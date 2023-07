Fédérale 2 : découvrez tous les transferts de l’intersaison

Midi Olympique recense toutes les mutations des clubs de Fédérale 2. Arrivées, départs, retraites... Tous les mouvements dans les écuries de deuxième division fédérale sont là !

Poule 1

Andrézieux-Bouthéon

Arrivées > Panossian (Palavas-Lunel) ; Chergui (Orléans) ; Clamy (Le Havre) ; Zelaya (Argentine) ; Lombard (SA Bourg-en-Bresse) ; Poncelet (Annecy).

Départs > Sanillo (Bagnères-de-Bigorre) ; Sery (destination non connue) ; Renaudier (arrêt) ; Grisel (arrêt).

Chalon-sur-Saône

Arrivées > Colin (Villefranche-sur-Saône) ; Renzullo (Dijon) ; Bourgeon (Couches) ; Bergeret (Lons) ; Loubet (Chagny) ; Seuillot (Chagny) ; Chevalier (Chenove) ; Berardet (Chenove) ; Rogovitz (Chenove) ; Duclos (Chagny) ; Greneron (Grand Dole).

Départs > Favier (Montceau) ; Muntz (Le Creusot) ; Mazeau (Chagny) ; Vi. Gonon (Nuits-Saint-Georges) ; Vl. Gonon (Nuits-Saint-Georges) ; Pautet (Cluny) ; Lebeault (arrêt) ; Colas (arrêt) ; Lefort (arrêt).



Grand Dole

Arrivées > Rieu (Dijon) ; Meynier (Lons) ; Guillemin (Besançon) ; Audouard (Chenôve) ; Courtitarat (US Dôle) ; Davis (reprise).

Départs > Bainier (arrêt) ; Contardo (arrêt) ; Q. Mauchamp (arrêt) ; R. Mauchamp ; Fourot (arrêt, entraîneur espoirs Dijon) ; Greneron (Châlon-sur-Saône), Trippier (Pontault-Combault).



Le Creusot

Arrivées > Billochon (Tricastin) ; Muntz (Chalon) ; Polomea (Lodziki, Pologne) ; Touhari (Chagny) ; Akrim (Couches) ; Wakanivuga (Chagny) ; Baudot (Buxy) ; Delecolle (Buxy) ; Abbatista (reprise) ; Turisini (Bourg-en-Bresse) ; Paulet (Tournus).

Départs > Charleux (La Seyne) ; Vaskou (Bourges).



Le Puy-en-Velay

Arrivées > Marcon (Clermont-Ferrand) ; Ressat (Saint-Léger-des-Vignes) ; Jabri (Annonay) ; Raymond (Tricastin) ; Thébault (Clermont UC) ; Dolan (Nouvelle-Zélande) ; Zemzem (Annonay) ; Auclair (Clermont-Ferrand) ; Frelat (Évreux) ; Coulon (Saint-Flour) ; Gardes (Brives-Charensac) ; Brioude, Archer (retours).

Départs > Bertrand (arrêt) ; Auby (arrêt) ; Benoît (arrêt) ; Miles (arrêt) ; Servajan (arrêt) ; Raymond (Montchanin) ; Colibert (Hasparren).



Meyzieu

Arrivées > Ghemmouri, Le Bescond et Wood (Entente Est Lyonnais) ; Grenot (Rhone Sportif) ; Blain (Arcol) ; Planchette (Aubenas) ; Clairy (reprise) ; Andrieux (Rillieux-la-Pape) ; Hilarion (Lyon OU), Mounier (entraîneur, Arcol).

Départs > Giorgadze (Bagnères-de-Bigorre) ; Ponton (Bourgoin) ; Dapula (Dijon).



Nantua

Arrivées > Marini (Saint-Claude) ; Nadialobo (CARF) ; Satuala (Tonga 7, Australia XIII) ; Rassignoux (L’Isle-Jourdain) ; Magne (Oyonnax) ; Menotti (Oyonnax) ; Panuve (Haguenau) ; Perron (reprise) ; Frenet (entraîneur).

Départs > Acquemet (Annecy) ; Tisserant (arrêt) ; Bunod (Meximieux) ; Martinet (arrêt) ; Perteux (entraineur, arrêt).



Pontarlier

Arrivées > Fidinde (Dijon).

Départs > non communiqué



Rillieux-la-Pape

Arrivées > Soulier (Stade métropolitain) ; Devin (Saint-Priest).

Départs > Andrieux (Meyzieu).



Saint-Claude

Arrivées > Magnenat (Lons) ; Raoma (Beauvais) ; Bussot (entraîneur) ; Bajon (entraîneur).

Départs > Faussurier (arrêt) ; Gérard (arrêt) ; Rouillier (arrêt) ; Vuillard (XV de la Dombes) ; Marini (Nantua) ; Iacob (entraîneur, arrêt) ; Fatou (arrêt).



Saint-Priest

Arrivées > Bazin (Vienne) ; Bakir (Tunisie) ; Daussin, Ravinet, Bourron, Digonnet, Jullien, Gervaiseaux (Vienne) ; Bert (Rumilly) ; Barchi, Schlesser (Bourgoin-Jallieu) ; Hafidi ; Perut (Vienne) ; Laurent (Stade Métropolitain) ; Bouadjar ; Hoguin (Valence-Romans), Boyer (Le Teil) ; Magnat, Paillet (Villefranche-sur-Saône) ; Malinverno (RC Romans) ; Maury (COL rugby) ; Menendez (Barbezieux-Jonzac) ; Micho (Verpillère) ; Plassard (Metz) ; Ruaux (Bron), Sebea (Avignon XIII), Vienne (Rhône Sportif) ; Znimi (Ambérieu-en-Bugey).

Départs > Docher (Bièvre) ; Villon (Fréjus-Saint-Raphaël) ; Pippia, Royet, Tisseuil, Gabriel, Karapetyan (Pays de l’Ozon) ; Girardin (Saint-Génis) ; Mateus (Saint-Marcel) ; Barbier Thevenat (Renage) ; Bottolier Curtet (Faucigny) ; Devin (Rillieux) ; Berlier (Ampuis) ; Charbonel, Moratto (Entente Est lyonnays) ; Petit (Saint-Jean-de-Bournay) ; Giordanengo (Rumilly) ; Brethenoux (Stade métropolitain) ; Guery, Tetenoire, Terrible (arrêts).



XV de la Dombes

Arrivées > Dorrival (Canton de Montrevel) ; Aujogue, Bazzi, Montmeat, Rolland (Villefranche-sur-Saône) ; Dichant (Lons-le-Saunier) ; L. Crétin (Arcol) ; A. Branca, Duclaux, Rahal, Vuillard (Us Bressane) ; Kretz (SA Bourg) ; Nicolas (Verdun-sur-le-Doubs) ; Charreton (reprise) ; Mathieu (Rillieux-la-Pape) ; Turk, T. Branca (Oyonnax) ; Lardy (La Rochelle), Viennet (Sion, Suisse).

Départs > Cuisinier (SA Bourg).

Poule 2

Aubagne

Arrivées > Larchevêque (Nîmes) ; Guidet (Pennes-Mirabeau Cadeneaux) ; Monge (Niolon) ; Pieracci (Six-Fours-Le Brusc) ; Lahouazi (Los Angeles) ; Bonnabel (La-Seyne-sur-Mer) ; Malaga (La-Seyne-sur-Mer) ; Hadj Benali (Porto) ; Jeannin (XV du Coudon) ; Bartoli (XV du Coudon) ; Rio (La-Seyne-sur-Mer) ; Pepe (La-Seyne-sur-Mer) ; La Marne (La-Seyne-sur-Mer) ; Agulles (Berre-l’Étang) ; Tampier (Provost) ; Hervouet (Pennes-Mirabeau-Cadeneaux) ; Lahzami (L’Isle-sur-la-Sorgue) ; Perrot Berton (Valence-Romans) ; Pascal Abdellaoui (Orsay) ; Rodriguez (Provence Rugby) ; Smith (Hyères-Carqueiranne-La-Crau).

