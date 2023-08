Les Rochelais décrocheront-ils leur premier Brennus dans dix mois ? C’est ce que pensent en tout cas la plupart des coachs de Top 14.

Doubles tenants du titre en Champions Cup et on ne peut plus proches d’un doublé historique au printemps dernier, les Rochelais font encore et toujours forte impression. À l’heure du lancement d’une nouvelle saison, ils inspirent autant de respect que de crainte chez leurs rivaux. Le traditionnel sondage estival réalisé par nos soins, auprès des entraîneurs du Top 14, place la bande à O’Gara en tête des votes pour succéder à Toulouse, devant le Stade toulousain lui-même.

Rien de surprenant à ça, à vrai dire, au regard de la dynamique du précédent exercice et de la sensation de force dégagée par son collectif : La Rochelle possède probablement le pack le plus dominateur du rugby de clubs et affiche une maîtrise globale de son jeu qui fait référence. Reste que c’est une première dans notre consultation. Jusqu’alors, ces dernières années, Toulouse ne se départissait pas de sa posture de grand favori. Pas cette fois. En coulisses, les dirigeants rochelais et l’encadrement ont décidé de miser sur la continuité et de ne pas changer une équipe qui marche. La liste des recrutements comme celle des départs a été volontairement réduite a minima : les expérimentés Jack Nowell, Judicaël Cancoriet, Ihaia West et Teddy Iribaren sont venus pour apporter un supplément d’émulation, tandis que, dans le sens inverse, l’effectif devra apprendre à vivre sans Romain Sazy.

Une concurrence revigorée

Les ressources internes, avec l’émergence progressive des jeunes notamment (Reus, Jégou, Della-Schiava…), les repères du collectif et le vécu du vestiaire laissent aisément à penser que le Stade rochelais version 2022-2023 aura au moins autant d’atouts que les saisons passées pour espérer décrocher, enfin, le premier Brennus du club. Les écueils n’en sont pas moins réels et à prendre au sérieux : il y aura tout d’abord l’impact de la Coupe du monde, avant, pendant et après, alors que la majeure partie des cadres seront réquisitionnés par l’événement et qu’ils devront se réacclimater en suivant ; il y aura aussi le défi, pour Ronan O’Gara en premier, de maintenir le même niveau d’exigence, de se renouveler sans se renier pour maintenir le niveau de début 2023, voire l’améliorer.

Car la concurrence promet d’être encore plus rude : Toulouse, le sempiternel rival, sera encore là, l’UBB et le Racing se sont considérablement renforcés sur le papier, Montpellier et Toulon seront revanchards, pour ne citer qu’eux…

Résultats des sondages :

Champion :

La Rochelle (6 votes)

Toulouse (3)

Racing 92 (2)

Union Bordeaux-Bègles (1)

Lyon (1)

Toulon (1)

Finaliste :

La Rochelle (6 votes)

Toulouse (6)

Toulon (2)

Demi-finalistes :

La Rochelle (12 votes)

Toulouse (8)

Racing 92 (2)

Union Bordeaux-Bègles (2)

Toulon (2)

Lyon (1)

Montpellier (1)

Barragistes :

Racing 92 (12 votes)

Toulon (11)

Stade français (7)

Union Bordeaux-Bègles (6)

Toulouse (6)

Clermont (4)

Lyon (4)

La Rochelle (2)

Bayonne (1)

Castres (1)

Perpignan (1)

Barrage d'accession :

Pau (7 votes)

Perpignan (5)

Bayonne (1)

Oyonnax (1)

Relégation directe :

Oyonnax (11 votes)

Perpignan (3)