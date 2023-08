Le forfait de Romain Ntamack aura forcément des conséquences sur le système de jeu du XV de France, tant en défense qu’en attaque. Éclairage.

C’est une petite phrase insidieuse prononcée par Laurent Labit au milieu d’une conférence de presse marquée par la lourdeur du climat lié au forfait de Romain Ntamack pour la Coupe du monde qui a éveillé le soupçon. Et si l’absence de son maître à jouer devait contraindre le staff tricolore de repenser une partie de son système de jeu ? La question s’impose. Jalibert n’est pas Ntamack, Hastoy non plus. L’arrière Thomas Ramos encore moins. Ces quatre-là sont différents. "Matthieu a une expérience internationale, des qualités qui ne sont pas les mêmes que celles de Romain, a détaillé l’entraîneur de l’attaque tricolore. Tout le monde connaît les qualités offensives de Matthieu et ses qualités de facteur X. Sa vitesse aussi. Il est très dangereux avec le ballon. Antoine (Hastoy) est, depuis qu’il a changé de club, devenu champion d’Europe. Il est plus un joueur de système, régulateur de l’équipe. Ensuite, on sait aussi que Thomas (Ramos) a joué à l’ouverture avec Toulouse. Il est aussi un maître à jouer, il est déjà un deuxième ouvreur sur le terrain. Et souvent, il est les yeux du numéro dix présent sur le terrain avec lui. Nous avons donc des solutions qui seront forcément différentes."

Un système défensif à revoir ?

Certes, mais c’est cette petite phrase qui a marqué les esprits : "Nous aurons aussi des solutions pour défendre la zone de dix." Dans ce secteur de jeu, "NTK" est celui de tous qui apporte, depuis quatre ans, le plus de garanties. Peut-être même est-il le meilleur ouvreur du monde lorsqu’il s’agit d’orchestrer une défense de ligne, sans que sa zone nécessite d’être densifiée. Alors comment traduire les propos de Laurent Labit ? Sans doute est-on en droit d’imaginer de revoir certaines adaptations déjà aperçues. Par le passé, quand Jalibert évoluait avec le numéro 10 dans le dos, il lui est arrivé de défendre au poste de deuxième centre. Et même d’être positionné dans le couloir, côté fermé, sur des touches adverses proches de la ligne d’essai française. Le genre d’options qui peut aussi valoir pour Antoine Hastoy. "Un changement comme celui-ci nécessite forcément de l’adaptation, confirme le demi de mêlée Maxime Lucu. C’est le genre de chose que l’on voit avec l’équipe d’Irlande, selon si Sexton joue ou non. Ensuite, on s’adaptera aussi en fonction de la stratégie et de l’adversaire. Mais on a la chance d’avoir des ouvreurs talentueux. À eux de prendre leurs responsabilités."

Que change l’absence de "NTK" sur le jeu des Bleus ?

Quant à l’animation offensive, sans doute que l’absence de Romain Ntamack aura également des répercussions. "Tout le monde connaît l’importance de Romain dans notre système, notamment en raison de sa complémentarité avec Antoine (Dupont), souligne encore le demi de mêlée bordelais. Ils étaient très proches et dictaient le jeu de l’équipe de France. Maintenant, Matthieu (Jalibert) a aussi beaucoup joué. Ce sera à lui ou Antoine (Hastoy) de prendre le jeu à leur compte." Mais pas seulement. Il faudra aussi, à l’un ou à l’autre, rassurer. C’était la force du Toulousain, véritable bête à sang froid, merveilleux gestionnaire des temps faibles. Mais ça, c’est une autre histoire, une affaire de caractère.

Entre son talent et sa connexion avec Antoine Dupont, Thomas Ramos est une solution crédible en numéro 10. Il faut dire qu’il a de sacrés faits d’armes à son actif. En 2019 et en 2021, il officiait à ce poste avec Toulouse lors des deux finales de Top 14. à la clé, deux prestations XXL et deux titres. À Ernest-Wallon, si Ntamack n’est pas là, Ramos évolue de facto à la charnière. D’abord parce qu’il y a été formé, ensuite parce qu’il est un meneur de jeu hors pair. Lui a encore dit, en conférence de presse mardi, qu’il appréciait retrouver cette position de temps en temps : "J’aime être au cœur du jeu, attaquer la ligne. C’est plus facile à ce poste, car tu es directement confronté à la ligne d’avantage. J’aime aussi, parfois, pouvoir utiliser mon jeu au pied à bon escient." Mais, alors qu’il a mis plusieurs années à s’imposer à l’arrière du XV de France, lui assure se concentrer en priorité sur son rôle actuel : "Ouvreur est un poste complètement différent par rapport à celui d’arrière. On doit prendre des décisions beaucoup plus vite. C’est aussi pour ça qu’il faut un temps d’adaptation et encore plus au niveau international. Jouer 10 en club, en Top 14 ou Coupe d’Europe, sans manquer de respect à ces compétitions, ce n’est pas le niveau international." Le replacer aux côtés de Dupont, en plus d’envoyer un message négatif à Jalibert et Hastoy, obligerait à un remaniement derrière. Il faudrait trancher entre Jaminet et Dulin pour le numéro 15, et placer Ramos dans un autre contexte. "Il y a deux autres numéros 10, qui sont très bons, assure-t-il. Ça fait quelque temps maintenant que je joue à l’arrière. Certes, je peux dépanner à l’ouverture, mais ça fait un moment que je n’y ai pas joué, encore moins au niveau international. J’y ai fini des matchs, comme samedi pour dépanner, mais aujourd’hui, personnellement, je suis davantage focalisé sur le poste d’arrière."