C’est sans surprise que Sipili Falatea, absent de la première liste en raison d’une blessure au genou, a réintégré le groupe France la semaine dernière.

Tout au long de l’été, soit jusqu’à ce qu’il ne communique la liste définitive des 33 joueurs amenés à disputer la Coupe du monde, le sélectionneur Fabien Galthié va donc modifier son groupe de 42 au gré des humeurs, des formes, des méformes ou des retours de blessure. Mercredi dernier, l’ancien capitaine du XV de France a ainsi effectué un seul changement dans le groupe tricolore et, comme attendu, le néo Racingman Thomas Laclayat a été remplacé par le Bordelo-Béglais Sipili Falatea (26 ans, 12 sélections). Une surprise, alors ? Pas vraiment, non…

Lourdement blessé à un genou lors de la dernière demi-finale de Top 14 face au Stade rochelais, l’enfant de Futuna a ces deux derniers mois bossé comme un damné afin de pleinement récupérer d’une distension d’un ligament latéral interne. S’il a raté les quinze premiers jours de stage effectués par les Bleus à Monaco, il retrouve aujourd’hui logiquement son strapontin à droite de la mêlée tricolore. On dit "logiquement" parce que dans la tête du staff tricolore, Sipili Falatea s’est installé depuis la tournée d’automne 2022 comme la doublure de l’intouchable Uini Atonio.

Titulaire chez les finisseurs

Aux yeux de Fabien Galthié et de son adjoint en charge des avants, William Servat, le droitier de l’UBB est ainsi le "finisseur" idoine dans la mesure où, s’il reste moins fort que le titan rochelais en mêlée fermée, il apporte en revanche beaucoup de vitesse et de percussion à l’équipe de France lorsqu’il entre en jeu et, d’évidence, c’est cette explosivité qui placerait aujourd’hui Sipili Falatea devant Dorian Aldegheri ou Demba Bamba dans la hiérarchie des piliers droits. Néanmoins, et comme c’est le cas de Romain Taofifenua en deuxième ligne, Falatea est considéré comme un "finisseur" exclusif et ce constat s’était d’ailleurs largement vérifié lors du dernier Crunch : alors que Uini Atonio était suspendu pour un plaquage dangereux sur le talonneur irlandais Rob Herring, c’est Aldegheri qui avait commencé le match à Twickenham (10-53), laissant à son cadet Falatea le soin de terminer le quatrième round du Tournoi des 6 Nations 2023. Thomas Laclayat, lui, reste évidemment un des plus grands espoirs du poste en France mais si sa tenue de mêlée parle pour lui, son manque d’expérience et d’habitude au plus haut niveau (il n’a encore jamais joué qu’en Pro D2 avec Oyonnax) pourrait expliquer sa récente disparition du groupe.