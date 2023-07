Arrivés tardivement sur le marché des transferts du fait d’un printemps agité en coulisse, les Agenais cherchent à se renforcer sur trois voire quatre postes clés. Le premier chantier à se débloquer pourrait être celui de l’ouverture où Ben Volavola et Tim Nanaï-Williams sont finalistes.

Le long feuilleton de la vente du club agenais — qui a finalement accouché d’une souris — n’a pas permis au club huit fois champion de France de se positionner rapidement sur le marché des transferts. Les Agenais sont donc actifs à contretemps et sont actuellement en quête de trois voire quatre joueurs pour renforcer qualitativement un effectif "heureusement déjà bien fourni" selon les mots du président Jean-François Fonteneau.

Au premier rang des chantiers ciblés, le poste d’ouvreur. Les Agenais étudient deux profils prioritaires. La première piste mène à Ben Volavola. L’ouvreur aux 42 sélections et 270 points marqués sous le maillot des Flying Fijians a fait le bonheur de Bordeaux-Bègles et de l’Usap avant d’évoluer au Racing 92 depuis la saison 2018-2019. Non conservé au sein de l’effectif des Haut-de-Seine, le fantasque numéro 10 pourrait donc retrouver un projet en France dans un club ambitieux de Pro D2. Son concurrent pour signer se nomme Tim Nanaï-Williams. Le Samoan non conservé par le Stade toulousain présente un profil similaire et pourra amener "son expérience et ses qualités techniques au-dessus de la moyenne" à la ligne de trois-quarts agenaise. Une décision quant à ces deux joueurs devrait être prise dans le courant de la semaine.

Glover ne viendra pas

Autre axe de travail, au poste de centre, la piste d’Harry Glover, un temps évoquée, serait sur le point de se refermer. Selon nos informations, l’Anglais aurait choisi de se concentrer sur la sélection à 7 afin de se donner une chance de disputer les jeux Olympiques. Aussi en quête d’un "facteur X" capable de terminer les actions,

Les Agenais pourraient être tentés de faire revenir George Tilsley, un ancien de la maison, engagé en tant que joker médical au Stade toulousain le temps de la Coupe du monde. Enfin, si une bonne opportunité se présente, les dirigeants du SUALG se positionneront sur un profil de première ligne. Une chose est certaine, malgré l’imminence de la reprise du championnat, les Lot-et-Garonnais ne veulent pas se presser, convaincus de détenir d’ores et déjà un effectif compétitif pour attaquer la saison.