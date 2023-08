Des crises, il y en a eu et il y en aura encore dans le rugby français. Mais celle de 1952 a sûrement été la plus marquante. Entre menace de dissolution de championnat, protestations de joueurs et main mise britannique sur la fédération, c'est une histoire à découvrir dans ce 18e épisode.

Dans ce nouvel épisode de "200 ans du rugby", découvrez comment et pourquoi le rugby français a presque connu sa fin en 1952. Un épisode extraordinaire qui opposait les clubs à la fédération, elle-même fortement sous l'emprise de l'International Board. Et les choses allaient tellement mal que le Président de la FFR de l'époque, Alfred Eluère, a menacé de dissolution le championnat.