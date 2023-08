Après un Rugby Championship remporté haut la main, la Nouvelle-Zélande affronte une nouvelle fois l’Australie ce samedi matin à 4h35 (heure française). Avec l’annonce du groupe qui se déplacera en France ce lundi, cette rencontre est l’ultime opportunité de monter dans le bon wagon pour les All Blacks.

Tout va bien chez les Kiwis. Un Rugby Championship au presque parfait, avec quatorze points pris sur quinze et trois démonstrations de force, une deuxième place au classement mondial repris devant la France et une confiance qui s’accumule. Qui aurait pu prédire ça avec sérénité après le marasme d’une année 2022 qui avait placé les All Blacks comme une proie plutôt que dans son rôle habituel de chasseur. Mais en cette année de Coupe du monde, les places dans le groupe valent plus chères que jamais. D’autant plus que Ian Foster et son staff annonceront ce lundi les joueurs qui chercheront à récolter un quatrième trophée Webb Ellis. Pour donner l’opportunité à ceux qui ont moins de temps de jeu de se montrer, le sélectionneur néo-zélandais a fait tourner pour ce premier match de préparation : "C’est une nouvelle occasion pour nous d’envisager quelques options, à la fois dans notre façon de jouer et dans les joueurs sur le pré. Il y a du changement."

Mais qui dit changement ne doit pas dire baisse de niveau. Pour les Blacks, plus question de perdre de temps, ou de perdre tout court. Si des changements ont été faits au quinze de départ, c’est davantage pour donner sa chance à des joueurs que l’on a moins vu - trois joueurs feront leur début : le troisième ligne Samipeni Finau et les trois-quarts Shaun Stevenson et Dallas McLeod - car pour la première fois depuis presque deux ans, Ian Foster semble avoir trouvé son équipe type. Un alliage de jeu, de vitesse mais aussi de puissance, caractérisé par le plaquage dévastateur de Scott Barrett le week-end dernier sur ce pauvre Tate McDermott.

Foster : "Nous voulons quitter l’hémisphère Sud en restant invaincus"

Cette équipe d’Australie, justement, se rend au Forsyth Barr Stadium de Dunedin avec l’énergie du désespoir. Trois défaites et une dernière place lors du Rugby Championship qui met déjà en doute le projet porté par Eddie Jones. Lui qui avait méfié la nation à la fougère la semaine passée s’est montré bien silencieux avant un rendez-vous d’une importance capitale. Mais l’ancien sélectionneur de l’Angleterre ou du Japon le sait bien, un match dans le pays du rugby est toujours une rencontre à part. De son côté, l’Australie n’a plus remporté le moindre match sur la terre des Maoris depuis le 11 août 2001 et un succès 23 à 15. Une éternité quand on sait que les deux pays se sont affrontés 28 fois depuis dans le pays des triples champions du monde.

Cette opposition de style, entre la confiance des All Blacks et la détresse des Wallabies, pourrait encore un peu plus creuser le fossé entre ces deux nations à l’approche du plus grand rendez-vous rugbystique de l’année. En tout cas, c’est l’ambition de l’ancien ouvreur des Chiefs : "Nous voulons quitter l’hémisphère Sud en restant invaincus." La tâche relève de la norme pour la Nouvelle-Zélande, mais elle relèverait du miracle pour les partenaires d’Allan Alaalatoa, le pilier droit australien forfait suite à sa blessure samedi dernier. Dans tous les cas, à moins d’un mois du coup d’envoi de la Coupe du monde, ce match sera pour les joueurs des deux équipes l’une des dernières occasions de gagner sa place.