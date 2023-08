Alors que le staff tricolore a décidé de revenir à son ossature principale pour affronter l’écosse à Saint-Étienne samedi, donc d’aligner une équipe proche de celle qui défiera les All Blacks en match d’ouverture du Mondial le 8 septembre, il peut s’aligner sur un axe fort, qui lui apporte son lot de garanties.

Quand la question du retour des cadres dès ce samedi à Saint-Étienne fut posée au sélectionneur Fabien Galthié après la défaite en Écosse le week-end dernier, il s’en est amusé : "Il faudra encore patienter un peu et venir mardi à l’entraînement à Capbreton. Vous avez l’habitude et vous savez différencier les couleurs de chasubles à l’entraînement (rires)." Effectivement, les patrons du XV de France étaient vêtus de la même tunique pour la première séance ouverte à la presse. Mais, à vrai dire, il avait déjà été décidé quelques jours plus tôt - comme relaté dans ces colonnes lundi - que les Marchand, Alldritt, Dupont, Ntamack ou Ramos seraient à pied d’œuvre. Forcément, ces cinq noms-là, parmi l’équipe dite "premium" comme aimait à la nommer le staff jusqu’à ce jeudi, ne sont pas choisis au hasard. Personne n’aura occulté qu’il s’agit de la fameuse colonne vertébrale française, cet axe 2-8-9-10-15 tellement essentiel dans ce sport, depuis la nuit des temps ou presque. Beaucoup ont d’ailleurs l’habitude d’affirmer que, malgré l’évolution constante du rugby, son importance cardinale demeure la même. Voilà qui tombe bien pour le sélectionneur et ses adjoints, car eux s’appuient sur ce plan sur de fortes certitudes.

Déjà, il est intéressant de noter qu’avant le déplacement à Édimbourg où du temps de jeu a été offert à ceux qui avaient une place à aller chercher pour le Mondial, les huit précédents matchs du XV de France ont été disputés avec la même colonne "vertueuse". Ceci pour un bilan de sept victoires, dont certaines particulièrement marquantes contre l’Australie, l’Afrique du Sud ou en Angleterre. Autant dire qu’en la matière, l’encadrement tricolore s’appuie sur de sacrées garanties, lesquelles font gagner un temps fou. D’abord parce que l’équipe de France s’articule autour de ce "cinq majeur". Lorsqu’il a justifié le choix d’aligner une formation type pour le deuxième match de préparation, le coentraîneur William Servat s’est ainsi exprimé : "On veut travailler de manière cohérente. Beaucoup de joueurs "premiums" seront sur la feuille de match samedi, tout simplement pour donner plus de possibilités à l’équipe de se structurer."

Ramos, le chaînon qui manquait

Grâce à cette ossature forte et rodée, les Bleus bénéficient de repères et d’automatismes communs, qu’il s’agit d’affiner, surtout pas de chambouler. Et c’est en soi une marque de fabrique des hommes de Galthié. Voilà pourquoi il avait insisté, dès l’entame de son mandat et conscient du talent dont il bénéficiait aux postes clés, sur la nécessité de conserver une stabilité dans les secteurs décisifs, donc d’offrir de l’expérience collective à ses joueurs et de "les caper le plus possible d’ici la Coupe du monde" tel qu’il le répétait. En ce sens, il est passé des paroles aux actes.

Bien aidé par des résultats positifs et une dynamique enthousiasmante, le technicien a gardé la majorité de cette colonne vertébrale du début à la fin. Hormis blessure (Peato Mauvaka avait pris la place de Julien Marchand face aux All Blacks en novembre 2021, Matthieu Jalibert a relayé Romain Ntamack durant le Tournoi des 6 Nations 2021) ou méforme passagère (Anthony Jelonch avait été préféré à Grégory Alldritt en numéro 8 contre l’Argentine en novembre 2021), les hommes forts ont toujours été là aux coups d’envoi. Parce qu’ils sont les meilleurs (ou sur le podium) du monde à leurs postes. Parce qu’avec Charles Ollivon et Gaël Fickou, ils forment le noyau dur des leaders de ce groupe, sur le terrain comme en-dehors (ils sont les relais du staff et les représentants des joueurs). Et parce qu’une véritable affinité humaine et sportive s’est créée entre eux. Alldritt est ami depuis l’adolescence avec Dupont, lequel est très proche dans la vie de Marchand et dont la complicité avec Ntamack est évidente, etc. Aussi parce que l’axe est majoritairement toulousain et que ces garçons se côtoient au quotidien. Et, face à l’interrogation de l’arrière titulaire qui évolué plusieurs fois en route, c’est une des raisons pour lesquelles Thomas Ramos s’est si bien intégré, depuis novembre 2022, dans le XV de départ. Vrai guide en match, l’intéressé, dont la science de jeu et la communication sont reconnues de tous, a fini par s’imposer. Aujourd’hui, il est le complément parfait pour former ce quinté de luxe.