Fédérale 1 : découvrez tous les transferts de l’intersaison

Midi Olympique recense toutes les mutations des clubs de Fédérale 1. Arrivées, départs, retraites... Tous les mouvements dans les écuries de Fédérale 1 sont là !

Poule 1

Beauvais

Arrivées : Afoy (Nevers) ; Koza (Saint-Denis) ; Leroy (Le Havre) ; Narboux (Nevers) ; Osmani (pilier) ; Pecchia d’Orso (Burgos, Espagne) ; Rabord, Luxolo (Drancy-Saint-Denis) ; Suckerdoff (Arras) ; Tobias (Atlanta, États-Unis) ; Tuatagaloa (Rouen) ; Nabeiro (Rouen) ; Montes (reconversion comme entraîneur).

Départs : Arland (destination non connue) ; Devich (entraîneur, Chartres) ; Ekwah-Elimby (Marcq-en-Baroeul) ; Figeac (Castelsarrasin) ; Giannini (Orléans) ; Letellier (Le Havre) ; Panizzo (Orléans) ; Paramelle (Saint-Jean-en-Royans) ; Pellet (Amiens) ; Raoma (Saint-Claude) ; Robert (arrêt) ; Santacapita (Orléans) ; Schlienger (Chartres).



Chartres

Arrivées : Belhaouari (Châteaurenard) ; Bibi Biziwu (Beaune) ; Bordeli (Cognac) ; Diam (Drancy-Saint-Denis) ; Di Salvatore (Rennes) ; Fantozzi (Aubenas-Vals) ; Gautier (Chambéry) ; Jorba (Real Club Ciencias Sevilla, Espagne) ; Lemos Jensens (Aubenas-Vals) ; Ludick (Drancy) ; Schlienger (Beauvais) ; Sylla (Drancy-Saint-Denis) ; Tawalo (Massy) ; Vea (Limoges) ; Maury (Racing 92) ; Italiano (Châteaurenard) ; Delcamp (Carcassonne) ; Ragot (Dijon) ; Casubolo (Carcassonne) ; Bignet (Gien) ; Thomas (Beaune) ; Devich (entraîneur, Beauvais).

Départs : Le Berre (destination inconnue) ; Vailea (destination inconnue) ; Almela Udry (Fleurance) ; Snyman (entraîneur, Italie) ; Leclerc (destination inconnue) ; Tafili (Orléans) ; Barbouche (Floirac) ; Clamens (Lavaur) ; Thomazeau (Barbezieux-Jonzac).



Courbevoie

Arrivées : non communiqué

Départs : non communiqué



Drancy-saint-denis

Arrivées : Guerrier (Paris UC), Daoudou, Bienvenu, Sacko (Sarcelles).

Départs : Mena (Grasse) ; Ludick (Chartres) ; Diam (Chartres) ; Sylla (Chartres) ; Duclos (Annecy) ; Perrod (Genève) ; Didier (Nantes) ; Mouysset (Graulhet) ; Bossavy (Meaux) ; Fontan (Graulhet) ; Rabord (Beauvais) ; Luxolo (Beauvais) ; Koza (Beauvais) ; Chadourne (Lavaur) ; Vangi (Leucate) ; Naudé (Castelsarrasin) ; Costa (Aulnay-sous-Bois), Trebosc (Aulnay-sous-Bois) ; Ndiaye (Sarcelles), Martocq (Sarcelles), Bouamrane (Sarcelles), Abdou Makidiri (Sarcelles), Al Bandakji (Gennevilliers), Keita (Gennevilliers).

Genève

Arrivées : Pageneau (Cognac-Saint-Jean-d’Angély), Perrod (Drancy), Gaune (Dax), Sposito (FC Grenoble), Benabdallah (Annecy), Akkaoui (Marcq-en-Baroeul).



Départs : Sahli (arrêt), Sagario (arrêt), Darracq (arrêt), Baldunciel (arrêt), Bahloul (arrêt), Pereira (Voiron), Mike (arrêt), Dye (destination non connue).



