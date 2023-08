Après avoir marqué de leur empreinte ce début de préparation, Louis Bielle-Biarrey et Émilien Gailleton sont titulaires en Écosse. Une première sélection à vivre ensemble pour ces deux hommes qui se connaissent parfaitement.

Le 21 juin dernier, quelques heures après l’annonce de la première liste de 42 pour préparer la Coupe du monde, Émilien Gailleton déclarait ceci : "On est les deux petits jeunes du groupe avec Louis (Bielle-Biarrey), on découvre énormément tous les jours donc c’est plus confortable de ne pas être seul dans cette situation." Un peu plus d’un mois plus tard, ces "deux petits jeunes" comme le dit le Palois ont mis tout le monde d’accord. Impressionnants lors du stage à Monaco et depuis deux semaines à Marcoussis, ils ont gagné le droit de vivre leur première sélection avec le XV de France ce samedi à Murrayfield. En début de semaine, Louis Bielle-Biarrey pouvait difficilement cacher son enthousiasme, que l’on comprend : "Si je fais ma première avec Émilien, ça serait un moment sympa. Une première sélection, c’est un sentiment spécial. C’est beaucoup de fierté." À en croire leurs propos, ce duo infernal s’est lié d’une belle amitié, qui pourrait les amener jusqu’au Mondial.

Un homme les a déjà eus, avant Fabien Galthié, sous ses ordres cette saison. Il s’agit de Sébastien Calvet, le manager de l’équipe de France des moins de 20 ans. Le tout récent champion du monde raconte : "Dans un premier temps, ce qu’il faut signaler, c’est que ce sont deux très bons mecs. Au niveau de leur relation, il y a toujours eu une magnifique complicité entre eux et un énorme respect. Vous savez, de par son talent et sa médiatisation, Émilien Gailleton suscitait la jalousie de certains joueurs dans les catégories jeunes. Ce qui m’a marqué, c’est que je n’ai jamais ressenti cela chez Louis. Ils se sont toujours tirés vers le haut. Et on voit jusqu’où ça les mène aujourd’hui…" Cette volonté de s’entraider comptera au moment de rentrer sur la pelouse d’un des temples du rugby pour défier le XV du Chardon : "Ça va être génial pour les deux de partager ce moment. Je suis content pour eux car ils le méritent. Ils vont pouvoir s’entraider sur le pré, se rassurer si le début de match est compliqué… Ils vont à peu près vivre les mêmes émotions, c’est ça qui est beau. Et puis, je connais la force de caractère de ces "gamins", si je peux encore le dire ainsi. Je ne suis pas du tout inquiet pour eux. Ils sont intelligents, ils ont le talent…"

"Un puncheur et un régulateur"

Jeunes, rapides, talentueux… À vrai dire, de nombreux superlatifs comptent pour les deux hommes. Véritables révélations de la dernière saison de Top 14, ils ont marqué les esprits dans le championnat français avant de le faire aux côtés des Antoine Dupont, Grégory Alldritt ou encore Romain Ntamack. Bien évidemment, leurs styles de jeu ne concordent pas tout le temps. Même s’ils peuvent tous deux jouer à l’aile, "LBB" couvre aussi le poste d’arrière alors que Gailleton joue plus régulièrement au centre, le numéro 13 collé dans le dos. "Je dirais que Louis est un puncheur, analyse Sébastien Calvet. Il peut débloquer une action en une seule accélération avec ses appuis de feu. Mais il sait également balancer de gros coups de pied, de manière à dégager les siens. En défense aussi il est efficace, même si certains en doutent de par son gabarit." D’un côté le puncheur, et de l’autre ? "C’est peut-être réducteur que de dire ça mais je vois Émilien comme un régulateur. Alors oui, il a fini meilleur marqueur du Top 14 (14 essais), mais c’est tout de même la force tranquille. Un peu moins feu follet que son compère. Il m’impressionne par sa faculté à enchaîner les tâches et à ne rien rater. Il s’adapte à tout et régule tout. C’est le centre parfait."

Déjà dix matchs ensemble

Même s’ils n’ont jamais évolué dans le même club, les deux jeunes joueurs se connaissent parfaitement. Ils se sont longtemps côtoyés dans les catégories jeunes de l’équipe de France. Surclassés chez les moins de 20 ans, ils ont débuté ensemble pas moins de dix rencontres. Du vécu commun qui pourrait bien faire la différence ce samedi au niveau des automatismes. Sur le pré, ils se connaissent par cœur. Au total, si on cumule toutes leurs réalisations, ils ont inscrit pas moins de neuf essais avec les Bleuets. Rien que ça. "Ce sont vraiment des finisseurs, ils sont toujours bien placés, sourit Calvet. Ce sont des armes offensives que de nombreuses sélections nous envient, tant mieux." Sur le terrain, ça marque, et dans le vestaire, ça donne de la voix : "Ce sont deux leaders discrets. Ils montrent l’exemple sur le pré dans un premier temps, mais savent aussi dire les choses quand il le faut. Alors bien évidemment, ils n’ont pas le même statut chez les Bleus, que dans le groupe des Bleuets, mais ce sont des personnes qui n‘hésitent pas à dire ce qu’ils pensent quand il en ont l’occasion. Ils se ressemblent enormément à ce niveau-là." Lors de ce premier match de préparation des Bleus contre l’Écosse, l’idylle entre Louis Bielle-Biarrey et Émilien Gailleton va vivre un de ses plus beaux chapitres, elle qui a commencé depuis plusieurs années maintenant.