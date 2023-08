Arrière de formation, l’absence de numéro 9 remplaçant a obligé Nans Ducuing à passer à la mêlée. Si ce changement de poste lui a rendu la tâche compliquée, le fait d’être au cœur du jeu l'a ravi.

Expliquez-nous pourquoi ce repositionnement, disons inattendu, en numéro 9 ?

Yann (Lesgourgues) s’est blessé alors je suis passé à la mêlée un peu pour déconner à l’entraînement et ça s’est plutôt bien passé. Honnêtement, il y a trois semaines, on m’aurait dit que je jouerai à la mêlée, j’aurais rigolé. Là, il fallait rapidement dépanner, ils m’ont demandé et j’ai dit oui avec le sourire. Mais franchement, j’ai l’impression de découvrir un nouveau sport.



C’est un poste si difficile ?

C’est surtout que je n’ai pas l’habitude de me baisser autant sur les jambes, j’avais les cannes en feu ! C’est un autre métier qu’arrière, mais je prends du plaisir à le découvrir. C’est un rôle très spécifique et très dur, donc j’espère qu’on va trouver un bon neuf, et rapidement (rires). Mais le plus compliqué, c’est la caisse qu’il faut. J’ai glissé au poste à la fin du match, j’étais carbonisé. Il faut toujours coller au ballon, ce n’est pas du tout le type d’effort que j’ai l’habitude de faire.



En revanche, le joueur chambreur que vous êtes se retrouve dans la meilleure disposition à ce poste aussi…

C’est exactement ce que j’ai dit aux mecs, j’ai fait toute ma carrière à l’arrière où j’étais un peu esseulé, où je ne pouvais pas trop klaxonner. Ce soir, je me suis fait plaisir avec les gros mais c’est vrai qu’être au cœur du poulet comme on dit, c’est un peu plus drôle pour mettre des pièces !



Sur le match, votre équipe s’est retrouvée à plusieurs reprises dans les zones de marques sans pour autant vraiment concrétiser, c’est une des points sur lesquels vous allez travailler ?

Ce sont les maux qu’on a depuis la dernière saison et sur ce début de saison, on se crée des occasions et on se retrouve dans ces zones où il faut scorer, mais on a du mal à franchir cette ligne. C’est dû à de l’imprécision, à de la précipitation, ce sont des choses que l’on doit travailler. Après, c’est notre deuxième match amical, il n’y a pas le feu au lac. Il faudrait engranger de la confiance, c’est vrai, mais nous avons déjà fait des présaisons moyennes, cela ne nous avait pas forcément empêchés de basculer sur de bons premiers matchs.