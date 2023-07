Après avoir "touché le fond face aux Pumas" dixit Eddie Jones, les Wallabies se doivent de rebondir au plus vite sur leur pelouse de Melbourne face aux All Blacks, devant une affluence plus jamais enregistrée depuis quinze ans.

Vingt-et-un ans, déjà. Vingt-et-une saisons que la Bledisloe Cup n’a plus été remporté par les Wallabies. L’ailier Mark Nawaqanitawase avait 1 an à peine et, surtout, le sélectionneur australien d’alors se nommait… Eddie Jones. Un nom que les All Blacks, pourtant forts de leur convaincante victoire sur les champions du monde sud-africains, voient comme un mauvais présage. Parce que ce dernier n’a pas hésité à leur promettre l’enfer à Melbourne, malgré l’infamante défaite des siens à la dernière seconde face aux Argentins.

Mais surtout parce que le sélectionneur des Wallabies a le bagage pour se montrer si sûr de lui, ainsi que le prouve son record étonnamment équilibré face à la Nouvelle-Zélande avec l’Australie ou l’Angleterre, qui est de sept défaites pour un nul et six victoires, dont cette demi-finale du Mondial 2019 qui traumatisa tout un pays. "On sait que les Australiens vont arriver particulièrement remontés contre nous, notamment en raison du match de la saison dernière (perdu après une contestable décision de M. Raynal dans les dernières secondes, NDLR) dont ils vont parler toute la semaine, pressentait le centre néo-zélandais Anton Lienert-Brown, de retour de suspension. En plus, avec Eddie Jones à la barre, ils auront des atouts planqués dans leurs manches… Je n’ai aucun doute quant au fait qu’ils viendront au match avec beaucoup de foi".

Jones : "Se persuader que nous sommes meilleurs qu’eux"

De la foi, pour sûr, mais aussi des arguments. Car si le capitaine Michael Hooper, toujours en délicatesse avec son mollet, ne devrait pas être de la partie et donc manquer le dernier rendez-vous de sa carrière sur le sol australien (évoluant actuellement au Japon, il souhaite intégrer la sélection à 7 pour participer aux jeux Olympiques), les Wallabies enregistreront plusieurs retours significatifs, comme celui de Jordan Petaia au centre pour pallier l’absence sur blessure de Len Ikitau, celle d’Andrew Kellaway à l’arrière, mais aussi les come-back sur le banc du polyvalent trois-quarts Izzy Perese et du surpuissant pilier Taniela Tupou (tendon d’Achille). Au total, ce sont 7 changements que Jones a apportés, susceptibles d’apporter à la fois inventité offensive et puissance, soit précisément ce qui leur a fait défaut face aux Pumas… "J’espérais pouvoir procéder à un sauvetage immédiat de l’équipe, mais cela ne se produira pas, expliquait Eddie Jones dans la semaine. Le mal était profond, notamment en termes de mentalité et je pense qu’en réalité, nous avions besoin de toucher le fond avant de rebondir."

Pour ce qui est de toucher le fond, nul doute que les Wallabies y sont parvenus. Et pour ce qui est de rebondir ? Le résultat de ce test-match devrait nous en dire plus, d’autant que celui-ci se disputera (pour la première fois depuis 2009) devant plus de 80 000 personnes au Melbourne Cricket Ground, malgré la concurrence de la Coupe du monde de foot féminine. Sacrée pression... "Notre équipe sera jeune, avec à peine 290 capes cumulées quand les Blacks seront à plus de 1000, raffutait Jones. Dans ces conditions, on n’a aucune pression, il faut juste qu’on se persuade que nous sommes une meilleure équipe qu’eux." Méthode Coué ou pas ? Réponse samedi...