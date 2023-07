Le promu se prépare Pour relever le défi qui l’attend. les Oyomen, fidèles à leurs valeurs, misent sur les qualités d’un groupe stable.

Après avoir repris l’entraînement le 3 juillet, les Oyomen sont actuellement en vacances, pour une petite semaine. Dès leur retour à l’Oyomen Factory, en fin de semaine, tout va s’accélérer dans leur préparation avec un premier match amical programmé le 4 août (17 heures) à Saint-Claude face à Provence Rugby, un autre une semaine plus tard à Issoire contre Clermont, avant le grand départ en Top 14, le 19 août à Mathon… face à ces mêmes Clermontois.

Après sa victoire en finale de Pro D2 le 28 mai dernier, Oyonnax Rugby s’est très vite mis en mode Top 14, dans toutes les strates du club. Un nouvel éclairage à leds a été installé, outre une consommation revue à la baisse il permettra de proposer des animations lumineuses lors des matchs. D’autres travaux ont été lancés, ceux de la construction d’une loge de 800 places qui, en partenariat avec le Parc aux Oiseaux, sera opérationnelle à l’automne.

Mais avant tout, c’est vers les aspects sportifs que se tournent tous les regards. Ils ont été largement évoqués ce mardi lors de la traditionnelle présentation de l’effectif effectuée au stade Mathon en présence de plus de 2000 supporters. Hormis le pilier Chris Vaotoa qui débutera la saison avec Bordeaux-Bègles avant de rejoindre le Haut-Bugey en octobre, mais aussi le deuxième ligne Steve Mafi et le centre Pedro Bettencourt retenus avec leurs sélections nationales respectives en vue de la Coupe du monde, tous les joueurs étaient présents, à commencer par les nouveaux venus. Ils ne sont que huit à avoir, à ce jour, intégré les rangs des Oyomen, de quoi favoriser leur intégration, comme le souligne le deuxième ligne Ewan Johnson arrivé de Vannes : "Après trois semaines partagées tout est déjà en place, les liens se créent à l’entraînement, mais également en dehors. Nous partageons tous la même envie de réussir, de relever ce défi qui se présente à nous".

Déjouer les pronostics

Personne ne songerait à se voiler la face devant la difficulté de la tâche promise aux Oyomen. Joe El Abd la mesure pleinement, mais avance aussi quelques arguments pour étayer les ambitions aindinoises : "Depuis quatre ans nous avons construit un groupe en lui apportant chaque saison de nouvelles plus-values. L’an passé ce groupe a dominé la Pro D2 et a atteint l’objectif fixé. Son ossature a été conservée et nous avons à nouveau mené un recrutement ciblé. Le fait de n’avoir que neuf nouveaux venus va nous permettre de trouver très rapidement les connexions qui doivent nous aider à être performants dès les premiers matchs." C’est ce à quoi travaillent les joueurs du Haut-Bugey depuis près d’un mois avec le groupe de la saison passée enrichi de joueurs désireux de donner une nouvelle orientation à leur carrière et qui, pour certains, comme Ali Oz, Loïc Godener, Kevin Kornath ont déjà des attaches avec la région, un point commun partagé avec Dewald Senekal, arrivé d’Irlande pour renforcer le staff aindinois après être passés par Grenoble.

Depuis près d’un mois tout ce petit monde s’est mis au travail, avec une idée en tête, déjouer les pronostics qui promettent le pire à l’unique promu. "L’année dernière Oyonnax était le grand favori et avait donc tout à perdre, cette année nous avons tout à gagner", assure Dougal Bendjaballah, le président oyonnaxien. Le ton de la détermination a également été celui utilisé par le capitaine, Tommy Raynaud en s’adressant aux supporters lors de la présentation de la saison : "Nous savons que ce sera difficile, qu’Oyonnax sera visé par toutes les autres équipes, mais je peux vous promettre qu’on pourra compter sur nous en Top 14." À l’orée de la saison de tous les défis, Joe El Abd, le manager, fait lui aussi une promesse : "Nous jouerons nos trois premiers matchs, avant une longue pause, comme s’il s’agissait d’une phase finale." Pour tenir cette double promesse, Oyonnax se prépare, avec application détermination et impatience. Les Oyomen seront au rendez-vous dans moins d’un mois pour leur grand retour en Top 14.