Le Havre AC

Arrivées : Letellier (Beauvais), Akilitoa (pilier, Mazamet).

Départs : Leroy (Beauvais).



Nuits-saint-georges

Arrivées : Certain (Stade aurillacois) ; Waqa (AS Mâcon) ; Vi. Gonon (Chalon-sur-Saône) ; Vl. Gonon (Chalon-sur-Saône) ; Lanauve (Tricastin) ; Mupunga (US Pays de Gex) ; Medana (Beaune).



Départs : Manière (arrêt) ; Vincent (arrêt) ; Débois (arrêt) ; Bakhtaoui (Espagne) ; Wieme (arrêt) ; Lubin (Montpellier) ; Dufouleur (Valence-Romans) ; Cinier (arrêt) ; Tardy (Montmélian).



Orléans

Arrivées : Atkins (Bath, Angleterre), Borie (Vannes), Vakacegu (Tarbes), Tafili (Chartres), Dinu (Massy), Ayestaran (Dax), Biamba (Massy), Gerber (Bourges), Rokva (Bagnères), Nyaz (Berre), Ndlovu (Grasse), Ullman (Nevers), Santacapita (Beauvais), Fekir (Nevers), Bringuier (Agde), Villequenault (Nevers), Giannini (Beauvais), Grataloup (Nevers), Panizzo (Beauvais), Rivet (Vannes), Steyn De Wet (Floirac), Gigault (Bayonne), Perret-Tourlonias (Villefranche-sur-Saône), Santacapita (Beauvais), Brasseur (Massy), Reche (entraîneur, Plouzané), Pellegrin (entraîneur, Bayonne).



Départs : Chirgadze (Barbezieux), Cretu (destination non connue), Kruger (destination non connue), Makolo (destination non connue), Luz (destination non connue), Elimo (destination non connue), Desmettre (destination non connue), Mournut (arrêt), Parena (Tours), Lemoine (Pithiviers), David (arrêt), Enrique (Argelès), Pinsard (Pithiviers), Nasso (Pithiviers), Junquet (arrêt), Morris (Nouvelle-Zélande), Claes (Belgique), Gassama (Sarcelles), Ribault (destination non connue), Matouddi (La Roche-sur-Yon), Pécile (arrêt).



Paris UC

Arrivées : Bernard (SCUF), Gilquin (Ris-Orangis), Klis (Racing 92), Azza (Ris-Orangis), Thevenot (Luxembourg), Minhard (France militaire), Le Gac (SCUF), Roche (Tulle), Bonnet (Les Angles), Tison (Stade français), Gourdon (retour États-Unis), Samper (Aucamville), Julhes (Suresnes), Chapelant (Ris-Orangis), Pinana (Saint-Paul, La Réunion), Raffy (SCUF).



Départs : B. Falck (talonneur, Gretz-Tournon-Ozoir), V. Facundo (deuxième ligne, arrêt), Q. Audiffren (troisième ligne, arrêt), J. Beauvillain (troisième ligne, Argentine), T. Viard (troisième ligne, Périgueux), C. Loiseau (demi de mêlée, Gretz-Tournon-Ozoir), T. Lepeytre (centre, arrêt), F. Guerrier (arrière, Drancy).



Sarcelles

Arrivées : Ndiaye, Martocq, Bouamrane, Abdou Makidiri (Drancy-Saint-Denis) ; Gassama (Orléans) ; Bernini (Mâcon), Mornas (Domont) ; Berenger (Auch) ; Leshkasheli (Tarbes) ; Shalikashvili (Géorgie) ; Darjo (entraîneur, Gennevilliers).



Départs : El Kadri (La Seyne) ; Dosso (Palavas-Lunel) ; Driollet (entraîneur, destination non connue) ; Azor (destination non connue) ; Kadara (destination non connue) ; Vincent (destination non connue) ; Vargas (destination non connue) ; Brizuela (destination non connue) ; Sacko (Drancy-Saint-Denis).



Villefranche-sur-Saône

Arrivées : Bazenet (Mâcon) ; Chion Fuluhea (Mâcon) ; Terki (Pays de Gex) ; Helmich (Mâcon).

