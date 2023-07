Seule équipe reléguée de Top 14, le CA Brive va attaquer ce championnat de Pro D2 avec la pancarte de favori accroché au dos. Un statut à assumer.

Après une saison galère conclue par une relégation, les Brivistes ont pris le temps de couper pour se régénérer après une année aussi compliquée physiquement que mentalement. Les Corréziens ne se sont retrouvés que début juillet (le 5 pour la plupart des joueurs) pour entamer la préparation intense qui va les mener jusqu’à Agen, le 18 août prochain pour le lancement du championnat. Dans le Lot-et-Garonne, les hommes de Patrice Collazo savent qu’ils seront directement dans le vif du sujet et qu’ils seront l’équipe à battre.

"On sait que nous allons être attendus, en tant que seul relégué de Top 14, annonce le manager sportif du CAB. Il va falloir être très vite opérationnel et ne pas se trouver d’excuses. Nous n’avons pas le temps de digérer. Nous allons être sous pression très rapidement. Personnellement, ça ne me dérange pas, maintenant il faut que les joueurs le comprennent aussi." Même son de cloche du côté de Saïd Hirèche, l’expérimenté troisième ligne qui a déjà connu pareille situation. "Ça va être un combat sur chaque match, nous allons être l’équipe à faire tomber. C’était déjà le cas lorsque nous étions descendus en 2018. Cette année-là nous avait permis de partir sur un nouveau cycle avec l’arrivée de Jeremy Davidson, d’un nouveau style de jeu, et nous étions remontés dans la foulée. J’espère que cela va se reproduire cette saison avec Patrice."

Pour autant, les Brivistes ne veulent pas voir trop loin et préfèrent avancer prudemment. "L’objectif annoncé sera de finir dans les places qualificatives. Comme tout club qui descend de Top 14, nous allons être un candidat déclaré à la remontée. Nous voulons être un candidat crédible à la qualification. Nous connaissons la dureté et la longueur de ce championnat de Pro D2, la régularité dans la performance va être primordiale. Chose que l’équipe n’a pas réussi à faire depuis plusieurs saisons. Il va donc falloir construire cette crédibilité chaque semaine, chaque jour à l’entraînement", reprend Patrice Collazo.

"Des investissements qui sont en train de porter leurs fruits"

Pour cela, le manager et son staff pourront compter sur l’arrivée d’une douzaine d’éléments qui doivent apporter une réelle plus-value à l’effectif. Et si certains ont pu avoir des sueurs froides lors de cette intersaison, Patrice Collazo se veut rassurant : "Ce n’est pas parce que vous avez vingt et un départs – dont une dizaine sont des joueurs que nous n’avons pas renouvelés –, qu’il faut vingt et une arrivées. Le nombre est une chose, la qualité en est une autre. Nous avons essayé de resserrer l’effectif pour avoir plus de qualité."

C’est aussi l’occasion pour la jeune et talentueuse garde corrézienne de continuer à grandir et sur qui le club compte énormément. "Nous avons un centre de formation performant, des jeunes se sont déjà exprimés. Il faut qu’ils continuent à le faire dans de meilleures conditions. Nous en avons intégré beaucoup sur la préparation. Ils font beaucoup d’efforts", souligne Patrice Collazo.

"Depuis 2018, le club investit beaucoup dans les infrastructures et la formation, défend quant à lui Xavier Ric, le directeur général du CAB. Des investissements qui sont en train de porter leurs fruits. Nous avons une émergence de jeunes joueurs en équipe première. Le club est revenu dans les meilleures divisions des catégories de jeunes, le club compte de plus en plus de joueurs dans les sélections nationales. C’est vraiment positif car ils représentent l’identité corrézienne, puisqu’ils sont généralement issus du bassin." Bien encadrée, cette jeunesse est appelée à briller sur les terrains de Pro D2 avant, pourquoi pas, de retrouver l’élite du rugby français. Mais attention, le chemin ne fait que commencer et la route est encore longue…