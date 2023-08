Que diriez-vous de découvrir le récit du tout premier match course-poursuite d l’histoire du rugby ? Ou comment les Lions et l'Afrique du Sud ont signé ce que l'on considère aujourd'hui comme le premier match de l'ère moderne. C'est à écouter dans ce 19ème épisode de "200 ans du rugby."

Dans ce nouvel épisode de 200 ans du rugby, Rugbyrama vous conte la folle rencontre entre les Lions et l'Afrique du Sud à Johannesburg, le 6 août 1955. Un match au cours duquel neuf essais, qui ne comptent que pour trois points à l'époque, ont été inscrits, où l'avantage à changé de main trois fois et à l’issu duquel les Lions ont fini par s'imposer 23 à 22. Une grande première dans l'histoire du sport, pour le plus grand bonheur des 95 000 spectateurs présents ce jour-là.

Cliquez ici pour découvrir les dix-huit premiers épisodes de votre saga "200 ans de rugby", disponible sur toutes vos plateformes de streaming et sur le site Rugbyrama.