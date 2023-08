Sous le maillot francilien dorénavant, Tristan Tedder a reçu un accueil chaleureux, face à son ancienne formation, pour mener à bien ses troupes au succès.

Acclamé à l’énumération de son matricule durant les présentations, il n’en pouvait être autrement pour le Sud-Africain ayant porté le maillot Sang et Or les deux dernières saisons. Tristan Tedder a laissé un souvenir précieux et réciproque en Catalogne, après des prestations dignes de ce nom et une irrésistible envie de porter le ballon quand l’ouverture se présentait. Souriant durant l’échauffement, n’hésitant pas à brancher ses anciens coéquipiers par taquinerie, le demi d’ouverture qui officiait pour ce duel amical était encore dans son jardin. Flanqué du maillot ciel et blanc, il n’hésitait jamais à animer de façon significative les offensives. Dans un registre parfois différent, où l’alternance avec Max Spring pour inverser les rôles à leurs postes fut souhaitée, un peu comme l’année dernière quand il s’agissait d’inverser les fonctions avec son compère Jake McIntyre. Cette dualité sera très certainement appréciée par Stuart Lancaster, attentif à la prestation depuis la hauteur des tribunes, et qui devrait se servir aisément de ses talents en compagnie d’Antoine Gibert pour assumer les responsabilités laissées vacantes notamment depuis le départ du fantasque Finn Russell. Plus terre à terre, même si l’envie d’attaquer la ligne d’avantage est une aspiration naturelle chez lui, Tristan Tedder atteint une forme de maturité qu’il est peut-être venu chercher définitivement en région francilienne.

Après un parcours aux voyages différents (Toulouse, Bayonne, Béziers, Usap), le temps est venu de stabiliser son rugby pour le natif de Durban. Sa signature au Racing 92 doit représenter une étape décisive pour le garçon de 27 ans qui ne rechigne jamais sur ses principes, d’autant qu’il fut prolifique non seulement visuellement par ses franchissements, mais également par ses statistiques notoires (onze essais en deux saisons).

Un leadership à endosser

Alors qu’on sentit que, face aux Catalans, les Racingmen voulurent imprimer beaucoup de vitesse au jeu, c’est peut-être aussi un tournant stratégique qui s’opère chez les Ciel et Blanc par l’intermédiaire de l’ancien sélectionneur du XV de la Rose. Un alignement qui correspondrait à celui qui fut formé à l’académie des Sharks, comme un signe du destin pour enclencher de nouvelles bases. Tristan Tedder quittait d’ailleurs la cathédrale d’Aimé-Giral, le sourire malicieux aux lèvres, lorsqu’il fut venu le temps de le remplacer au cours de la partie. Les supporters de l’Usap le remerciant une dernière fois après les services rendus comme dernier rempart. Et si les Catalans ont rendu cet hommage vibrant à son endroit, ce n’est certainement pas étranger aux regrets naissants de son départ et de son potentiel futur épanouissement dans la région parisienne.