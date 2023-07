Le monde se prépare pour France 2023

La très grande majorité des Nations qualifiés pour France 2023 terminera sa phase de préparation du Mondial dans l’hexagone. Au mois d’août, de la Corse au Pays basque en passant par Font-Romeu, la France ne sera pas un simple lieu de villégiature…

Pour le moment, hormis pour les quatre nations du Sud qui se débattent en Rugby Championship, pour les 16 autres pays qualifiés pour France 2023, l’heure est à la préparation physique et à suer à grosses gouttes. Chacune dans leur coin, à l’abri des regards des autres, les sélections ont débuté leur phase de préparation. Les Bleus ont pris leur quartier à Monaco pendant deux semaines, les Gallois enchaînent les stages en Suisse puis en Turquie, les Anglais en Italie, tandis que les membres de la Squadra Azzurra effectuaient eux un véritable stage commando d’oxygénation au-dessus de la station de Cortina-d’Ampezzo. De l’autre côté de l’équateur aussi, on montre que l’on travaille d’arrache-pied. Aux Fidji, c’est devenu une tradition, le programme estival d’entraînement a commencé par l’ascension de la dune de sable noir de Sigatoka. Cette fois-ci, point de course en relais, ou lesté de poids, mais une montée collective en chantant des chants religieux. Dans les îles du Tonga, le sélectionneur Toutai Kefu a lui choisi d’effectuer de véritables séances avec opposition et un amical contre l’Australie A. Il faut dire qu’il doit "intégrer" à son équipe les Ahki, Faumuina, Fekitoa ou Folau, tous anciens internationaux des Blacks et des Wallabies et qui avec les nouvelles règles d’éligibilité de World Rugby, peuvent prétendre à défendre les couleurs de leur pays d’origine.

La transhumance va commencer

À partir de ce lundi, une deuxième phase va commencer. Les semaines vont être très vite ponctuées par les matchs dits de préparation le week-end. Et on va aussi assister à une transhumance où les sélections vont se rapprocher petit à petit de la France. Si le début de la compétition est pour le 8 septembre avec le fameux France - Nouvelle-Zélande, à partir de la mi-août, de nombreuses sélections seront sur notre sol pour peaufiner leur phase de préparation. Ainsi le Portugal a prévu de terminer ses deux mois d’entraînement par un séjour à Font-Romeu, tandis que l’Afrique du Sud a choisi de s’acclimater à la météo française, par un détour d’une semaine par la Corse. Les Blacks poseront leur valise tout d’abord à Montpellier tout comme les Wallabies, tandis que les Irlandais, qui auront réalisé une grande partie de leur préparation au Portugal, s’arrêteront en chemin à Bayonne, alors que les Anglais s’installeront rapidement au nord de la France.