Départs : Perret-Tourlonias (Orléans) ; Colin (Chalon).

Poule 2

Agde

Arrivées : Tolka (Suresnes) ; Stankovitch (Beaune).

Départs : Malaterre (Plages d’Orb) ; Bringuier (Orléans).

Annecy

Arrivées : Marcant (Marcq-en-Baroeul), Perrouse (Montmélian), Duclos (Drancy), Fournier (Mazamet), Rabie (Lannemezan), Chennebault (Valence-Romans), Jacquemin (Rumilly), Jacquemet (Nantua), Farcot (Grenoble).



Départs : Benabdallah (Genève), Vilers (Gaillac), Renaud (Gaillac), Rambaud (Rumilly), Foray (Marmande), Wullschleger (arrêt), Guenard (arrêt), Altabe (Annonay).



Annonay

Arrivées : Belle (Saint-Jean-en-Royans) ; Leman (Tricastin) ; Tufele (Lyon) ; Beruashvili (Saracens Tbilissi) ; Lhopital (Bourgoin-Jallieu) ; Kenguel (Gujan-Mestras) ; Grimard (Lavaur) ; Fressart (Valence-Romans) ; Gemashe (Grasse) ; De Ligault (Bourg-en-Bresse) ; Fox (Ulster) ; Altabe (Annecy) ; J. Onutu (Tricastin) ; N. Onutu (Vienne) ; Chatron (Valence-Romans) ; Guenard (Tricastin) ; Mati (Grasse) ; Roche (Grenoble) ; Lepeigneul (Palavas-Lunel).



Départs : H. Martin (pilier, Palavas Lunel) ; P. Fakalelu (pilier, arrêt) ; J. Higgins (pilier, Rennes) ; V. Besson (talonneur, arrêt) ; M. Zemzem (deuxième ligne, Le Puy) ; G. Vasquez (deuxième ligne, Saint-Jean-de-Luz) ; T. Minodier (troisième ligne, arrêt) ; E. Fusco (demi de mêlée, Barbezieux) ; G. Terpant (demi d’ouverture, arrêt) ; E. Robin (centre, Tournon-Tain) ; S. Armissoglio (centre, arrêt) ; M. Barbato (centre, arrêt) ; P. Braha (centre, arrêt) ; J. Bel (ailier, Rodez) ; C. Jebri (ailier, Le Puy) ; E. Leby (ailier, Tournon-Tain).



Berre-L’étang

Arrivées : Reggiardo (Hyères-Carqueiranne-La-Crau) ; Baud (Provence Rugby) ; Antonescu (Bourg-en-Bresse) ; Armitage (Nice) ; Youcef (OMR Lille) ; Verdy (Blagnac) ; Vercruysse (La-Seyne-sur-Mer) ; Berenger (Bédarrides-Châteauneuf-du-Pape) ; Palisser (Provence Rugby) ; Fritz (centre, Nice).



Départs : Escriba (arrêt) ; Nyaz (Orléans) ; Cecot (arrêt) ; Le Garff (Rumilly) ; Narumasa (Cavaillon) ; Saulekaleka (destination non connue).



Céret

Arrivées : Clara (Perpignan) ; Dos Santos (Salanque Côte Radieuse) ; Dumoulin (Thuir) ; Hollet (Argelès-sur-Mer) ; Mothe (Perpignan) ; Olivé (Perpignan) ; Poncet (Narbonne) ; Tondut (Thuir) ; Clara (Perpignan) ; Pagès (Perpignan) ; Capdeville (Ponteilla) ; Sicre (Thuir) ; Heral (Foyer Laïque du Haut Vernet) ; Lopez (Ponteilla) ; Vincent (Thuir) ; Boxede (Ponteilla).



Départs : Polit (Limoges) ; André (destination non connue) ; Arnaudies (arrêt) ; Haimiche (arrêt) ; Desaphy (arrêt) ; Custoja (destination non connue) ; Puntunet (destination non connue) ; Jouanole (destination non connue).