Départs > Jacques (Cavaillon) ; Dechaîne (arrêt) ; Peuchaud (Six-Fours-Le Brusc) ; Castay (Dax) ; Fassy (La Bourbonne) ; Caillie (arrêt, puis entraîneur à Aubagne) ; Delesalle (Stade Marseillais).

Avignon-Le Pontet

Arrivées > Pogetti (entraîneur, Nîmes) ; Belgueral (entraineur, L’Isle-sur-la-Sorgue) ; Chaboski (L’Isle-sur-la-Sorgue) ; Arroyo (reprise) ; Cappelo (Nîmes) ; Moulin (reprise) ; Roche (Bédarrides-Châteauneuf-du-Pape) ; Boniface (Nîmes) ; Facéries (Les Angles) ; De Buyser (Bédarrides-Châteauneuf-du-Pape) ; Guigue (Nîmes) ; Martel (Les Angles) ; Dubosq (Cavaillon) ; Tajra (Saint-Rémy-de-Provence) ; Garcia (Nîmes) ; Delgado (Nîmes) ; Solanin (L’Isle-sur-la-Sorgue) ; Colombié (Bédarrides-Châteauneuf-du-Pape) ; Kasparrian (reprise) ; Champagne (L’Isle-Jourdain) ; Colas (Saint-Saturnin) ; Gueguen (Monteux) ; Agullo (L’Isle-sur-la-Sorgue).

Départs > Zanini (entraîneur, Tricastin) ; Mourges (entraîneur, Orange) ; Bives (Tricastin) ; Radosavljevic (arrêt) ; Fasolette (Orange) ; K. Molto (Saint-Saturnin) ; Péré (Tricastin) ; Brochard (arrêt) ; J. Molto (Saint-Saturnin) ; Le Hen (destination non connue) ; Naaman (Orange) ; Innocenti (Orange) ; Vilette (Saint-Saturnin) ; Ispizua (Saint-Saturnin) ; Bouati (Orange) ; Roche (arrêt) ; Baudoin (Orange) ; Gomez (arrêt) ; Chouchane (destination non connue).



Bièvre-Saint-Geoirs

Arrivées > Docher (Saint-Priest) ; Dumont (reprise) ; Chopin (Saint-Savin) ; T. Molinas (Saint-Savin) ; T. Perrin (Tullins Fures) ; A. Gilles (reprise) ; S. Broizat (double licence avec RC Sillans) ; M. Dye (Genève) ; H. Joffre (Échirolles) ; Martinez (US 2 Ponts) ; Babel Rochelle (double licence avec RC Sillans) ; Micoud (double licence avec RC Sillans) ; Martin-Milan (reprise).

Départs > Hardy (destination non connue) ; Allard (arrêt) ; Mercuri (Renage Rives) ; Petitpas (Beaurepaire) ; Grenier (arrêt) ; Diot (Izeaux) ; Chaux (Izeaux) ; Ouzaa (destination non connue) ; Gioanni (Saint-Marcel-Isle-d’Abeau) ; Bouvet (Les Angles) ; Barbisan (ailier, arrêt).



La Tour-du-Pin

Arrivées > Greggia (Culin) ; Bonnet-Gonnet (Vienne) ; Barthélémy (Saint-Savin) ; Tappa (Beaurepaire) ; Bertrand (Izeaux) ; Roudet-Garcia (Bourgoin-Jallieu) ; Alloncle (Saint-Savin) ; Solnon (entraîneur des avants, Vienne).

Départs > Bordel (Saint-Marcel-Isle-d’Abeau) ; Be. Frayssinet (Saint-Jean-de-Bournay) ; Rigoni (arrêt) ; Melkonian (arrêt) ; Cuzin (arrêt) ; Garnier (arrêt) ; Vignati (arrêt) ; Grinberg (arrêt) ; Durand (entraîneur des avants, arrêt).



Les Angles

Arrivées > Oliver (Nîmes) ; Bertier (Orange) ; Ouedraogo (Provence Rugby) ; Jaccaz (reprise) ; Roca (Nîmes) ; Chazalon (Arles) ; Morin (Noves-Eyragues) ; Vermeulen (Uzès) ; Traverso (Arles) ; Nierat (Pierrelatte) ; Dubor (Saint-Saturnin) ; Traverso (Arles) ; Chiker (Nîmes) ; Sagnes (reprise) ; Salles (Saint-Saturnin) ; Anda (L’Isle-sur-Sorgue) ; Bouvet (centre, Bièvre).

Départs > B. Deurrieu (pilier, Châteaurenard) ; C. Litze (pilier, arrêt) ; J.-B. Pigeaud (talonneur, Châteaurenard) ; O. Faceries (deuxième ligne, Uzès) ; J. Arnaud (troisième ligne, Châteaurenard) ; M. Bonnaure (troisième ligne, Uzès) ; R. Barriol (troisième ligne, Saint-Saturnin) ; S. Martel (troisième ligne, Saint-Rémy-de-Provence) ; J. Pes (demi de mêlée, Saint Saturnin) ; G. Carlon Sicard (demi d’ouverture, Monaco) ; M. Crevoiserat (demi d’ouverture, arrêt) ; G. Margon (arrière, destination non connue).

Monaco

Arrivées > Lucien (Hyères-Carqueiranne-La-Crau) ; Nowicki (Hyères-Carqueiranne-La-Crau) ; L. Sicard (Cognac-Saint-Jean-d’Angély) ; Romain (Grasse) ; G. Sicard (Les Angles) ; Le Gal (Nice) ; Michelucci (Nice) ; Brial (Mauguio) ; Akosh (Nice) ; Slowik (Nice) ; Freige (Saint-Laurent) ; Domenech (Gruissan) ; Rodor (Perpignan) ; Reinier (La-Seyne-sur-Mer) ; Bolgashvili (reprise, manager sportif) ; F. Romain (arrêt de Grasse puis entraîneur).

Départs > Dufond (Grasse) ; Guniava (Fréjus-Saint-Raphaël) ; Maxence (destination non connue) ; Raveau (destination non connue) ; Jaber (destination non connue) ; Tato (destination non connue) ; Giraudet (destination non connue) ; Sergere (destination non connue) ; Baldacchino (destination non connue) ; Mgeladze (destination non connue) ; Bertolo (destination non connue) ; Dupont (destination non connue) ; Garrabet (destination non connue) ; Tsulukidze (destination non connue).



Montmélian

Arrivées > Menici (Rumilly) ; Carsoulle (Chambéry) ; Bisilliat (Bourgoin-Jallieu) ; Haas (Chambéry) ; Mountassir (Aix-les-Bains) ; Rodriguez (Voiron) ; Menissier (Écosse) ; Purewall (Écosse).

Départs > Burdet (arrêt) ; Trotta (arrêt) ; Hopfner (arrêt) ; Fustinoni (arrêt) ; Roissard (arrêt) ; Fusier (arrêt).



Saint-Marcellin

Arrivées > Tavernier (reprise) ; Giroud (Varacieux) ; Icard (Varacieux) ; Louette (reprise) ; Bazzoli (Madrid) ; Garvi (Saint-Jean-en-Royans) ; Barruyer (Romans-Péage) ; Ollier (Saint-Jean-en-Royans) ; Permingeat (Tournon-Tain) ; Balatti (Trignac) ; Saporito (Saint-Jean-en-Royans) ; Thevin (Montélimar) ; Giroud (Varacieux) ; Redivo (reprise) ; Fermond (reprise) ; Fernandez (Guéret) ; Belle (Eymeux) ; Belin (Valence-Romans) ; Darier (Seyssins) ; Garcia (Tullins Fures).

Départs > Mayet (arrêt) ; Chiaverini (Tullins Fures) ; Reboullet (arrêt).



Saint-Raphaël-Fréjus

Arrivées > Mekenese (Stade toulousain) ; Guniava (Monaco) ; Lape (Stade Metropolitain) ; Abed (Saint-Sulpice-la-Pointe) ; Villon (Saint-Priest) ; Carcano (Barbezieux) ; Delpierre (reprise) ; Byl (US Montauban) ; Ianusso (XV du Coudon) ; Chouchane (Avignon-Le Pontet).

