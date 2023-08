Ce match face à l’Écosse sera pour le staff l’occasion de se faire une idée plus précise des 33 chanceux qu’il embarquera pour la Coupe du monde. Plusieurs joueurs auront l’occasion de faire leurs preuves. Parmi eux, Paul Boudehent.

S’il y a bien une qualité qu’on ne peut enlever à Fabien Galthié c’est sa capacité à faire éclore régulièrement de nouveaux joueurs sous le maillot frappé du coq. Pour ce premier test face à l’Écosse, trois joueurs feront leur grande première. Les jeunots Emilien Gailleton et Louis Bielle-Biarrey, très attendus, mais aussi Paul Boudehent. Il est donc l’heure de se jeter dans le grand bain, de faire le grand saut. Utilisez l’expression qui vous conviendra, rien n’enlèvera l’importance de ce moment qui pourrait donner une tout autre dimension à la carrière du troisième ligne. Certains diront que ce n’est qu’un match de préparation et qu’il n’y a pas de quoi s’enflammer. Oui, si la prestation est banale. Mais si le Rochelais offre au staff ce qu’il attend de lui, son nom pourrait bien faire un bond dans le fameux "ranking". Paul Boudehent a un profil qui colle particulièrement à celui d’Anthony Jelonch. Débordant d’activité ballon en main et plaqueur acharné, le troisième ligne semble avoir tous les arguments pour convaincre Fabien Galthié et son staff. Il est donc l’heure de les mettre en pratique en conditions réelles. En tout cas cette semaine il s’est montré particulièrement en forme du côté de Marcoussis. "Il ne faut pas se rater, il faut marquer des points. Mais il ne faut pas non plus faire n’importe quoi pour se mettre en avant au risque de blesser des coéquipiers. Il faut donc saisir les opportunités et trouver sa place petit à petit sans forcer la chose, en prenant du plaisir", assurait le troisième ligne à Monaco.

Doubler la concurrence

Sauf blessures, Grégory Alldritt, Charles Ollivon, François Cros, Anthony Jelonch (s’il est rétabli) et Sekou Macalou font partie des joueurs "premium" qui devraient tous jouer la Coupe du monde. Paul Boudehent se retrouve donc en concurrence avec Dylan Cretin (20 sélections) et Yoan Tanga (2 sélections). Si le Lyonnais pourrait partir avec une longueur d’avance par son expérience il a tout de même connu une perte de vitesse avec les Bleus ces derniers mois. Alors rien n’est impossible. Surtout au vu de la forme du moment de Boudehent, facteur important lors des récents choix du sélectionneur. Le troisième ligne a été l’un des éléments clé des derniers succès rochelais. "Si je n’avais pas fait une bonne fin de saison je n’aurais même pas pu espérer être dans le groupe", expliquait le flanker. Il a d’ailleurs poussé un certain Yoan Tanga sur la touche à plusieurs reprises lors des phases finales de Champions Cup et Top 14. Paul Boudehent avait réussi à devancer son coéquipier qui finissait hors groupe lors de la demi-finale du championnat et des deux finales. Voilà de quoi imaginer ce "novice" en capacité de bousculer la hiérarchie et pourquoi pas intégrer la liste des 33 hommes qui joueront le Mondial. Car il ne faut pas se faire d’idées : "La Coupe du monde, c’est un rêve et l’un des objectifs que je m’étais fixé. Mais le rêve, à la base, c’est d’être dans les 33", assumait le Rochelais. Alors nul doute qu’il sait ce qui lui reste à faire…