Châteaurenard

Arrivées : Chastel (Nîmes) ; Deurrieu (Les Angles) ; Pigeau (Les Angles) ; Pin (Albi) ; Arnaud (Les Angles) ; Duparchy (La Seyne-sur-Mer) ; Andreu (Avignon XIII).

Départs : Belhaouari (Chartres) ; Tsabadze (retour en Géorgie) ; Calderer (destination non connue) ; Sardella (L’Isle-sur-la-Sorgue) ; P. Traverso (Les Angles) ; A. Traverso (Les Angles) ; Lacroix (L’Isle-sur-la-Sorgue) ; Italiano (Chartres).

Grasse

Arrivées : Porchet (Mont-de-Marsan) ; Haupt (Nice) ; Hina (Rennes) ; Mena Munzimbu (Drancy) ; Tulou (Nouvelle-Zélande) ; Combo (Carcassonne) ; Morel (Fréjus-Saint-Raphaël) ; Faleafa (Cognac-Saint-Jean-d’Angély) ; Mercier (Aubenas-Vals) ; Barron (Afrique du Sud) ; Coulibaly (Fréjus-Saint-Raphaël) ; Gourdon (Valence-Romans) ; Flambart (Nice) ; Dufond (Monaco).



Départs : Ndlovu (Orléans) ; Gemashe (Annonay) ; Mati Mampuya (Annonay) ; Botta (Angleterre) ; Cronje (Italie) ; Caladou Wauthier (Salanque Côte Radieuse) ; Jimsheleishvili (Saint-Junien) ; Auteroche (arrêt) ; Dutartre (arrêt) ; Kandé (arrêt) ; Mchedlishvili (destination non connue) ; Melot (Castelnaudary) ; Romain (Monaco), Mortier (Tricastin).



Gruissan

Arrivées : Alvarez (Miélan-Mirande), Plaza (Narbonne), Nouhaillaguet (Narbonne, en photo), Saillard (Narbonne), Etienne (Vannes), Accacio (Fleury-Salles-Coursan), Pech (Pamiers), Ballu (Béziers), Dalbau (Mazamet), Vicente (Fleury-Salles-Coursan).



Départs : Paulin (arrêt), Bontens (destination non connue), Pupier (Millau).



Issoire

Arrivées : Bartin (Clermont), Bonnefoi (Clermont), Fievre (Lavaur), Wuilque (Clermont), Kilickaya (Carcassonne), Dussaillant (Aurillac), Ortensi (Mazamet), Cautier (Clermont).

Départs > Foigne (Rennes), Turlier (Tulle), Causse (Aubière), Jaoudat (Limoges), Gourgouilhon (Vichy), Duc (arrêt), Moreau (arrêt).



XV du Coudon

Arrivées : Drie (La Seyne), Falip (La Seyne), Imbert (La Vallée du Gapeau), Kelhofner (Dijon), Merrouche (Hyères-Carqueiranne), Messaoud (Aubagne), Ormera (Hyères-Carqueiranne), Paulard (Barbezieux-Jonzac), Soto (Limoges), Nistor (La Seyne).

Départs : Delage (Miélan-Mirande), Iannuso (Saint-Raphaël), Evrard (arrêt), Baegert (arrêt), Boukari (arrêt), Magnaval (arrêt), Marthy (arrêt), Morel (arrêt), Paoli (arrêt), Pinchon (arrêt), Savonnet (arrêt).



Pierrelatte-Saint-Paul-Trois-Châteaux

Arrivées : Bives (Avignon Le Pontet) ; Didier (Bédarrides-Châteauneuf-du-Pape) ; Lescadieu (Bergerac) ; Camp (Beaune) ; Pere (Avignon Le Pontet) ; Tauleigne (Mont-de-Marsan, en photo) ; Mortier (Grasse) ; Pieton (Bergerac) ; Daroux (Nîmes) ; Guillaume (Beaune) ; Lanny (Beaune) ; Guillimin (Nîmes).