Départs > Nicola (Draguignan) ; Breuvard (Draguignan) ; Nyoungue (Vienne) ; Nadialobo (Nantua) ; Defert (arrêt) ; Morel (Grasse) ; Benbouazza (arrêt) ; Coulibaly (Grasse) ; Thimotee (Six-Fours).



Véore XV

Arrivées > B. Anater (Bassin de Crussol) ; M. Anater (Bassin de Crussol) ; Belle (Valence-Romans) ; Briard (Valence-Romans) ; Chizat (reprise) ; Covre (Châteauneuf-Saint-Marcel) ; Derment (reprise) ; L. Faure (Bassin de Crussol) ; T. Faure (Bassin de Crussol) ; François (reprise) ; Geray (reprise) ; Jurietti (Grane) ; Kadri (Motterain) ; Malandran (Montélimar) ; Mondet (Valence-Romans) ; Morand (Châteauneuf-Saint-Marcel) ; Morin (Vallée de la Drôme) ; Reynier (Privas) ; Rhinan (Motterain) ; Richmond (Aubenas-Vals) ; Soulerin (Tricastin) ; Uatini (Valence-Romans).

Départs > Agniel (Bassin de Crussol) ; Pierson (Bassin de Crussol) ; Minasyan (Saint-Jean-en-Royans) ; Pages (Lovali) ; Martin (Lovali) ; Richard (Châteauneuf-Saint-Marcel) ; Rousset (Châteauneuf-Saint-Marcel) ; Bard (Châteauneuf-Saint-Marcel) ; Caillet (Lovali) ; Peyrard (Motterain) ; Bosveuil (Lovali) ; Martinez (La Voulte) ; Piaud (arrêt) ; Terrasse (arrêt).



Vinay

Arrivées > Beuche (Albenc) ; Soubie Lapatie (Floirac) ; Flaquet (reprise) ; Garcia (reprise) ; Coulibaly (Orangie) ; Masson (reprise) ; Leon (reprise) ; Derbassy (reprise) ; Michallet (reprise) ; Martin (Romans-Péage) ; Rates (Romans-Péage) ; Leorat (Saint-Rambert-d’Albon) ; Freidrich (Seyssins) ; Agu (Saint-Jean-en-Royans) ; Fournier (reprise) ; Tanguy (reprise).

Départs > Berruyer (Saint-Jean-en-Royans) ; Derbier (Saint-Jean-en-Royans) ; Guichardon (Saint-Jean-en-Royans) ; Ruelle (Renage) ; Pace (Albenc) ; Puillet (arrêt) ; Savigny (arrêt) ; Bonnet (arrêt) ; Khaled (arrêt) ; Perrin (arrêt) ; Perrin (arrêt).



Voiron

Arrivées > Zapata (Grenoble Université) ; Ouzaa (Bièvre) ; Cremel (Villers-lès-Nancy) ; Cutillo (Seyssins) ; Royet (Chartreuse) ; Paris (Seyssins) ; Ragot (US 2 Ponts) ; Caillat (Seyssins) ; Duchamp (Chartreuse) ; Tournadre (Grenoble) ; Trenta (Renage Rives) ; Pereira (Genève).

Départs > Lizzi (destination non connue) ; Vuillemin (arrêt) ; Mercadal (arrêt) ; Brunel (Seyssins) ; Butillon (arrêt) ; Chabert (arrêt) ; Fernet (arrêt) ; Olles (Échirolles) ; Pittet (arrêt) ; Richardis (destination non connue).



Poule 3

Balma

Arrivées > Laevens (Mont-de-Marsan) ; Marie (Vallée du Girou) ; Bedel (Toec-Toac FCT) ; Maka (reprise) ; Ortiz (Valence-d’Agen) ; Baudonnat (Toec-Toac FCT) ; Antras (Saint-Girons) ; Faure (Pamiers) ; Gouriou (Montélimar) ; Sellier (Toec-Toac FCT) ; Robson (Revel) ; Bedel (Afrique du Sud).

Départs > Coulon (Villefranche-de-Lauragais) ; Andrieux (Villefranche-de-Lauragais) ; Peres (Toec-Toac FCT) ; Daurat (arrêt) ; Bedos (Vallée du Girou) ; Hallinger (Villefranche-de-Lauragais) ; Klur (arrêt) ; Carrière (destination non connue).

Canton d’Alban

Arrivées > Roussel (Saint-Affrique) ; Gatto (Saint-Affrique) ; Pélissier (Levézou) ; Maurel (Valence-d’Agen) ; Aouf (Tunisie) ; Amdouni (Mauguio-Carnon) ; Darde (Albi XIII) ; Darnac (Lescure XIII) ; Bousquet (Lacaune) ; Bardy (Liège) ; Calvet (reprise).

Départs > Cavaillès (Saint-Juéry) ; Corbière (Marssac) ; Cazalas (arrêt) ; Baude (arrêt) ; Deschamps (arrêt) ; Payrastre (arrêt) ; Albert (arrêt).



Castanet

Arrivées > Anoukoua (Sainte-Livrade) ; Delbos (Rieumes) ; Edourd-Edouarzy (Stade toulousain) ; Gueriin (Saint-Sulpice-sur-Lèze) ; Modavi (Blagnac) ; Tocaben (Cahors) ; Tiersonnier (universitaires).

Départs > Altabas (Graulhet) ; Belloc (Montauban) ; Bonnin (Toec-Toac FCT) ; Carton (Lombez-Samatan) ; Gledhill-Laigneau (Lombez-Samatan) ; Nunez (Villefranche-de-Lauragais) ; Pradalie (Castelnaudary) ; Saliou (Castelnaudary)



ES Catalane

Arrivées > El Arrouchi (Annonay) ; Enrique (Orléans).

Départs > Autones (Prades) ; Snaoui (Prades) ; Petit (Leucate) ; Boulhimas (destination non connue) ; Hollet (Vallespir) ; Gricourt (Salanque) ; Hassan (Salanque) ; Lemay (arrêt).



Leucate

Arrivées > Pauls (Marseillan) ; Jean (Bagnères) ; Vangi (Saint-Denis) ; Loubarie (reprise) ; Reynal (Bompas) ; Montagne (Pamiers) ; Maxime (reprise) ; Cribaillet (Cuxac-d’Aude) ; Gresle (Nîmes) ; Serra (Carcassonne) ; Azéma (Entente Haut Vallespir) ; Brota (Corbières XV) ; Achoun (Courbevoie) ; Bouscarle (Entente La Tet) ; Jouffreau (Narbonne) ; Moreau (Narbonne) ; Gourgeon (Narbonne) ; Petit (ES Catalane).

Départs > Pedezzani (La Seyne) ; Patrac (Corbières XV) ; Baills (Elne) ; Reynier (Stade montpelliérain) ; Reynier (Stade montpelliérain) ; Lauriac (Prades) ; Delacruz (Sigean Port-La Nouvelle) ; Leydet (Sigean Port-La Nouvelle) ; Iturburua (arrêt) ; Fougeray (arrêt) ; Griffoul (Blagnac) ; Rabier (arrêt) ; Gras (arrêt).

Levezou-Ségala

Arrivées > Rey (US Montauban double licence) ; Slimack (SC Albi) ; Nobile (pilier, Saint-Sulpice-la Pointe) ; Cammas (Naucelle) ; Rago (SC Albi) ; Guenot (Rodez) ; Ramos (Naucelle) ; Boillot (Caussade).

Départs > Rigal (Rodez) ; Miquel (Rodez) ; Jacquemet (Arpajon-Veinazes) ; Rey (Naucelle) ; Lallour (Rodez) ; Fournier (Millau) ; Bouzinhac (destination non connue) ; Quarmouchi (arrêt) ; Routhe (arrêt) ; Viala, Cransac (destination non connue).



Millau

Arrivées > Cuq (Saint-Affrique) ; Pupier (Gruissan) ; Roques (Vichy) ; Fournier (Lévézou-Ségala) ; Calme (Châteaurenard).

Départs > Bosc (arrêt) ; Susignan (Castelnaudary) ; Purichamiashvili (destination non connue) ; Vialaret (arrêt) ; Got (arrêt).



