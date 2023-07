Auteur d'un recrutement XXL, le Racing 92 fait bien évidemment partie des prétendants au Brennus la saison prochaine. Avec des recrues comme Siya Kolisi, Henry Arundell et Josua Tuisova, l'effectif francilien a de quoi faire peur.

Arrières

Max Spring, auteur d’une très bonne fin de saison, reste évidemment le titulaire indiscutable du poste. Très bon sous les ballons hauts malgré une taille modeste (1,76 m) et souvent excellent balle en mains, le Basque de Saint-Jean-Pied-de-Port est aussi toujours dans le viseur de Fabien Galthié en vue de la Coupe du monde 2027. La recrue Henry Arundell, arrivée en provenance des London Irish, est quant à elle considérée comme la nouvelle bombe du rugby anglais et donnera à l’attaque du Racing, s’il en était encore besoin, un peu plus de punch. Le jeune Paul Leraître et le polyvalent Tristan Tedder peuvent également occuper le poste. Le Springbok Warrick Gelant, qui ne s’est jamais vraiment fait à la vie parisienne, a quant à lui été libéré par le club et rebondira la saison prochaine chez les Stormers du Cap, son ancien club.

Ailiers

Asaeli Tuivuaka, le tank fidjien, n’a pas convaincu le staff du Racing et a donc rejoint Brive à l’intersaison. Louis Dupichot et le treiziste Regan Grace ont également quitté les Hauts-de-Seine. Malgré tout, les ailes franciliennes restent particulièrement bien pourvues : avec l’éternel Juan Imhoff, le platane Vinaya Habosi, l’électrique Christian Wade, le prometteur Enzo Benmegal et le solide Donovan Taofifenua, le Racing a de quoi déstabiliser les défenses adverses. Mais Henry Arundell (lire plus haut) et, surtout, l’ancien Montois Wame Naituvi, ont tous deux de quoi rebattre les cartes dans le fond du terrain, tant leur talent est immense. À ce titre, les observateurs du rugby fidjien ne comprennent toujours pas pourquoi Naituvi, intouchable avec le Stade montois en Pro D2, n’a pas été retenu dans le squad mélanésien pour la Coupe du monde…

Centres

Comment penser que l’association formée au milieu du terrain par Josua Tuisova et Gaël Fickou ne va pas briller de mille feux, une fois le Mondial terminé ? Au vrai, on ne saurait rêver à plus belle association… Au centre, l’ancien All Black Francis Saili, le Tricolore Henry Chavancy (il disputera cette année sa dernière saison professionnelle), le solide Junior Tabuavou et le puncheur Olivier Klemenczak auront également du temps de jeu, le Racing ayant fort à faire sur les deux tableaux, en Champions Cup et en Top 14.

Ouvreurs

Les départs conjoints de Finn Russell et Ben Volavola devraient enfin permettre à Antoine Gibert, le joueur le plus sous-coté du championnat, de déployer ses ailes. Gibert, l’enfant du club, est un excellent animateur, un bon stratège et un buteur précis. À ses côtés, on retrouvera l’ancien Catalan Tristan Tedder : auteur d’une excellente saison 2022-2023 avec l’Usap, ce Jiff né en Afrique du Sud arrive dans l’une des plus grosses écuries du Top 14 avec de sérieuses ambitions. Dont celle de devenir international français ? Il paraît, oui…

Demi de mêlée

Nolann Le Garrec, auteur d’une excellente fin de saison en Top 14, part avec le statut de titulaire indiscutable et concernant le reste (l’équipe de France, pardi !), il sait que son heure ne devrait plus trop tarder. Pour le seconder, ils seront deux cette saison : déjà, l’ancien soldat rose James Hall, doté de qualités physiques qui seront utiles sur un terrain comme celui de Paris-La Défense-Arena, aura son mot à dire ; et puis, l’international tricolore Clovis Le Bail dispose lui aussi d’indéniables qualités d’animateur pour briller à Nanterre.

Numéros 8

Jordan Joseph, de retour de prêt, est très attendu du côté du Racing où sa puissance a probablement manqué la saison dernière. Kitione Kamikamica, après des débuts poussifs avec les Ciel et Blanc, a retrouvé de l’allant en fin de saison dernière et sera précieux. Anthime Hemery, dont les derniers matchs en pro ont été plus que satisfaisants, aura évidemment sa chance. Enfin, le Zimbabwéen Shingirai Manyarara (18 ans), connu comme l’un des plus gros potentiels du rugby africain, découvrira le championnat Espoirs avant de connaître, très vite, les joies du Top 14.

Troisième ligne aile

Le nouveau patron du Racing 92 sera indéniablement Siya Kolisi, capitaine des champions du monde Springboks et formidable joueur de ballons. À ses côtés, on retrouvera l’inusable Wenceslas Lauret (jusqu’à la fin de la Coupe du monde), l’albatros Baptiste Chouzenoux, le polyvalent Maxime Baudonne ou encore l’hyperactif Ibrahim Diallo. De quoi envisager sereinement la saison, semble-t-il…

Deuxième ligne

L’arrivée de l’international gallois Will Rowlands est passée relativement inaperçue mais elle est tout sauf anecdotique : en tout état de cause, l’ancienne tour de contrôle des Wasps et des Dragons est un sérieux combattant doublé d’un expert en touche ou sous les renvois. Il sera associé dans la cage à plusieurs hommes de très bon calibre : après la Coupe du monde, Cameron Woki aura à cœur de prouver que sa première saison au club n’était qu’un quiproquo ; Veikoso Poloniati, lui, a toutes les chances de devenir l’une des attractions du Top 14 s’il parvient enfin à maîtriser ses nerfs dans les grands matchs ; Fabien Sanconnie, probablement le meilleur Racingman de la saison dernière, repartira au combat avec des ambitions similaires. Quant à Bernard Le Roux, arrêté depuis quasiment un an en raison d’une lourde commotion cérébrale, il est toujours sous contrat avec le club des Hauts-de-Seine et prendra une décision rapidement sur la suite à donner à sa carrière.

Piliers

C’est peu dire que les dirigeants franciliens attendent beaucoup, et pourquoi pas l’impossible, du pilier droit d’Oyonnax Thomas Laclayat. Celui-ci, dans l’antichambre du XV de France depuis déjà de très longs mois, fut le meilleur joueur du dernier championnat de Pro D2 et pourrait contribuer à caler une mêlée souvent en souffrance, l’an passé. À droite, on retrouvera aussi le Springbok Trevor Nyakane, assez inconstant la saison dernière, et l’international français Cedate Gomes Sa. Sur l’autre flanc de l’édifice, le retour de blessure de Hassane Kolingar devrait considérablement soulager Eddy Ben Arous et Guram Gogichashvili, beaucoup utilisés l’an passé. Le jeune et talentueux Thomas Moukoro, enfin, complète la liste des piliers gauches.

Talonneurs

Par rapport à la saison dernière, il n’y aura aucun bouleversement à ce poste. Camille Chat, Janick Tarrit et le Fidjien Peniami Narisia se partageront le temps de jeu au talon. En espérant que Chat, l’un des leaders de combat de l’équipe francilienne, soit moins handicapé par les blessures qu’il ne le fut ces derniers mois…