Départs : Pienkowski (destination non connue) ; Winaud (Valréas) ; Leman (Annonay) ; Bilochon (Le Creusot) ; Benyachou (Uzès) ; Raymond (Le Puy) ; Ageron (Montélimar) ; Lanauve (Nuits-Saint-Georges) ; Soulerin (destination non connue) ; Moulet (Valéras) ; Mouyon (Le Teil) ; Nierat (Les Angles) ; Tormo (arrêt) ; Onutu (Annonay) ; Metrop (Montélimar) ; Guenard (Annonay) ; Zanini (entraîneur des avants, Avignon Le Pontet) ; Gomez (entraîneur des trois-quarts, arrêt).



Saint-Jean-en-Royans

Arrivées : Berruyer (Vinay) ; Fabre (Aubenas-Vals) ; Tournier (Paris UC) ; Garavel (Romans) ; Faure (Bourgoin-Jallieu) ; Arnaud (Vienne) ; Guironnet (Grenoble) ; Paramelle (Beauvais) ; Hemilembolo (Beaune).

Départs : Lacour (destination non connue) ; Allègre (destination non connue) ; Rebesco (destination non connue) ; Champey (destination non connue) ; Vaudaine (destination non connue) ; Bourron (arrêt) ; Agu (Vinay) ; Planet (Eymeux) ; Escoffier (Palavas-Lunel) ; Ollier (Palavas-Lunel) ; Saporito (Saint-Marcellin) ; Belle (Annonay).

Poule 3

Bagnères-de-Bigorre

Arrivées > Sanillo (Andrezieux) ; Giorgadze (Meyzieu) ; Mikelashvili (Grenoble) ; Tozzato (Villefranche-de-Lauragais) ; Acosta (Saint-Jean-de-Luz) ; Ksovreli (Miélan-Mirande) ; Thomas (ES Baronnies) ; Molinier (Miélan-Mirande) ; Barrenquy (US Orthez) ; Gogoladze (Miélan-Mirande) ; Cazenave (Tarbes) ; Loustalet (FC Oloron) ; Demergasso (Biscaia Gernika) ; Tilloles (Tarbes) ; Tugayé (Soyaux-Angoulême) ; Marquis (Usep Ger-Séron) ; Ortiz (Miélan-Mirande) ; Gasca (HKU Sandy Bay) ; Garcia (Blagnac) ; Beugin (Tarbes) ; Lateulère (Usep Ger-Séron) ; El Gourch (Lormont) ; Ricardo Pontoizeau (Tarbes) ; Brichet (Barbezieux-Jonzac).

Départs > Lortkipanidze (retour Géorgie) ; Pambrun (arrêt) ; Rokva (Orléans) ; Barbé (US Tyrosse) ; Bernard (FC Lourdes) ; Colombo (arrêt) ; Papavadze (Nantes) ; Pujo (ES Baronnies) ; Gélédan (arrêt) ; Malaret (arrêt) ; Degrave (arrêt) ; Cayrolle (ES Baronnies) ; Degli Espositi (Allemagne) ; Domerc (Usep Ger/Séron) ; Ibos (ES Baronnies) ; Estrade (ES Baronnies) ; Cabanne (US Argelès) ; Grimaud (Cognac-Saint-Jean-d’Angély) ; Jarrand (Usep Ger/Séron) ; Dubarry (arrêt).

Castelnaudary

Arrivées > Saliou (Castanet) ; Brabant (reprise) ; Morin (Carcassonne) ; Ahcini (Boulogne-Billancourt) ; Khalkhal (Pamiers) ; Pélisse (Lavaur) ; Mastrolillo (Castanet) ; Pradalié (Castanet) ; Cancian (Pamiers) ; Baguigui (Carcassonne) ; Batigne (reprise) ; Baux (Revel) ; Planques (reprise) ; Basque (Pamiers) ; Jouary (Colomiers) ; Bach (Pamiers) ; Labat (entraîneur, Saint-Sulpice-sur-Lèze) ; Pages (Mazamet) ; Tofan (Villeneuve-la-Comptal) ; Susigan (Millau).