Pézenas

Arrivées > Wolff (Sète) ; Wolff (reprise) ; Vialette (Capestang) ; Burgat (Béziers) ; Faucquez (Castanet) ; Lechene (Béziers), Dieudé (reprise) ; Aubaret (Corneilhan) ; Bérard (Bourg-en-Bresse).

Départs > Cavaille (arrêt) ; Offner (arrêt).



Palavas-Lunel

Arrivées > Martin (Annonay) ; Tavernier (Vauvert) ; Sergues (Colomiers) ; Louarn (Plages d’Orb) ; Rabo (Beauvais) ; Vakauliafa (Montpellier) ; Fernani (Millau) ; Bermond (Béziers) ; Sane (Fréjus-Saint-Raphael) ; Aldebert (Montpellier) ; Momo (Jacou) ; Boukechiche (Argelès) ; Martinez (Montpellier) ; Biosca (Servian-Boujan) ; Chaudanson (Montauban) ; Caillat (Plages d’Orb) ; Gary (Mazamet) ; Portalier (Annonay) ; Richard (reprise) ; Blanc (Issoire) ; Fages (Nîmes) ; Daney (Béziers) ; Vincent (reprise) ; Constant (reprise) ; Escoffier (Saint-Jean-de-Royans) ; Lacube (Carcassonne) ; Billes (Montpellier) ; Barthes (Espagne) ; Pous (Haut Vernet Rugby) ; Grobon (Jacou) ; Luez (Orléans) ; Roux (Sète) ; Dosso (Sarcelles) ; Papaix (Vauvert).

Départs > Belon (deuxième ligne, Jacou) ; Lepeigneul (ailier, Annonay) ; Panossian (demi de mêlée, Andrézieux) ; Pomery (demi de mêlée, arrêt) ; Bes (centre, arrêt) ; Naud (troisième ligne, Villeneuve-lès-Maguelone) ; Gaudillere (troisième ligne, Villeneuve-lès-Maguelone) ; Ponsy (deuxième ligne, arrêt) ; Soliman (troisième ligne, arrêt) ; Notolan (entraîneur, destination non connue) ; Bouladou (entraîneur, Montpellier féminin) ; Jourdan (entraîneur, arrêt).



Prades

Arrivées > Belmehal (Scar-Esc-Bca) ; Bouaziz (La Têt) ; Autones (ES Catalane) ; Surroque (Thuir) ; Alonso (Elne) ; Lory (reprise) ; Snaoui (ES Catalane) ; Bigey (Saint-Paul) ; Lapierre (Ille-sur-Têt XIII) ; Benezis (Ille-sur-Têt XIII) ; Nimbo (La Seyne) ; Pla (Perpignan).

Départs > Fontana (Tricastin) ; Avellaneda (Bergerac) ; Vivalda (arrêt) ; Hour Sempé (arrêt) ; Planté (arrêt) ; Frenoi (arrêt) ; Pere (arrêt) ; Gonzalez (arrêt).



Salanque

Arrivées > Gricourt (Argelès) ; Hassan (Argelès) ; Soler (Scar-Esc-Bca) ; Marty (Couiza) ; Caladou (Grasse) ; Lahy (Argelès) ; Lamasse (reprise) ; Parayre (Longages) ; Cebellan (Haut-Vernet) ; Nafouty (Haut-Vernet) ; Gallisaires (reprise) ; Sobra (reprise) ; Parayre (reprise).

Départs > Aroun (Scar-Esc-Bca) ; Picheyre (Scar-Esc-Bca) ; Dos Santos (Céret) ; Sengenes (arrêt).



Villefranche-de-Lauragais

Arrivées > Malloy (Aubenas) ; Fyad (Saint-Sulpice-sur-Tarn) ; Fioret (Revel) ; Durrieu (Pamiers) ; Sicard (Revel) ; Nunez (Castanet) ; Andrieux (Balma) ; Casenave (Pamiers) ; Coulon (Balma) ; Serra (Castelnaudary) ; Hallinger (Balma) ; Cristol (Tournefeuille) ; Arnal (Villeneuve-du-Paréage) ; Pastre (Vallée du Girou) ; Cals (Revel) ; Pinaud (Villenouvelle) ; Gaubert (Gruissan) ; Piquet (reprise) ; Bernadet (reprise) ; Morel (reprise) ; Fauré (reprise).

Départs > Alasset (Saverdun) ; Alasset (Mazamet) ; Calmettes (Fleurance) ; Galy (Saverdun) ; Lochoshvili (Saverdun) ; Tankeu (Mazamet) ; Estelle (destination non connue) ; Sauviac (destination non connue) ; Nonis (arrêt) ; Barrau (arrêt) ; Cassas (arrêt) ; Couthieu (arrêt) ; Puertas (arrêt) ; Dedieu (arrêt).

Poule 4

Arpajon-Veinazes

Arrivées > Boubou (Clermont-Cournon), Lavaissiere (Saint-Simon), Rieu (reprise), Armand (Stade Aurillacois), Jacquemet (Levezou), Linard (Saint-Cernin), Smith (Stade Aurillacois), Chateau (Stade Aurillacois), Martini (Saint-Simon), Besson (reprise), Grassi (reprise), Ribes (Saint-Simon), Cazeaux (reprise), Lafon (Saint-Cernin), Leriche (Blois).

Départs > S. Tourde (arrêt), P. Tourde (arrêt), Dufayet (arrêt), Parro (arrêt), Lascroux (arrêt), Defargues (arrêt), Manhes (Saint-Simon), Blanqui (Saint-Simon), Sery (arrêt), Gardil (Riom).

Belvès

Arrivées > Dos Santos (Trélissac), Fauvel (Le Bugue), Ouali (Floirac), Dauher (Sarlat), Raffis (Ussan), Hilz (Le Bugue), Doumeyrou (Daglan), Gomez (Périgueux), Lickel (Lalinde-Belvès), Domieracki (reprise), Zeroug (reprise), Dejos (reprise).

Départs > Cabianca (Daglan), Deltheil (Daglan), Lacombe (Fumel), Oustric (Saint-Astier), Magnac (Saint-Yrieix-la-Perche), Paviot (Bergerac), Peresse (destination non connue), Pijassou (Saint-Yrieix-la-Perche).



Bourges

Arrivées > Narboux (Fontainebleau), Compin (Blois), Vaskou (Le Creusot), Amiranashvili (Lelo Saracens Georgie), Faure (Blois), Souyri (Albi), Thuret (Mazamet), Holisi (Valence-d’Agen), Jonck (Beaune), Visagie (Beaune), Lejawa (entraîneur, Blois), Baronnet (entraîneur, reprise), Da Cruz (entraîneur, reprise).

Départs > Thuillier (entraîneur, Nevers), Ramos (Saint-Gaudens), Gerbet (Orléans), Wilson (États-Unis), Guyot (destination non connue), Jacquet (arrêt).



Causse-Vezere

Arrivées > Figueiredo (Gourdon) ; Coussy (CA Brive) ; Reynal (reprise).

Départs > Morello (Tulle).



Clermont-Cournon

Arrivées > Moni (Montluçon) ; Gauran (ASM Clermont) ; Brustel (Brioude) ; Carvalhido (Mâcon) ; Fontaine (Oyonnax) ; Saleme (Livourne, Italie).

Départs > Delort (Riom), Pottiez (Riom), Boubou (Arpajon-Veinazès).

Decazeville

Arrivées > Murat (Tournefeuille) ; Monbroussous (reprise).

Départs > Accorsi (arrêt).



Isle-sur-Vienne

Arrivées > Bègue (Villeurbanne), Robillon (Riom), Ramisse (Saint-Junien), Propawa (Saint-Junien), Chabernaud (Saint-Junien), Dupouy (Anglet), Morichon (Usa Limoges), Lazcanotéguy (Capo Limoges), Bruno (Saverdun), Giblas (L’Aurence Limoges), Begue (Riom).

