Si les deux matchs contre l’Écosse ne concerneront pas les joueurs "premium", ils seront en revanche l’occasion d’évaluer les joueurs encore en balance et d’élaguer le groupe de neuf ou dix éléments en vue de la liste définitive des 33 que Fabien Galthié annoncera dans trois semaines, tout juste…

C’est en leur lisant une lettre écrite à leur attention par le philosophe Charles Pépin que Fabien Galthié avait conclu le premier rassemblement à Monaco. "Que chacun ne soit pas lui mais aussi moins que lui, capable de s’oublier pour que vive le collectif. De s’oublier, de s’effacer ou au moins se mettre à son service. Une somme d’ego ne sera jamais qu’une somme d’ego. Que chacun s’aime moins que le collectif. Que chacun ait confiance en le groupe davantage encore qu’en lui-même. Voilà le secret des grandes équipes." Des mots censés rappeler aux 42 Bleus qu’ils demeurent avant tout les représentants de tout le rugby français, avant d’être celui d’eux-mêmes…

Le problème ? Il est que si on veut bien en accepter l’augure théorique, les hommes ne demeurent jamais rien d’autre que des hommes, traversés par des sentiments humains. Et que si les Bleus, dûment briefés, ne vont pas manquer de nous rappeler ces quinze prochains jours que "la meilleure manière de se tromper serait de penser à sa propre performance plutôt qu’à celle de l’équipe" (on prend rendez-vous, vous verrez…), il demeure néanmoins évident que les deux matchs de préparation qu’ils livreront face à l’Écosse ne seront pas des matchs ordinaires. Mais bien des rencontres de sélection, des évaluations à balles réelles, où la moindre contre-performance personnelle pourrait s’avérer fatale. Du moins pour ceux qui auront la chance d’en faire partie…

Une place pour deux

Invité à s’exprimer sur le sujet en conférence de presse dans le courant de la semaine, l’entraîneur de l’attaque Laurent Labit n’avait en effet pas botté en touche, affirmant que tous les joueurs du groupe "n’avaient pas la garantie d’avoir du temps de jeu", arguments à l’appui. "On avait déjà fait ça en 2019 (Anthony Belleau et Vincent Rattez avaient effectué toute la préparation sans jouer, NDLR), ça avait un peu choqué à l’époque mais personne n’a la garantie de jouer pendant la préparation. Ce sont les joueurs qui viendront chercher le maillot. La logique ne change pas parce qu’on est en match de préparation. On a envie de voir certains joueurs mais encore une fois, cela sera fait au mérite et dans la recherche d’un équilibre dans nos compositions d’équipe et notre projet de jeu." En conclusion ? Les joueurs "non-premium" qui n’auront pas été utilisés le 5 août à Murrayfield ou le 12 août à Saint-Étienne auront beaucoup de souci à se faire, sachant que le troisième round de la préparation face aux Fidjiens (à Nantes le 19 août) est prévu comme celui du retour des cadres, lesquels seront alignés en mode "gala" le 27 août contre l’Australie à Saint-Denis, pour la répétition générale du match d’ouverture face aux All Blacks douze jours plus tard…

Ces joueurs "premium", pratiquement assurés de disputer la Coupe du monde sauf blessure ? Ils sont évidemment nombreux, puisque Galthi assurait à la fin du dernier Tournoi "connaître 80 % du groupe qui irait au Mondial". Ainsi, selon notre décompte, au moins 23 joueurs peuvent être considérés comme des partants certains (lire ci-dessous), et même 24 si l’on prend en compte le cas d’Anthony Jelonch, avec qui le staff des Bleus a passé un deal. De fait, le calcul est simple : parmi les 19 joueurs restant au sein des 42, 10 d’entre eux (ou 9 si le genou de Jelonch n’est pas rétabli au 15 août…), ne franchiront pas le cut, soit plus ou moins 50 %. Comme un jeu de téléréalité destiné à laisser les joueurs jusqu’au bout sous pression, à l’extrême opposé de la voie qu’avait choisi Bernard Laporte en 2007. De quoi épicer - si besoin - les deux prochaines semaines, et préparer toujours plus les Tricolores à affronter le grand stress qui les attend dans un peu plus d’un mois…

Les 24 joueurs "premium"

Première ligne : Atonio, Baille, Falatea, Marchand, Mauvaka, Bourgarit.

Deuxième ligne : Flament, Taofifenua, Willemse, Woki.

Troisième ligne : Alldritt, Cros, Ollivon, Macalou, Jelonch (si rétabli).

Charnière : Dupont, Lucu, Jalibert, Ntamack.

Trois-quarts : Danty, Fickou, Penaud, Villière, Ramos.