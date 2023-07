Depuis le début de la préparation, Sébastien Piqueronies et son staff ont décidé d’augmenter le curseur des attentes pour espérer gagner en constance.

Au centre d’entraînement Macron, où les Palois travaillent d’arrache-pied depuis le début du mois de juillet, un mot est dans toutes les bouches : constance. Pour cause, les Béarnais en ont manqué dans leurs résultats, mais aussi sur différents secteurs du jeu, et Sébastien Piqueronies, le patron du projet vert et blanc, a mis en alerte ses joueurs là-dessus. "Nous essayons de travailler avec les standards les plus élevés possibles et une permanence dans nos efforts, notre rigueur. Pour moi, il faut que l’on soit toujours plus rigoureux, à chaque instant et ne jamais rien lâcher. L’année dernière, nous avons fait des gros sauts émotionnels. Cela veut dire que nous sommes capables de lâcher pas mal d’énergie et, a priori, d’être performants, mais nous sommes aussi capables de lâcher facilement", analyse le technicien.

Pendant l’intersaison, il a identifié plusieurs domaines précis sur lesquels il attend des progrès, parmi lesquels on peut citer les sorties de camp, la capacité à marquer sur les temps forts ou la conquête. "Pour moi, il faut diffuser un climat d’exigence, partout, tout le temps, aussi bien en vidéo, en musculation, lors des temps de repos ou à l’entraînement, poursuit l’ancien sélectionneur des moins de 20 ans. Je crois que c’est la permanence de la rigueur qui l’amènera, ensuite, sur le terrain. C’est à nous de bien percevoir qu’il faut faire élever l’environnement dans notre exigence en général."

Les champions du monde moins de 20 ans attendus le 1er août

Et trois semaines après la reprise, le manager béarnais est plutôt satisfait de ce qu’il voit. "À ce stade, tout le monde a de l’appétit et l’envie de prouver, rappelle-t-il. Il faut accepter que, oui, c’est très bien parti et j’en suis très heureux, mais j’ai l’humilité de savoir que c’est insuffisant et ce n’est pas un indicateur, pour l’instant, durable." Dans le Béarn, épargné par la canicule, les Béarnais ont vécu une troisième semaine d’entraînement classique, avec du rugby chaque jour. "Elle est volontairement chargée en termes d’entraînement, pour que l’on ait, ensuite, un week-end volontairement déchargé et allongé", précise Piqueronies, qui ne retrouvera son groupe qu’en milieu de semaine prochaine. Quelques jours plus tard, les nouveaux champions du monde moins de 20 ans (Clément Mondinat, Hugo Auradou, Théo Attissogbe, Brent Liufau, N.D.L.R.) feront leur rentrée à Pau, où ils sont attendus pour prendre le wagon de la préparation en route. "Nous avons échangé avec eux par téléphone pour leur présenter le plan des quinze jours et leur dire comment on les attendait, au 1er août, raconte le manager de la Section. Nous avons vraiment besoin d’eux dans l’environnement pro. Malgré le fait qu’ils doivent fêter l’événement, ils sont déjà, je pense, en train de se préparer pour la reprise."

Le quatuor aura ensuite tout le temps pour se reposer, puisqu’après les trois premières journées de Top 14, il pourra profiter d’une nouvelle coupure, cette fois plus longue. "Ça fait partie d’un processus d’accompagnement qui avait déjà été anticipé, puisqu’on avait passé avec eux ce contrat au mois de mai", indique Sébastien Piqueronies, qui voudra que ses pépites de demain se mettent, elles aussi, au niveau d’exigence requis.