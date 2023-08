Le Midi Olympique lance son club ! Des nombreux évènements exclusifs, des jeux et des cadeaux à gagner, des rencontres avec la rédaction du journal... "myMidol" vous attend vous vivre le rugby au coeur du jeu !

Les grandes évolutions continuent chez Midi Olympique ! Aujourd’hui, nous sommes fiers de vous présenter myMidol, un espace dédié pour vivre notre passion commune du rugby encore plus intensément et vibrer au plus près des terrains. Que vous soyez sportif confirmé, amateur ou amoureux du rugby, rejoignez la communauté myMidol pour vivre des expériences privilégiées et bénéficiez de nombreux avantages.

Au programme : retrouvez des événements exclusifs, des rencontres avec la rédaction et des légendes du rugby, des jeux, des bons plans… Et pour le lancement, nous souhaitions vous gâter !

Le club "myMidol" vous offre un maillot dédicacé par Antoine Dupont

Des places en loge pour la Coupe du monde à gagner

La Coupe du Monde en France débutera le 8 septembre prochain et, en tant que tenants du titre, les Springboks remettront leur trophée en jeu. Ils affronteront, dans ce qui s'annonce comme l'un des grands matchs de cette compétition, l'Irlande le 23 septembre au Stade de France à Saint-Denis (93).

Deux places à gagner pour aller voir le choc Afrique du Sud - Irlande

Pour l'occasion, nous vous offrons deux places en loge avec hospitalité pour ce choc des titans entre deux nations qui prétendent au titre suprême. Également mises en jeu, deux places pour voir le quart de finale numéro 1 entre le vainqueur de la poule C (Australie, Pays de Galles, Géorgie, Fidji, Portugal) contre le deuxième de la poule D (Angleterre, Argentine, Japon, Chili, Samoa).

2 places en loge avec hospitalité pour le match Afrique du Sud - Irlande de la Coupe du Monde

2 places pour les quarts de finale 1 de la Coupe du Monde

Rejoignez "MyMidol" et intégrer un club où le rugby est au coeur de tout !