Départs > Lebret (Aixe-sur-Vienne), Bonneteaud (Aixe-sur-Vienne), Colussi (Folles), Matisallevitc (Tulle), Trossat (destination non connue), Bonnefond (Saint-Médard-en-Jalles), Tignol (arrêt), Maury (arrêt), Ruby (Saint-Yrieix-la-Perche).



Malemort-Brive olympique

Arrivées > Dx

Départs > Cloup (Tulle).



Quatre Cantons

Arrivées > Costes (Bergerac), Michaud (Boulogne-Billancourt), Joubert (Bon Encontre-Boé), Franken (Glasgow), Auffray (reprise), Rueda (Fumel), Sélim Azni (Villeneuve-sur-Lot), Sofiane Azni (Villeneuve-sur-Lot), Lantin (Mezin), Sourisseau (Agen), Veyrac (Fumel), Christ (reprise), Reigne (reprise), Boisserie (Agen), Fink (Agen), Serieyssol (Agen), Dessagne (Issigeac), Leroyer (Fumel), Bataille (Valence-d’Agen).

Départs > Darini (Villeneuve-sur-Lot), Dao (Villeneuve-sur-Lot), Thubert (troisième ligne, Sainte-Livrade-sur-Lot), Tancogne (Penne-Saint-Sylvestre), Leal (Villeneuve-sur-Lot).



Riom

Arrivées > Aussadisse (Vichy), Berger (Vichy), Bezon (reprise), Lagie (reprise), Delaunay (reprise), Bicerte (Levezou), Delort (Clermont-Cournon), Fayard (Montaigut Besse), Gardil (Arpajon-Veinazès), Gorce (Issoire), Jolivet (Guéret), Labussiere (Montaigut Besse), Laporte (Club Omnisport Lyon), Macheboeuf (Combrailles), Pottiez (Clermont-Cournon), Vermande (Olympique Saint-Bonnet).

Départs > Mazet (arrêt), Claveyrolle (arrêt), Chalayer (arrêt), Robillon (Isle-sur-Vienne), Beguet (Isle-sur-Vienne), Sabeau (arrêt), Balthazar (Stade Clermontois), Herviou (Aigueperse), C. Mouton (destination non connue), T. Mouton (destination non connue), Chevalier (arrêt), Mirailles (destination non connue), Tarragnat (destination non connue).



Sarlat

Arrivées > Garrigue (Cahors), Kheddach (Cahors).

Départs > Gaillard (Vergt), Schelfout (Gourdon), Pons (Souillac), Dauher (Belvès), Padilla (Tulle), Goguet (Saint-Aulaire), Granger (Saint-Cyprien), Withoft (Le Bugue), Demuylder (arrêt), Picard (arrêt), Saulière (arrêt).



Saint-Yrieix-la-Perche

Arrivées > Chabrier (Limoges), Cluzeau (Payzac), Sauviat (Pompadour), Norelle (Tulle), Blondel (Uzerche), Lorain (Aspo Brive), Akilano (Uzerche), Pijassou (Belvès), Ruby (Isle-sur-Vienne), Rocoturaga (Bergerac), Rosolini (Uzerche), Piolet (Annecy-le-Vieux), Magnac (Belvès), Pompidou Mendy (Le Havre), Raynaud (Limoges), Richard (reprise), Carradona (reprise), Guilhem (reprise), Balestrat (reprise).

Départs > Dauvergne (XV Haut Perigord), Legrain (Nontron), Lafon (Limoges), Dupuy (Objat).

Poule 5

Beaumont-de-Lomagne

Arrivées > Cachot (Tournon) ; Caleffi (Fleurance) ; Damiot (Gimont) ; Damiot (Lombez-Samatan) ; Debladis (Fleurance) ; Dupont (Mauvezin) ; Etcheverri (Lectoure) ; Gonzales-Maris (Lectoure) ; Housset (Montauban) ; Marchand (Brulhois) ; Naitagotago (Lectoure) ; A. Olivier (Montauban) ; L. Olivier (Montauban) ; Perez (Montech), Falga (reprise, Valence-d’Agen) ; Mirada (reprise, Beaumont) ; Rossignol (reprise, Moissac).

Départs > Arquié (destination non connue) ; Blat (Fleurance) ; Bargibaux (Moissac) ; Bedouch (arrêt) ; Bosque (Castelsarrasin) ; Boutines (Montech) ; Cochet (arrêt) ; Antona (arrêt) ; De La Rosa (arrêt) ; Delpont (arrêt) ; Destarac-Cussat (Saint Clar-Tournecoupe) ; Gayet (Moissac) ; Gendre (Moissac) ; Goberville (Castelsarrasin) ; Lafont (Moissac) ; Ducasse (arrêt) ; Vergnes (arrêt) ; Villadieu (arrêt).

Bon Encontre-Boé

Arrivées > Monbet (Valence-d’Agen), Diniz (Valence-d’Agen), Delon (Valence-d’Agen), Verdier (Valence-d’Agen), Cornu (Valence-d’Agen), Yon (Valence-d’Agen), Patturo (Moissac), Sarrau (Moissac), Cecot (Berre-l’Étang), Lopez (reprise), Fumanal (Langon), Pradin (Agen), Sauboua (Nérac), Pascau (reprise), Brun (reprise), Lanati (reprise), Teulet (reprise), Savigny, Costa, Barrat.

Départs > Cristofoli, El Mahi, Emerit, Escuraing, Gauthier, Ghirard, Joubert, Lotta, Philippot, Rocchietti, Ruggeri-Ferrand, Thimothee



Cahors

Arrivées > Hahn (Figeac), Lamata (Layrac), Bosselut (Toec-Toac FCT), Bouygues (Bretenoux), Teulet (Brive, double licence Lacapelle-Marival), Houillon (Luzech), Lalhali (Toec-Toac FCT), L. Albrecht (Souillac), Manie (Toec-Toac FCT), Beauvillain Oscar (Luzech), Guillot (Périgueux), Dupuy (Toec-Toac FCT), Aboumejd (Chartres), Farias (Vallée du Lot), Delbreil (Caussade), Berthoumieux (Valence-d’Agen), Laval (Brive, double licence Sarlat), Carrade (reprise), Labarthe (reprise).

Départs > Carles (arrêt), Pradines (arrêt), H. Marques (Luzech), Le Bail (arrêt), Tocaben (Castanet), Garrigue (Sarlat), Carriere (arrêt), Grange (Luzech), Caldeyron (Luzech), Kheddach (Sarlat), Cloutier (arrêt), Golfier (Tulle), Darnis (Luzech), Jonte (Figeac).



Ger-Seron-Bedeille

Arrivées > Loudoux (Escaluc), Pedebidou (Maubourguet), Cazenave (Morlaàs), Touron (Lembeye), Jarrand (Bagnères-de-Bigorre), Francisco (Oursbelille-Bordères), Sonival (reprise).

Départs > Marquis (Bagnères-de-Bigorre), Latapy (Maubourguet), Lagrave (Sévignacq), Arroyo (destination non connue), Cabanillas (Mauvezin).



Gimont

Arrivées > Trentini (Salles), Biffi (Auch), Foures (Albi), Sarrade (Auch).

Départs > Damiot (Beaumont-de-Lomagne), Candelon (Mauvezin), Lespinasse (Aurillac), Pene (arrêt), Dupuy (arrêt), Santarossa (arrêt), Reato (arrêt).

Grenade

Arrivées > Bergada (Castelsarrasin), Tomasi (TO XIII), Ancel (Saint-Savin), Araque (Blagnac), Astegno (Saint-Jory).

Départs > Fabre (L’Isle-Jourdain double licence) ; Caron (L’Isle-Jourdain) ; Sastourne (Castanet) ; Rascalou (Castanet).



Lourdes

Arrivées > Bernard (Bagnères-de-Bigorre), Vallé (Saint-Gaudens), Labrande (Saint-Gaudens), Horgassan (Mont-de-Marsan), Ramon (Oursbelille-Bordères), Anel (Oursbelille-Bordères), Dupilh (Maubourget), Rubio (Tarbes), Arrabeu (Vic-en-Bigorre), Savet (Juillan), Bonan, Castrezzati, Tabiry (reprise).