Départs > Tsilikuri (retour Géorgie) ; Soum (arrêt) ; Bauthéas (Lézignan XIII) ; Labatut (Carbonne) ; Serra (Villefranche-de-Lauragais) ; Condouret (arrêt) ; Carbonne (arrêt) ; Picornell (arrêt) ; Griffe (arrêt)



Castelsarrasin

Arrivées > Atia (Marcq-en-Barœul), Bassin (Saint-Denis), Bosqué (Beaumont-de-Lomagne), Brooks O’Sullivan (Agen), Carrié (Moissac), Caylus (Millau), Chajari (Colomiers), Figeac (Beauvais), Goberville (Beaumont-de-Lomagne), Julia (Moissac), Kolotauri (Saint-Junien), Loustalot (Moissac), Luaki (Montauban), Melot (Grasse), Naude (Drancy), Ntsama (Montauban), Pujo (Montauban), Teunissen (Agen).

Départs > Allegrini (Fleurance), Barrieu (Fleurance), Bergada (Grenade), Boué (Valence), Demeurs (Negrepelisse), Dupalut (destination non connue), Elquassaoui (Valence), Freeman (Lombez-Samatan), Hoeppe (Moissac), Lopes (arrêt), Nacagilaba (Montech), Polsenaere (Marcq-en-Barœul), Ringuet (arrêt), Van Der Westhuizen (Moissac).



Gaillac

Arrivées > Vilers (Annecy), Elofer (Niort), Larroque (Nègrepelisse), Potente (Lavaur), Renaud (Annecy), Cautenet (Valence-d’Agen), Jeantieu (La Rochelle), Dauba (Saint-Sulpice-sur-Tarn), Noyer (Saint-Sulpice-sur-Tarn), Girou (Verfeil), Jacquemin (Lavaur), Maugeais (Lisle), Soret (Montélimar), Grateloup (Carmaux), Farret (Saint-Affrique), Abdallah (Fonsegrives), Colom (Sor Agout), Combes (Lectoure), Vialatte (Saint-Sulpice-sur-Tarn).

Départs > Ferlus (Sor-Agout) ; Malaterre (Nègrepelisse) ; Gisquet (arrêt) ; Vello (arrêt).



Lavaur

Arrivées > Gouveia (Valence-d’Agen), Beaudoin (Liège), Svoboda (Albi), Chadourne (Saint-Denis), Bertoia (Verfeil), Fondoux (Graulhet), Welemu (Eastern Province), Plane (CR La Vila), Caparroi (Leucate), Marsoni (Saint-Sulpice-sur-Tarn), Clamens (Chartres), Bouil (CR La Vila), Ducos (Colomiers), Mellies (Villefranche-de-Lauragais), Chamagne (Graulhet), Michieletto (Saint-Sulpice-sur-Tarn).

Départs > Rondeau (La Seyne), Cieslinski (Stade métropolitain), Kaulashvili (Langon), Pelisse (Castelnaudary), Barbance (L’Isle-Jourdain), Lauzurica (Toec-Toac FCT), Vanneste (La Seyne), Fièvre (Issoire), Potente (Gaillac), Grimard (Annonay), Domenech (La Seyne), Genieux (L’Isle-Jourdain), Cazabonne (L’Isle-Jourdain), Passoni (arrêt), Bardon (Toec-Toac FCT),Mauclair (Rion-Morcenx).



Layrac

Arrivées > Pulu (Agen), Kerkar (Valence-d’Agen), Purnot (Valence-d’Agen), Philippe (Valence-d’Agen), Muradore (Fleurance), Bastien (Biarritz), Bernies (Lectoure), Boue (Bon-Encontre Boé), Masini (Bon-Encontre Boé), Lottin (Agen), Viviez (Auch), Goujard (Agen), Kestler (reprise), Gauthier (Bon-Encontre Boé), Favier (Condom), Cristofoli (Bon-Encontre Boé), Collot (Rumilly), Dutreteau (Périgueux), Ducasse (Caudecoste).

