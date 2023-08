Aujourd'hui en Fédérale 2, Lourdes fut un temps partie prenante de l'élite du rugby français. Dans les années 40, le FCL fut d'ailleurs à l'origine d'une révolution : devenir la première école du jeu collectif en France. Un récit à découvrir dans ce 17e épisode.

Dans ce nouvel épisode de "200 ans du rugby", découvrez comment le FC Lourdes a marqué et révolutionné l'histoire du rugby français de l'après-guerre. Ce club, qui évolue aujourd'hui en deuxième division fédérale, fut un temps aussi dominateur qu'un Stade Toulousian ou une Union Bordeaux-Bègles. En plus d’avoir collectionné les titres, le FCL peut se targuer d'être à l'origine du jeu collectif. Une première en France et une innovation qui le mena à être presque plus compétitif que le XV de France lui-même.

Cliquez ici pour découvrir les seize premiers épisodes de votre saga "200 ans de rugby", disponible sur toutes vos plateformes de streaming et sur le site Rugbyrama.