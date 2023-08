Vertueux à plus d’un titre, les Audois arrachent le succès dans les derniers instants face à des Biterrois éteints au fur et à mesure de la rencontre.

Qu’il est loin le temps du doute et de la détresse. Bien sûr, la descente des Audois en Nationale lors de la dernière journée de Pro D2 est encore dans toutes les têtes, et ce traumatisme latent ne saurait être évacué en quelques semaines. Mais force est de constater que les Carcassonnais ne lâchent visiblement pas prise, après un recrutement tardif par le contexte et ciblé sur un mélange de joueurs expérimentés et en devenir. Deux succès dans l’escarcelle remportés donc face à Narbonne et Béziers lors des amicaux, et des promesses d’intégrité émanant d’un groupe ne rechignant pas à la mission délicate qui lui sera confiée cette saison. Jean-Marc Aué, le coach de l’USC, ne cachait pas son bonheur après la prestation convaincante des siens dans un lieu qu’il connaît si bien : "Je suis très heureux de la victoire et de la façon dont nous sommes allés la chercher. C’est une validation d’une longue et intense préparation estivale, où je vois ce groupe investi et capable de se dépasser. Et quand on travaille bien, il faut savoir se payer et ce fut le cas face à Béziers." Des motifs de satisfaction et des pistes à améliorer, la base de travail et la méthode sont saines et toutes tracées pour Carcassonne qui devra se frotter à un championnat de Nationale excluant tout délai d’acclimatation. Alors que l’essai de Carl Fearns fut célébré dans les tout derniers instants par les visiteurs pour la victoire à Raoul-Barrière, le contraste fut saisissant face à des Biterrois timorés physiquement ainsi que dans l’expression de leur rugby.

Béziers, la panne

Si le retour fracassant face à Valence-Romans lors du challenge Vaquerin fut apprécié, le contenu du derby fut largement décevant. Entre maladresses diverses, alignement imprécis et relative fébrilité sur le secteur de la discipline, tout était réuni pour que les Rouge et Bleu perdent le contrôle des débats après un premier acte somme toute convenable. Insuffisant pour une fin de préparation estivale, même si certaines absences se font sentir et des blessures notables, grippant l’éventuelle montée en puissance. Dans le couloir des vestiaires, le manque d’investissement fut souvent cité et nul doute que la venue d’Alexandre Ruiz, Biterrois de naissance, et Soyaux-Angoulême pour l’ouverture du Pro D2 vendredi, sera dans toutes les têtes. Oui, le turnover fut massif et les jeunes pousses alignées manquaient de vécu, oui c’est un moment de la saison où la mise en place du projet prend tout son sens. Mais le temps ne sera plus un allié et Béziers devra revoir sa copie pour connaître les joies de la réussite face aux Charentais.