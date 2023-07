Dans un des meilleurs effectifs d'Europe, le recrutement n'est pas forcément obligatoire. Si une poignée de recrues entrent dans la danse, le Stade toulousain va essayer de tutoyer à nouveau les sommets avec des joueurs de calibre mondial à chaque poste.

Arrières

Le taulier s’appelle Thomas Ramos. Patron dans le jeu et le vestiaire, buteur numéro un, il est un joueur extrêmement complet, lequel semble aujourd’hui à l’apogée de sa carrière. Malgré une première saison difficile à Toulouse, marquée aussi par deux blessures sérieuses, Melvyn Jaminet apporte tout de même de sacréées garanties, notamment grâce à la longueur de son pied droit. Il aura forcément à cœur de franchir un cap sur cet exercice. Ils sont accompagnés par l’international italien Ange Capuozzo, aussi gêné par les pépins physiques pour ses débuts à Ernest-Wallon, mais dont les qualités de vitesse et d’appuis n’ont pas d’équivalent. Juan Cruz Mallia est aussi très à l’aise à l’arrière, quand Arthur Retière peut y dépanner.

Ailiers

Déçu de ne pas être sur les premières listes du XV de France cet été, Matthis Lebel ne manquera pas de motivation. Auteur d’une belle fin de saison, il s’impose comme le finisseur idéal sur l’aile. Dans un registre plus électrique, Arthur Retière n’a cessé de monter en puissance pour sa première saison toulousaine. Mieux intégré dans le système, il a prouvé que son profil collait à ce club et pouvait faire des ravages. Juan Cruz Mallia, c’est l’assurance tous risques. Le Puma sait tout bien faire, au point d’être un élément central de cette ligne de trois-quarts, quel que soit son poste. Malgré des hauts et des bas ces dernières années, Lucas Tauzin conserve une force de pénétration unique à son poste. Quand il reviendra de blessure, Nelson épée fera parler sa rapidité. Le jeune Etonia Bainivalu aura sa chance. Ange Capuozzo et Dimitri Delibes évoluent évidemment aussi à ce poste.

Centres

Pita Ahki s’est rendu indispensable depuis des années par sa justesse et son sens du jeu. Plaque tournante offensive, il est aussi un régulateur défensif. à ses côtés, Santiago Chocobares a été précieux en fin de saison passée, notamment par sa faculté à fixer les adversaires et à trouver de l’avancée. Après un premier exercice plutôt décevant, où son corps l’a lâché plusieurs fois, Pierre-Louis Barassi entend démontrer son immense potentiel pour s’imposer. Malgré ses 34 ans, Sofiane Guitoune reste un compétiteur hors pair et aura un rôle à jouer dans les mois à venir. Blessé en fin de saison dernière, Dimitri Delibes veut revenir au premier plan pour continuer son ascension, lui dont les qualités athlétiques sont impressionnantes. Irrésistible en finale de la Coupe du monde U20, Paul Costes bénéficie d’un fort crédit et aura l’occasion de se montrer. De retour de prêt, Simon Renda devra tirer son épingle du jeu. Juan Cruz Mallia ou Romain Ntamack peuvent être décalés au centre.

Ouvreurs

Aujourd’hui, Romain Ntamack est une référence internationale. Auteur d’un essai exceptionnel lors de la dernière finale de Top 14, qui a offert le titre à son équipe, il excelle dans la manière de faire ses partenaires autour de lui. Il est un guide de cette formation. Pour le suppléer, Edgar Retière aura évidemment des opportunités de se mettre en évidence et de poursuivre sa progression. Même si Thomas Ramos reste le deuxième numéro 10 dans la hiérarchie et si Juan Cruz Mallia s’en sort aussi très bien à ce poste. Baptiste Germain, comme il l’a fait à Biarrritz, est à l’aise à l’ouverture également.

Demi de mêlée

Meilleur joueur du monde, Antoine Dupont est un phare aussi au Stade toulousain. Il sait absolument tout faire, rassure constamment ses partenaires et, outre sa faculté à réaliser des exploits, il s’est mué en un parfait gestionnaire. Son influence est sans limite. Difficile parfois d’exister derrière lui mais son pote Paul Graou a vécu une première saison toulousaine encourageante, dans un style dynamique et audacieux. De retour de Biarritz, Baptiste Germain devra confirmer tous les espoirs placés en lui depuis des années. Il en est bien sûr capable. Arthur Retière peut jouer numéro 9.

Numéros 8

Très en vue après être arrivé durant l’été 2022, Alexandre Roumat était fait pour ce club. Son adresse, son intelligence de jeu et sa science de l’alignement ont souvent fait des merveilles. Dominateur lors du titre de champion de France espoir, Théo Ntamack devrait profiter du départ de Selevasio Tolofua pour passer un cap. Le staff compte en tout cas sur lui.

Troisième ligne aile

L’international anglais Jack Willis, phénoménal ces derniers mois, sera encore un atour majeur, tant il excelle dans le combat. Dans un registre également physique, le retour d’Anthony Jelonch sera extrêmement précieux. Il est sûrement le meilleur défenseur du groupe et peut aisément être fixé au centre de la troisième ligne. à leurs côtés, François Cros est un peu l’homme à tout faire du paquet d’avants. Aérien et mobile quand il le faut, il sait basculer dans un profil de "plaqueur-gratteur" si besoin. Alban Placines, garçon irréprochable, est bien plus qu’un second couteau, lui qui répond toujours présent et qui sait peser sur le cours des matchs. Les jeunes Matthis Castro-Ferreira et Clément Sentubéry, très prometteurs, vont forcément entrer dans la rotation cette saison. Thibaud Flament, Alexandre Roumat et Théo Ntamack sont aussi utilisés en tant que flankers.

Deuxième ligne

Irrésistible la saison passée, grâce à sa puissance et son habileté, Emmanuel Meafou a pris une autre dimension. Il est aussi un redoutable chasseur d’essais à l’approche de l’en-but. Exemplaire dans le combat, très actif et doué dans les airs, l’immense Richie Arnold est une pièce maîtresse de ce pack. Comme Thibaud Flament, dont la capacité à enchaîner les courses à haute intensité est remarquable. Il parvient souvent à amener de la continuité derrière lui. Joshua Brennan a poursuivi son apprentissage et compte dans l’effectif. Clément Vergé a déjà pointé le bout de son nez.

Piliers

À gauche, Cyril Baille, très doué dans le jeu courant, est considéré comme un des meilleurs du monde à son poste. Rodrigue Neti est plus qu’une doublure. Complet, il a aussi du poids dans le vestiaire. Maxime Duprat a rendu de fiers services et Hugo Reilhes sera sollicité. David Ainu’u, à l’aise des deux côtés, est essentiel dans l’équilibre de la première ligne. à droite, Dorian Aldegheri sort de la plus belle saison de sa carrière. Une valeur sûre. Il devra faire face à la concurrence du All Black Nepo Laulala, successeur de Faumuina à Toulouse. Joel Merkler a déjà prouvé qu’il était promis à un bel à un grand avenir.

Talonneurs

Impressionnant dans tous les secteurs, et notamment en conquête, Julien Marchand est un leader sur le terrain et en-dehors. Un garçon d’une fiabilité sans limite. Son compère Peato Mauvaka demeure un ultra-doué, capable de gestes qu’aucun autre talonneur ne peut réaliser sur la planète. Son dynamisme est un poison pour les adversaires. Leurs absences internationales ont permis à Guillaume Cramont de montrer régulièrement sa valeur. Ian Boubila suit le même chemin et le jeune Thomas Lacombre arrive désormais derrière.