Départs > Bourgeois (retraite), Fernandes (Miélan-Mirande), Nougue (Argelès), Pappalardo (destination non connue), Garrigos (destination non connue), Magendie (Canada), Seris (destination non connue), Orso (destination non connue).



Miélan-Mirande

Arrivées > Adelaine (Beaune), Bayle (Vals-et-Villages-en-Astarac-L’Isle-de-Noé), Bentayou (Tarbes), Bosque (Auch), Collongues (Toulouse UC), Delage (La Valette), Dubosc (Trie-Sur-Baïse), Fernandes (Lourdes), Hubert (reprise), Lalaque (Tarbes), Lussan (reprise), Mayet (Vals-et-Villages-en-Astarac-L’Isle-de-Noé), Mezaourou (Toec-Toac FCT), Peotta (Maubourguet), Solves (Tarbes), Soumeilhan (Vals-et-Villages-en-Astarac-L’Isle-de-Noé), Croce (Auch), Juilleret (reprise), Delom (reprise), Latrille (Condom), Lagrange (Bourg-en-Bresse), Du Preez (Condom).

Départs > Alvarez (Gruissan), Cazenave (Villecomptal), Courreges (L’Isle-Jourdain), Della Vedove (Bassoues), Gogoladze (Bagnères-de-Bigorre), Ksovreli (Bagnères-de-Bigorre), Lagardere (Tarbes), Larthet (Castelnau-Magnoac), Leportier (Auch), Mendes (Bizanos), Michelin (Castelnau-Magnoac), Ortiz Monge (Bagnères-de-Bigorre), Rigaux (Maubourguet).



Nogaro

Arrivées > Resende (Hagetmau), Renard (Fleurance), Moineault (Condom), Girardeau (Tyrosse), Denis (Villeneuve-de-Marsan), Szelangiewicz (Plaisance), Debets (Panjas), Van Wijk (Auch), Maugras (Condom), Sucère (Panjas), Roca (Panjas), Bessagnet (Panjas).

Départs > Carles (arrêt), Pradines (arrêt), H. Marques (Luzech), Le Bail (arrêt), Tocaben (Castanet), Garrigue (Sarlat), Carriere (arrêt), Grange (Luzech), Caldeyron (Luzech), Kheddach (Sarlat), Cloutier (arrêt), Golfier (Tulle), Darnis (Luzech), Jonte (Figeac), Pommies (Tyrosse, double licence avec Nogaro), Dubos (Saint-Paul-lès-Dax), Pagnac (Bassoues).



Oursbelille-Bordères

Arrivées > Montagudo (Bazet-Andrest), Benhamada (Morlaas), Cazaux (reprise), Galinier (Juillan), Rigaux (Tarbes), Mersan (Laloubère), Y. Poueydebat (Tarbes), L. Poueydebat (Tarbes), Compagnet (Luc).

Départs > Ramon (Lourdes), Anel (Lourdes), Fruling (arrêt), Ballester (destination non connue), Barrau (Maubourguet), Lafaurie (arrêt), Coustiou (arrêt).



Rieumes

Arrivées > C. Berteaud (Marmande), Fages (La Saudrune), Lacourrege (Morlaàs), Michalak (L’Isle-Jourdain), Pirlet (Muret), V. Berteaud (reprise), Pasian (reprise), Soula (Toec-Toac FCT), Descamps (Tyrosse), Louandre (L’Isle-en-Dodon), El Ouadd (Cazères), Potters (Carbonne), Seddaoui (Saverdun), Valette (Saint-Sulpice), Cazalot (Saint-Lys), Palisses (Labarthe-sur-Lèze), Pinarello (reprise), Berni (Lavernose), Minoves (Sainte-Foy-de-Peyrolières).

Départs > Rabaj (Toec-Toac FCT), Ranza (Toec-Toac FCT), De Castro (La Saudrune), Bonnet (Valence-d’Agen).



Saint-Girons

Arrivées > Castaing (Foix).

Départs > Antras (Balma), Incamps (Lannemezan).

Poule 6

Aramits-Asasp

Arrivées > Cuesta Gomez (Josbaig) ; Laplace Hilaire (Josbaig) ; Salabert (Oloron) ; Loustau (Asasp Arros) ; Lanot (Ogeu) ; Trey (reprise) ; Longis (reprise) ; Laman-Duflot (reprise).

Départs > Aucun

Boucau-Tarnos

Arrivées > Broucaret (Vincennes) ; Subercazes (Navarrenx) ; Lerdou (reprise) ; Glize (reprise) ; Leclerc (Peyrehorade) ; Andrieu (Domont) ; Perusin (Saint-Jean de Luz) ; Espel (Asasp-Arros) ; Fondeviolle (Villeneuve-de-Marsan) ; Despouys (Nogaro) ; Pinet (Pamiers) ; Santos (Oloron) ; Campos (Saragosse) ; Audejean (Bidart) ; Etcheveste (Biarritz olympique).

Départs > Dartigues (Toec-Toac FCT) ; Sanha (Léguevin) ; Guichemerre (Capbreton Hossegor) ; Belestin (Saint-Jean-de-Marsacq) ; Kacy (US Orthez) ; Hélou (Hasparren).

Coarraze-Nay

Arrivées > Omparet (Barbezieux-Jonzac) ; Bollou (Souillac) ; Oscaby (Bénéjacq) ; Faupala (Colmar) ; Gestoni (Bizanos) ; Hay (Arudy).

Départs > Claverie (Lannemezan) ; Lagrave (Pont Long) ; Racz (Gan olympique).



Hasparren

Arrivées > Abart (reprise) ; Ascarat (reprise) ; Broussaingaray (Thouars) ; Cadoret (Bardos) ; Camiña (Bilbao) ; Colibert (Le Puy-en-Velay) ; Dihumba (Orléans) ; Dubuisson (Saint-Jean-de-Luz) ; Etcheberry (reprise) ; Hélou (Boucau-Tarnos) ; Hernandez (reprise) ; Latapy (Tyrosse) ; Pratviel (Anglet) ; Sadran (Suttonians) ; Saralegui (Peyrehorade).

Départs > Coyande (Saint-Paul-lès-Dax) ; Errecart (Saint-Jean-de-Luz) ; Etchebaster (Mouguerre) ; Minjou (arrêt) ; Poissonier (arrêt) ; Bidart (études) ; Roques (arrêt) ; Larre (Dax) ; Lazzarotto (arrêt) ; Lamothe (Saint-Pée-sur-Nivelle) ; Okonieswki (arrêt) ; Rouet (arrêt).



Hendaye

Arrivées > non communiqué

Départs > Brèthes (Mouguerre) ; Barcos (Mouguerre).

Morlaàs

Arrivées > Bourdalet (Pont Long) ; Maubarthe (Mauléon) ; Vignes (reprise) ; Brun (Bourg-en-Bresse) ; Adem (reprise) ; Zerrouane (Carcassonne) ; Petri (Auxerre) ; Hauret (Saint-Jean-de-Luz) ; Gomez (Section paloise) ; Dany (Pont Long) ; Barara (Bizanos) ; Maillard (reprise) ; Urrieta (Nord Béarn) ; Tanguy (Drancy).

Départs > Benhamada (Oursbelille-Bordères) ; Cazenave (Ger-Seron-Bedeille) ; Lacourrege (Rieumes) ; Fondan (Thèze) ; Perisse (Billère) ; Migirulli (Saint-Jean-de-Luz) ; Tucoulet (Parabiago, Italie).



Mouguerre

Arrivées > Rodriguez (reprise) ; Brèthes (Hendaye) ; Critakis (reprise) ; Barcos (Hendaye) ; Schuller (Jacou) ; Etchebaster (Hasparren).

Départs > Alaux (Saint-Pée-sur-Nivelle) ; Doyhenard (Saint-Pée-sur-Nivelle) ; Alzuri (Versailles) ; Millard (Saint-Martin-de-Seignanx) ; Moncade (Anglet).



Navarrenx

Arrivées > Carrey (Ogeu) ; Pedelaborde (Anglet).

Départs > Subercazes (Boucau-Tarnos) ; Urruty (Mauléon).