Départs > Rigal (Lectoure), Anania (arrêt), Lambrot (Casteljaloux), Calysac (arrêt), Delserre (Villeneuve), Poisson (Villeneuve), Moustin (Villeneuve).



l’Isle-Jourdain

Arrivées > Janlin (Auch), Dikhal (Lannemezan), Barbance (Lavaur), Fabre (Grenade), Bouisset (Fleurance), Genieux (Lavaur), Cazabonne (Lavaur), Carrere (Rennes), Caron (Grenade), Monteil (Toec-Toac FCT), Lansade (Blagnac), Snyman (Gernika).

Départs > Lestoux (Nantes), Onelei (Limoges), Pontacq (Mauvezin), Bardet (retraite), Radelet (retraite), Authie (retraite), Brioux (Léguevin), Champagne (Avignon-le-Pontet), Melac (retraite), Rassinoux (Nantua), Lardin (Lombez-Samatan).



Lombez-Samatan

Arrivées > Byaoui (Balma) ; Poque (Niort) ; Moreau (Saint-Médard-en-Jalles) ; Baixera (Lavaur), Freeman (Castelsarrasin) ; Pujadas (Strasbourg) ; Epron (Blagnac) ; Carpenne (Masseube) ; Berhamel (Colomiers) ; Gledil (Castanet) ; Carton (Pathernay) ; Carton (Castanet) ; Dryjard (Blagnac) ; Tropis (Auch) ; Blanchot (Colomiers) ; Fabre (Colomiers) ; Lardin (L’Isle-Jourdain) ; Gendre (Vic-Fezensac).

Départs > Nonnon (arrêt) ; Rajoana (arrêt) ; Damiot (Beaumont) ; Bensalla (arrêt) ; Suderie (arrêt) ; Pedussaud (arrêt) ; Suderie (arrêt) ; Simonato (arrêt) ; Rousse (Castelnau).



Mazamet

Arrivées > Tankeu Tchiwo (pilier, Villefranche-de-Lauragais) ; Alran (arrière, Montauban) ; Chevtchenko (centre, Entente Vendres-Lespignan-Sauvian) ; Boudon (talonneur, Tricastin) ; Alasset (ailier, Villefranche-de-Lauragais) ; Auret (demi de mêlée, Castres) ; Keita (pilier, RC du Mans) ; Malek (pilier, Périgueux) ; Clerc (deuxième ligne, Castres). Départs > Fournier (troisième ligne, Annecy) ; Beziat (talonneur, US Brassac) ; Aniort (troisième ligne, Entente Cabardès) ; Mialhe (talonneur, US Brassac) ; Ortensi (pilier, Issoire) ; Antunez (centre, Servian-Boujan) ; Live (centre, Oloron) ; Akilitoa (pilier, Le Havre) ; Molina (troisième ligne, destination non connue) ; Gary (demi d’ouverture, Palavas-Lunel) ; Dalbeau (arrière, Corbières XV) ; Thuret (demi de mêlée, Tours) ; Pages (entraîneur, Castelnaudary) ; Simioni (pilier, destination non connue) ; Benoit (deuxième ligne, Quillan).



Pamiers

Arrivées > Moder (deuxième ligne, Quillan) ; Moder (centre, ESP Villenouvelloise), Carbonel (arrière, Quillan) ; El Gharbaoui (talonneur, Cognac-Saint-Jean-d’Angély) ; Fraresso (demi d’ouverture, Rieumes) ; Allard (centre, RC Mazères) ; Garrigos (pilier, FC Lourdes) ; Perez (talonneur, Leucate) ; Cretu (ailier, Quillan) ; Ferre (deuxième ligne, Rieumes) ; Ader (talonneur, Carcassonne).

