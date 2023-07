Habitué à être un cadre du groupe en l’absence des internationaux, il insiste sur la nécessité de trouver vite une cohésion collective pour être performant sur les premières journées, avant la coupure du Top 14.

Comment appréhender le début de saison ?

La saison sera très particulière jusqu’à la fin. Commençant par un bloc de trois matchs avant un gros break, il faudra être prêt d’entrée. Ce sera très important de ne pas laisser de points en route sur ces trois premiers rendez-vous. La présaison est courte, donc on devait vite entrer dans le vif du sujet.

D’autant qu’il manque de nombreux cadres...

L’effectif est assez différent. Depuis cinq ans, il y a peu de mouvements et c’est la première fois que j’en voie autant l’été, avec notamment pas mal de jokers Coupe du monde. Il y a un gros travail à faire là-dessus pour créer un groupe, se trouver sur le terrain.

Il y a aussi les jeunes, pour beaucoup champions de France espoirs. Qu’apportent-ils ?

De l’enthousiasme déjà. Nous avons un rôle pour les accompagner. Même si, pour la majorité d’entre eux, ils se sont entraînés avec nous la saison passée et ont connu quelques feuilles de match. On les connaît. Il y a une forme de transition et le but est de retrouver une unité dans le groupe.

Avec Neti, Roumat ou Guitoune, vous faites partie des cadres…

Oui, et on en parle entre nous. Notre rôle est déjà de transmettre rapidement tout ce qui touche à nos organisations offensives ou défensives. Puis d’intégrer assez vite tout le monde. On va continuer ce travail dans les prochaines semaines, pour avoir une cohérence collective sur le premier match de Top 14.

Réussir cette saison est-il un défi ?

Oui, c’est un challenge qu’on se fixe entre nous. On se prépare pour le relever. On peut déjà enclencher les choses de la bonne façon avec ce groupe actuel.

Ce titre, je m'en souviendrai toujours

Après avoir raté les précédents titres sur choix ou blessure, vous avez participé à la finale de Top 14 en juin…

Ce Brennus a une saveur très singulière pour moi. Déjà parce que j’ai pu jouer et être sur le terrain au coup de sifflet final, avec ce scénario incroyable. Puis parce qu’il y avait mon fils, ma compagne et beaucoup d’amis d’enfance dans les tribunes. On a partagé ce moment-là tous ensemble. Ce titre, je m’en souviendrai toujours…

Le groupe a-t-il encore soif de titres ?

De manière générale, il est composé de gros compétiteurs. Même entre nous et même sur des jeux autres que le rugby (sourire). Oui, on a encore envie de gagner. C’est quelque chose qu’on cultive et qu’on veut transmettre à ceux qui intègrent le groupe. Mais, pour garder cette motivation, il ne faut pas louper le coche du début de saison.

La Champions Cup, que vous aviez remportée en 2021, sera-t-elle un objectif fort ?

Oui, comme toujours. Cela fait quelques années qu’on connaît des difficultés sur la phase finale mais elle est bien sûr dans un coin de notre tête. Même si chacun est conscient des étapes à passer avant de remporter un nouveau titre. Ugo (Mola) dit souvent que cette compétition est différente, que c’est un sprint. On n’aura pas le droit à l’erreur dès le départ, et on y pensera au moment venu.

Est-ce un avantage d’avoir déjà connu des saisons d’après-titre ?

Je le pense. La réflexion et la démarche sont assez naturelles pour évacuer l’euphorie quand on a cette expérience. On arrive à basculer plus facilement, avec davantage de sérénité.