Orthez

Arrivées > M. Chazaly (Dax) ; E. Chazaly (Dax) ; Kacy (Boucau) ; Larrieu (Lombez-Samatan) ; Vinet (Pomarez) ; Villegas (Hagetmau) ; Dupuy (Sévignac) ; Vivcharyk (reprise) ; D’Antuene (Tucuman) ; Miguel (Rosario) ; Baudy (Dax).

Départs > Laharrague (Tarbes) ; Barrenquy (Bagnères-de-Bigorre) ; Abadie (Tarbes) ; Marcel (Le Havre) ; Bauer (Amiens).



Pont Long

Arrivées > Lagrave (Coarraze Nay) ; Budes (Bizanos) ; J.-B. Darricau (Bizanos) ; L. Darricau (Section paloise) ; Bougeard (Barcelone) ; Geraud (Monein) ; Moreau (Section paloise) ; Campergue (Bassin d’Arcachon) ; Bastien (Bagnères-de-Bigorre) ; Baque (Leguevin) ; Monbarbut (Agde) ; Anos Pellehique (Sévignacq).

Départs > Dany (Morlaàs) ; Bourdalet (Morlaàs).

Saint-Paul-lès-Dax

Arrivées > Barbe (Tyrosse) ; Lalanne (Association Côte Landes Rugby) ; Villeger (Saint-Julien-en-Born) ; Martiny (Tyrosse) ; Dubos (Nogaro) ; Dorbessanc (Villeneuve-de-Marsan) ; Cazenave (Herm) ; Lapébie (Tyrosse) ; Mchelidze (Dax) ; Lapoyalere (Montfort-en-Chalosse) ; Chalaya (Narrosse) ; Dubreuil (Anglet) ; Lomidze (Marmande) ; Estage (Dax) ; Do Nascimento (Pessac) ; Coyande (Hasparren).

Départs > Montiel (arrêt) ; Argel (arrêt) ; Moreria (Narrosse) ; Leloir (Mugron) ; Coufinal (Tartas) ; Cazeaux (arrêt) ; Etcheverria (arrêt).



Soustons

Arrivées > Baque (Eauze) ; Bos (Tyrosse) ; Bodart (Aviron bayonnais) ; Edian (reprise) ; Morin (reprise) ; Lang (Souillac).

Départs > Plachot (ACLR) ; Barbe (arrêt) ; Dumur (arrêt) ; Monsacré (arrêt).

Poule 7

Bazas

Arrivées > Battu (Langon) ; De Roquefeuille (Bordeaux-Bègles) ; Kahlouchi (reprise) ; Labat (Langon) ; Labbé (La Réole) ; Lafon (Langon) ; Lanau (Salles) Remacle (Langon) Thomas (Langon)

Départs > M’Kadara (destination non connue) ; Clocher (retraite) ; Léglise (retraite) ; Rivière (retraite) ; Saldubehere (retraite) ; Simoney (retraite) ; Sourillan (retraite)

Casteljaloux

Arrivées > Meltzer (Marmande) ; Rossi (Condom) ; Leys (Réolais) ; Labbe (Queyran) ; Lignau (Mézin) ; Laborde (Marmande) ; Camara (Laroque) ; Lambrot (Layrac) ; Daunan (Marmande) ; Peters (Langon) Lanzutti (Agen) ; Deron (Agen) ; Cotterli (Agen)

Départs > Maucouvert (retraite) ; Da Costa (retraite) ; Hardelin (retraite) ; Abdelaoui (Mourillon) ; Chincharaulli (destination non connue) ; Mamaladze (destination non connue) ; Cassagne (Villeneuve) ; Brocas (Marmande) ; Lis (Plouzané) ; Agoudjil (Fréjus)



Castillon-la-Bataille

Arrivées > non communiqué.

Départs > non communiqué.



Gujan-Mestras

Arrivées > Costecalde (Leognan) ; Durand (Leognan) ; Devin (Cadaujac) ; Kenguel (Annonay) ; Le Henanf (Sarlat) ; Deville (Saint-Medard) ; Pilioko (Hagetmau) ; Fatafehi (Sables d’Olonne)

Départs > Deyris (Leognan) ; M. Reytier (Arcachon) G. Reytier (Arcachon) ; Domiz (Salles) ; Gagnac (Plouzane) ; Curtis (Condom) ; Verriest (Vichy) ; Reytier (Domont)



La Roche-sur-Yon

Arrivées > Richard (Vichy) ; Grisneaux (Sables-d’Olonne) ; Sotillo (Espagne) ; Matoudidi (Orléans) ; Chaigne (reprise) ; Tarayre (La Baule) ; Bocquin (La Baule) ; Charton (La Baule) ; Jouanneau (reprise) ; Verny (reprise) ; Crestin (La Baule) ; Réveillère (La Baule)

Départs > Simoni (retraite) ; Ronga (destination non connue) ; Bossalot (destination non connue) ; Devaulx de Chambord (destination non connue)

Lormont

Arrivées > Dupont (Saint-Médard-en-Jalles) ; Cougnaud (Lannemezan), Taillart (Saint-Malo).

Départs > Pont (Orsay) ; El Gourch (Bagnères-de-Bigorre) ; Triscos (Tyrosse).



Mérignac

Arrivées > Condou (St Médard) ; Higueras (St Médard) ; Elissalde (Salles) ; Bordier (Arcachon) ; Gayan (Langon) ; Pagnot (Salles) ; Clerc (reprise) ; Weledji (Soyaux-Angoulème) ; Escoulan (reprise) ; Perrin (Gradignan) ; Sanika (St Aubin du Médoc) ; Melin (Beaune) ; Louisor (St André Vergers) ; Malen (Liège) ; Fleury (Moulins) ; Conchy (reprise) ; Barroso (reprise) ; Barraud (reprise) ; Poiget (reprise) ; Dupouy (reprise) ; Soude (double licence Luzech) Laparade (reprise)

Départs > De Lauzon (Tours) ; Urios (destination non connue) ; Renaud (Gradignan) ; Giudicelli (St Médard) ; Saint Antoine (retraite) ; Boinot (retraite) ; Cauchois (destination non connue) ; Joris (destination non connue) ; Redon (retraite) ; Formel (retraite) ; De Tymoski (retraite) Clergeaud (Stade Bordelais)



Poitiers

Arrivées > Kei (La Baule) ; Ksontini (Marrans) ; Auzannet (reprise) ; L’Hériteau (Parthenay) ; Mandret (Parthenay) ; Martin (Blaye) ; Nau (Niort) ; Charpiat (Saintes)

Départs > Faurieux (Saint-Junien) ; Coquilleau (destination non connue) ; Allal (destination non connue) ; Jan (destination non connue) ; Gauthier-Contour (destination non connue) ; Bernus (Stade Bordelais) ; Weber (Stade Bordelais) ; Legros (Châtellerault) ;



Rochefort

Arrivées > Loketi (Marlborough) ; Boulebsal (Orléans) ; Sauvanet (reprise) ; Temporel (Aytré) ; Mobobji (Parthenay) ; Daunivucu (Cognac) ; Giraud (Île de Ré) ; Le Roux (Île de Ré) ; Lemoyne (Orléans) ; Marc (La tremblade) ; Masima (Limoges) ; Sensio (Puilboreau) ; Nicolas (armée)

Départs > Gnabaly (destination non connue) ; Nedelec (destination non connue) ; Milhas (retraite) ; Bugeat (retraite) ; Bagate (Béziers) ; Mas (Fleurance)



Surgères

Arrivées > Digout (Niort) ; Giraud (Niort) ; Guenin (Niort) ; Perron (Rochefort) ; Filiu (reprise) ; Jean (Puilboreau) ; Cazalas (Puilboreau) ; Garnier (Aulnay-Sous-Bois) ; Humeau (Aytre) ; Cartron (La Baule) ; Poiraudeau (Niort) ; Brun (reprise) ; Mandet (reprise) ; Nicas (Arcachon) ; Delataste (Saintes)

Départs > Aucun



Tours

Arrivées > Matamoros (Stade Montois), Athanase (Chartres), Doussat (Rennes), Sicot (Limoges), Marchant (Hagetmau), Penglaou (Nevers), De Lauzon (Mérignac), Parena (Orléans), Imbula (Niort), Dimassi (Chinon), Declerck (Chinon), Chain (Loches), Grelle (reprise, UST), Aulombard (Doué la Fontaine), Champion (Vouvray), Shambuyi (Versailles), Cassonnet (Rouen), Bernad (Rodez).

