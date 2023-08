Dépassés en première mi-temps par l’intensité mise par les Bayonnais, les Palois ont su rectifier le tir dans le deuxième acte. Pas suffisant tout de même pour l’emporter.

Le vent qui soufflait sur la cité mariale samedi soir est-il la seule explication au scénario du match où les Bayonnais, vent portant en première mi-temps, menaient largement 26 à 7 à la pause avant de voir les Palois revenir dans le deuxième acte avec l’appui d’Eole ? Peut-être… mais pas seulement. Les Béarnais ont surtout mis quarante minutes à pleinement entrer dans cette première rencontre "amicale".

"Une défaite, ça ne fait jamais plaisir. On paye cette entame de match où nous sommes débordés par la vitesse des Bayonnais. Nous n’avons pas su ralentir leurs rucks. Camille Lopez a pu envoyer tous les ballons derrière, c’est une équipe qui sait jouer au rugby donc forcément ils ont bien négocié les surnombres. Dans l’ensemble, nous sommes déçus de l’intensité mise en première mi-temps. Nous avons été pris complètement par les Bayonnais, qui avaient peut-être toujours en tête le match à Anoeta l’an dernier (victoire paloise 30-20)", tentait d’expliquer Mathias Colombet.

"Ce n’est pas suffisant"

En deuxième mi-temps, les Palois ont su, en partie, rectifier le tir dans le sillage d’un Guillaume Ducat qui a réglé les quelques problèmes en touche et d’un Dan Robson toujours bien inspiré. "C’est sur que la deuxième mi-temps est plus intéressante que la première, reconnaît Thomas Choveau, l’entraîneur en charge de la touche et des ballons portés. Nous avons vu une réaction d’orgueil en deuxième mi-temps car nous étions menés 26-7 à la pause. Le point noir c’est que nous avons passé pas mal de temps dans leurs 22 mètres en deuxième mi-temps tout en restant stériles. C’est vraiment l’un des axes à travailler. Nous devons être plus réalistes à l’avenir. Globalement, ce n’est pas suffisant."

Tous les Palois étaient unanimes là-dessus, il reste encore beaucoup de travail avant la première journée de Top 14. Une première levée officielle durant laquelle ils iront défier le Castres olympique, leur adversaire… vendredi prochain à Lacaune (Tarn) en ultime match de préparation.