la priorité à la fraîcheur. Nous n’étions pas prêts face à Agen, nous nous sommes remis au travail pour l’être contre Mont-de-Marsan."