Départs > Gabory (Chinon), Archambault (Joué), Le Baut (Nantes), Touchet (Joué), Gealapu (Joué), Carp (Auxerre), Le Bodo (Le Havre), Al Kassar (destination non connue), Kellogg (destination non connue), Ribbes (retraite), D. Boutet (retraite), Morisseau (retraite)



Trignac

Arrivées > Durand (La Baule) ; Daminato (Saint-Nazaire).

Départs > Balatti (Saint-Marcellin).

Poule 8

Amiens

Arrivées > Borek (Villeneuve d’Ascq) ; Pellet (Beauvais) ; Bauer (Orthez) ; Morette (Marcq en Baroeul) ; Andrieux (Arras) ; Deleris (Montdidier) ; Sutra (retour au club) ; Gricourt (retour club) ; Carpentier (Laon) ; Dewulf (Laon) ; Brizet (Thierache) ; Coiffier (Soissons) ; H. Trancart (retour au club) ; R. Trancart (retour au club) ; Morainville (Rouen)

Départs > Henri Coutelier (arrêt) ; Courtin (Tourcoing) ; Lemaitre (arrêt) ; Van Rensburg (Afrique du Sud) ; Puille (arrêt) ; Martin (Noyon) ; Frion (Courbevoie) ; Prevost (arrêt) ; Segais (arrêt) ; Theo (ligue Hauts de France)

Antony Metro 92

Arrivées > Haddou (Tournan-en-Brie) ; Yene (Gennevilliers) ; Pakaina (Vélizy-Villacoublay) ; Tala (Sucy-en-Brie) ; Mougenot (Racing 92) ; Derdeche (Massy) ; Tafili (Rochefort) ; Caugnon (Suresnes) ; Jacques (Athis-Mons) ; Rippon (Valence Romans) ; Legros (ailier, Suresnes) ; Segeral (entraîneur) ; Kuparadze (entraîneur).

Départs > Kuparadze (arrêt) ; Rocal (arrêt) ; Arnoult (arrêt) ; Boirin (arrêt).



Auxerre

Arrivées > Carp (Tours) ; Shingie (Gex) ; Ronga (La Roche-sur-Yon) ; Gnabaly (Rochefort)

Départs > Pétri (Morlàas)



Gennevilliers

Arrivées > Benoit (Montmorency Soisy), Oldarik (Montmorency Soisy), Chappeland (Ris-Orangis), Ripoll (retour), Laurencich (retour), Rimek (retour), Brochier (Houilles), Lesaulnier (Houilles), Taurin (États-Unis), Al Bandakji (St-Denis), Boisrame (Montesson), Keita (St-Denis), Vincent (retour), Thion (Orsay), Magnan (Ris-Orangis), Fasquel (Ris-Orangis), Benmegal (Beaune).

Départs > Graa (Langon)



Laffitte-Saint-Germain-Poissy

Arrivées > Micko (Boulogne), Magassa (Boulogne), Marengo (Plaisir), Dossat (Toec-Toac FCT).

Départs > Aucun

Le Rheu

Arrivées > Béraud (Rennes).

Départs > Serinet (destination non connue) ; Lagarde (desination non connue) ; Letang (destination non connue) ; Gesset (destination non connue) ; Chere (destination non connue) ; Lecluse (destination non connue) ; Boulan (destination non connue) ; Pressard (destination non connue) ; Callegher (desintation non connue).



Orsay

Arrivées > Armand (Marcoussis) ; Baillavoine (Dammarie) ; Barsalou (Boulogne-Billancourt) ; Battais (Brétigny) ; Boudaut (Chilly) ; Capdeville (Compiègne) ; Casteignau (Orangis) ; Conticello (Brétigny) ; Cussonneau (Caussade) ; Deloumeaux (Chartres) ; Duseyau (Vélizy) ; Fleureau (Versailles) ; Grelleaud (Massy) ; Herbault (Massy) ; Lebrun (Gif-sur-Yvette) ; Massicote (Massy) ; Michon (Massy) ; Picot (Gif-sur-Yvette) ; Pont (Lormont) ; Pougnet (Dourdan) ; Prigent (Valentin) ; Richard (Boulogne-Billancourt) ; Rouhy (Beaune) ; Soliman (Orangis) ; Tatard (Massy) ; Tissot (Plaisir) ; Wischniakov (Korentin).

Départs > Balderachi (Berre-l’Étang) ; Bugada (Suisse) ; Caja Munoz (Espagne) ; Clappier (Vincennes) ; Junier (Irlande) ; Le Gouis (Canada) ; Mantault (Tournan-en-Brie) ; Moule (arrêt) ; Mpasi (Tournan-en-Brie) ; Pascal Abdellaoui (Aubagne) ; Rozycki (Pologne) ; Soucasse (arrêt) ; Thion (Gennevilliers) ; Verstergaard (Danemark) ; Putaud (destination non connue) ; Kaltenbach (destination non connue) ; Chastang (destination non connue).



Plaisir

Arrivées > Buchon (Montmélian) ; Beugre (Rouen) ; Crochet (URC) ; Hazzam (Triel) ; Machado (Fougères) ; Hebal (Gujan Mestras) ; Bovagnet (Montmélian) ; Pierzo (URC) ; Tchicaya (Gargenville) ; Le Bon (URC) ; Drougard (URC) ; Frece (reprise) ; Savidan (Limay)

Départs > Gombeaud (ACBB) ; Barthez (arrêt) ; Lacroix (arrêt) ; Duseyau (Orsay) ; Marengo (MLSGP) ; Tissot (Orsay)



Plouzané

Arrivées > Chenais (Beaune) ; Lis (Casteljaloux) ; Blonf (St-Denis) ; Auclair (Espagne) ; Rebours (Barcelone) ; Bihan-Poudec (reprise) ; Marc (Brest) ; Dumora (Le Relecq Kerhuon) ; Thause (Quimper) ; Pouzol (Plabennec) ; Fortin (Brest) ; Dupin (reprise) ; Laborie (Brest) ; Billy (Brest) ; Gauvrit (Redon) ; Gibert (Ploemeur) ; Darchen (Ploemeur) ; Ladein (XV de Lic), Dehan (Tahiti) ; Coulon (reprise)

Départs > Sverzut (Dax) ; Naulet (arrêt) ; Mingnant (Rouen) ; Gagnac (Gujan-Mestras) ; Canevet (Balma) ; Malgorn (arrêt) ; Le Saout (arrêt).



Ris-Orangis

Arrivées > Poussines (RC Massy Essonne) ; Koumat (GTO Rugby Centre 77) ; Favry (RC Massy Essonne) ; Mandret (USA Limoges) ; Gomez ; Martini.

Départs > Marquet (destination non connue) ; El Foulani (destination non connue) ; Soliman (Orsay) ; Azza (Paris UC).



Saint-Malo

Arrivées > Maafu (Rennes).

Départs > non communiqué.



Versailles

Arrivées > Buy (Chartres) ; Gomes (Ris-Orangis) ; Ribaut (Massy) ; Gars (Boulogne-Billancourt) ; Quint (Massy) ; Robin (Gennevilliers) ; Wastiau (Agde) ; Herrera (Monaco) ; Cudennec (Racing 92) ; Legrand (Clamart) ; Pinot (entraîneur, Montesson-Chatou) ; P. Jauneau (Domont).

Départs > Dinga (arrêt) ; Carrère (Sancerre) ; Sotgi (destination non connue) ; J.-M. Oulouma (entraîneur, CTC 93) ; Fleureau (Orsay) ; de Metz (arrêt) ; Peillon (destination non connue) ; Galland (arrêt) ; Ottou (arrêt) ; Verien (arrêt) ; Moscodier (arrêt).