Le Castres olympique a tiré les conclusions du coup d’arrêt subit la saison passée et entend bien repartir de l’avant. Le club tarnais a su faire son auto-critique et se veut plus ambitieux que jamais.

Castres sort d’une saison en clair-obscur, pleine de paradoxes. Clair parce que les Tarnais ont quand même terminé dans le ventre mou, à la neuvième place et devant le club qui était encore champion de France en titre (Montpellier) ou devant des habitués de la phase finale comme Clermont. Obscur parce que cette neuvième place est bien loin de ce que les Castrais espéraient au début de l’exercice et qu’au cœur de l’hiver, le club du président Revol pointait aux abords de la zone rouge et commençait à sérieusement se demander s’il allait réussir à se maintenir, au point de lui faire engager de grandes manœuvres qui ont conduit à l’éviction du manager Pierre-Henry Broncan et à la nomination de l’Irlandais Jérémy Davidson.

Heureusement, le nouveau manager a su trouver les clés de la relance et les Tarnais ont beaucoup mieux fini la saison, suffisamment pour sauver les apparences, terminant l’exercice avec autant de victoires que le Stade français ou l’UBB, deux équipes qui se sont qualifiées pour la phase finale et une seule défaite à domicile.

Comptablement, les raisons de l’échec sont à chercher au niveau des points de bonus, trop peu nombreux, et à la difficulté qu’a eu l’équipe pour s’exporter. Il a fallu attendre la fin du championnat pour voir le CO réussir à gagner un match loin de Pierre-Fabre. Dans le Top 14 actuel, être très solide à domicile ne suffit plus. Dans la construction de la saison, ramener des points des déplacements sera donc l’un des axes de travail principaux du CO millésime 2023-2024. On peut aussi estimer que le fait d’avoir participé à la finale en juin 2022 a aussi contribué à la méforme des joueurs en 2023. Outre une logique décompression mentale, l’effectif avait repris l’entraînement bien plus tard que la plupart des autres équipes et avait vu sa préparation estivale raccourcie drastiquement. Les aléas de la vie d’un (presque) champion de France.

Goodhue, épouvantail du recrutement

Cette saison, du coup, les Tarnais peuvent profiter d’un été aussi studieux que possible, où le staff technique a tenu à incorporer très vite à la fois beaucoup de travail physique mais aussi du rugby, afin que les automatismes ressurgissent au plus tôt. "L’idée sera de prendre le meilleur départ possible pour pouvoir être ambitieux sur le long terme et viser la qualification", explique le manager Jérémy Davidson. Au niveau de l’effectif, il n’y aura pas de révolution de palais. Le staff reste très stable, seul Steven Setephano arrive de Grenoble pour remplacer Rory Kockott au poste d’entraîneur de la défense.

Sur le pré, les Tarnais enregistrent sept recrues pour compenser douze départs dans une volonté avouée de réduire un peu l’effectif en quantité. La quasi-totalité des nouveaux arrivants correspondent au profil d’une recrue type du Castres olympique depuis plusieurs saisons, à savoir un joueur jeune, français, arrivant de Pro D2 avec un fort potentiel de progression. C’est le cas des Macurdy, Hulleu, Peysson, ou Zarantonello. Abraham Papali’i, trentenaire et Néo-Zélandais, ou Pierre Popelin, expérimenté ex-Rochelais, sortent un peu de ce cadre et viendront renforcer la troisième ligne pour l’un et le poste d’ouvreur pour l’autre. Popelin aura, avec Le Brun ou Botitu, la dure tâche de faire oublier le départ pour Clermont de Benjamin Urdapilleta.

Le CO s’est autorisé un gros coup sur le marché des transferts avec la signature de Jack Goodhue, international all black aux 28 sélections. La star néo-zélandaise a tout pour devenir une des attractions du Top 14. Aura, expérience, classe, Goodhue devra devenir l’un des moteurs de la ligne de trois-quarts et contribuer à faire grandir ses jeunes coéquipiers. Il débarquera à Castres après la Coupe du monde.

Jeremy Davidson est heureux du recrutement : "Les nouveaux arrivants sont tous des garçons talentueux qui disposent d’une belle marge de progression. On a voulu peu de changements pour garder de la stabilité. Il faudra un temps d’adaptation à Jack Goodhue à son arrivée mais ensuite il devrait vraiment beaucoup nous apporter. C’est un garçon qui fait toujours le bon choix et qui dispose d’une expérience colossale."

Avec ses nouvelles armes, le Castres olympique sera attendu au tournant. Dès le mois de juin, Pierre-Yves Revol a fixé le cadre de ce qu’il attend de ses hommes cette saison : "D’abord d’exploiter au mieux tout notre potentiel. Les résultats ne viendront que si notre organisation et le travail de préparation et en continu la semaine sont suffisants. Le niveau d’exigence individuel doit être encore plus élevé. Comme d’ailleurs la culture de notre esprit de groupe. Il ne faut pas transiger avec cela si nous voulons vivre à nouveau de grands moments et nous avons parfois manqué de vigilance à cet égard dans un passé récent. Cela dit, la concurrence s’élève chaque année et provient surtout des grandes métropoles. Nous existons dans l’élite depuis l’avènement du rugby professionnel et régulièrement depuis 15 ans, nous déjouons les pronostics. Notre palmarès sur cette période reste l’un des plus beaux même si souvent on nous prédit la chute. Alors après cette saison difficile, croyez-moi, nous ferons tout pour justifier notre réputation et déjouer les pronostics. Ce sera encore plus difficile que les années passées. Soit. Alors ce sera encore plus beau si nous y arrivons. Et croyez-moi le mot ambition demeure plus que jamais d’actualité au CO." Allez, messieurs ! Musique !