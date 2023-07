Exemple de régularité au plus haut niveau de ce championnat depuis de nombreuses années, le Stade Montois espère encore jouer les premiers rôles, en poursuivant son développement.

Finaliste il y a deux ans, demi-finaliste la saison dernière, le Stade montois, avec ses moyens limités, continue de réaliser l’exploit permanent. Jusqu’à quand ? Nul ne le sait. C’est que la concurrence est féroce dans ce championnat de Pro D2. Conscient qu’un club sans projets est un club qui stagne ou qui régresse, le président Jean-Robert Cazeaux, bâtisseur de profession, continue de travailler avec son équipe à un plan de développement ambitieux. Améliorer les structures, développer le modèle économique, donner à l’encadrement et à l’équipe les meilleures conditions de travail et d’évolution possibles, voilà l’objectif des grands chantiers lancés dès le mois de juin, sitôt terminée la saison 2022-2023.

Développer le modèle économique

"Nous avons lancé en même temps la construction d’une troisième tribune et l’installation d’une pelouse synthétique, explique le président montois. Cette nouvelle tribune va nous permettre de poursuivre le développement économique du club, afin d’augmenter, dans les quatre années à venir, notre budget pour nous rapprocher des clubs majeurs de Pro D2. Elle va accueillir le grand public dans des conditions optimales de confort et à des tarifs attractifs, et avec son salon panoramique de 600 m², nous allons pouvoir faire passer les espaces VIP de 720 places à 1 300. Avec cette troisième tribune, nous nous dotons de 8 000 places assises, nous rapprochant ainsi de la norme Top 14 qui fixe un minimum de 10 000 places assises. L’idée, pour aller au bout de la logique, est de faire émerger une quatrième tribune dans les prochaines années. Mais avec celle-ci, qui devrait être livrée en février 2024, nous aurons déjà un outil supplémentaire pour augmenter nos ressources en accueillant plus de partenaires, en particulier sur les affiches de gala, ce qui nous était impossible jusqu’alors."

Est-ce à dire que le Stade montois vise clairement l’accession au niveau supérieur ? "Ce n’est pas l’objectif majeur, précise Jean-Robert Cazeaux. Nous voulons d’abord assurer la présence du Stade montois dans la sphère professionnelle, parmi les trente meilleurs clubs français, et même les vingt puisque c’est ce que nous réussissons à faire depuis de nombreuses années. Nous savons que la concurrence est rude, et il faut donc toujours essayer d’améliorer les choses pour parvenir à nos fins. Néanmoins si l’occasion de monter en Top 14 se présente, nous ferons tout pour la saisir et nous serions très heureux d’y aller. Mais cela dépend bien sûr des résultats sportifs, et tout ce que nous entreprenons n’a d’autre finalité que de donner à l’encadrement et aux joueurs les meilleures conditions pour réussir."

De meilleures conditions de travail

L’installation d’une pelouse synthétique participe de cet objectif. Outre qu’elle va doter le club d’une surface en adéquation avec son style de jeu, elle va permettre aussi à la structure professionnelle de s’installer à demeure à Boniface et de travailler dans de bien meilleures conditions, en particulier en période hivernale. On voit donc que le Stade montois est en perpétuelle réflexion pour rester dans la cour des grands.

Reste l’aspect purement sportif. Cette intersaison est aussi celle d’un remodelage de l’effectif. Avec le départ de plusieurs joueurs majeurs, dont sept vont intégrer le Top 14, on pourrait craindre que le groupe ait plus de difficultés face à une concurrence toujours mieux armée.

Crainte que réfute le président montois : "Certes nous perdons des joueurs importants et nous avons resserré l’effectif en nombre, mais le recrutement que nous avons effectué est de grande qualité, avec des joueurs estampillés Top 14 et des jeunes très prometteurs issus de notre formation. C’est l’ADN du club, et nous poursuivons cette politique. Je n’ai pas de doute sur notre compétitivité."

Ambitieux et toujours en mouvement, le Stade montois est prêt pour de nouveaux défis, et impatient de se lancer dans la bataille.