Départs > Turashvili (talonneur, arrêt) ; Pecrix-Rieu (troisième ligne, arrêt) ; Sentenac (demi de mêlée, arrêt) ; Cancian (centre, Castelnaudary) ; Khalkhal (talonneur, Castelnaudary) ; Basque (centre, Castelnaudary) ; Bach (arrière, Castelnaudary) ; Benlebbad (pilier, Valence-d’Agen) ; Sans (demi d’ouverture, Saint-Sulpice-sur-Lèze) ; Flitti (pilier, Toec-Toac-FCT) ; Ibanez (troisième ligne, Saverdun) ; Picheric (demi d’ouverture, ES Laroque Belesta) ; Martignolles (troisième ligne, Villeneuve Saint-Jean) ; Martins (ailier, US Fuxéenne) ; Durrieu (troisième ligne, Villefranche de Lauragais) ; Montagne (talonneur, Corbières XV) ; Casenave (centre, Villefranche de Lauragais) ; Lavigne (deuxième ligne, Carcassonne) ; De Rapside (demi de mêlée, Soyaux-Angoulême) ; Pech (centre, Gruissan) ; Kambi Longi (pilier, Toec-Toac-FCT) ; Khanfous (pilier, Valence d’Agen) ; Van Der Wersthuizen (centre, Marmande) ; Pinet (ailier, Boucau-Tarnos) ; Guitoune (ailier, arrêt) ; Arbide (Mauléon).



Saint-Sulpice-sur-Lèze

Arrivées > Sans (demi d’ouverture, Pamiers).

Départs > Labat (entraîneur, Castelnaudary).

Poule 4

Barbezieux-Jonzac

Arrivées > Argiro (Arcachon) ; Boucher (Niort) ; Chrigadze (Orléans) ; Singer (Niort) ; Aleyrangues (Floirac) ; Cousin (Beaune) ; Torfs (Nice) ; Thomazeau (Chartres), Buol (reprise) ; Joubert (Périgueux) ; Freslon (reprise) ; Mgebrishvili (Cognac) ; Gilier (Soyaux-Angoulème) ; Blanchet (Cognac-Saint-Jean-d’Angély) ; Drapeau (Puilboreau) ; Cartron (Saintes).

Départs > Giraud (La Couronne) ; Limousin (retraite) ; Balaban (Parthenay) ; Brissonneau (destination non connue) ; Cardona (retraite) ; Ompraret (Nay) ; Brichet (Bagnères-de-Bigorre) ; Reulet (destination non connue) ; Bonnefon (retraite) ; Cormenier (Nontron) ; Paulard (La Valette).

Bergerac

Arrivées > Pizzio (Gennevilliers) ; Fonteille (Brive) ; Paviot (Belvès) ; Gonin (Stade français) ; Rodrigues (Nouvelle-Zélande) ; Bonavita (Agen) ; Hadlow (Mussidan) ; Dessoudeix (Vergt) ; Zebango (Les Sables-d’Olonne) ; Avallenada Caballero (Prades) ; Dinu (Union Bordeaux Bègles).

Départs > Aulika (Salles) ; Pickett (Vergt) ; Lescadieu (Tricastin) ; Green (Nouvelle-Zélande) ; Pieton (Tricastin) ; Marty (arrêt) ; Casagrande (arrêt) ; Jardel (Peyrehorade) ; Coste (4 Cantons) ; Farmer (arrêt) ; Soto (Vergt) ; Lozeille (Vergt) ; Kocoturaga (Saint-Yrieix) ; Volte (Marmande).





Floirac

Arrivées > Jardine (Birmingham) ; Salandria Ruiz (Blagnac) ; Clamy-Edroux (Rouen) ; Amon (Suresnes) ; Pivert (Périgueux) ; Jannikowski (Rumilly) ; Seru (Périgueux) ; Gagnac (Bordeaux-Bègles) ; Barbouche (Arcachon).

Départs > Killioni (retraite) ; Steyn de Wet (Orléans) ; Toke (destination non connue) ; Santamarina (destination non connue) ; Rebussone (destination non connue) ; Jordan Peyri (Marmande) ; Sisobre (Rouen) ; Barka (destination non connue) ; Ouali (retraite) ; Aounallah (destination non connue) ; Bataille (destination non connue) ; Courtade (Nice), Bernardin (Saint-Médard-en-Jalles).



Mauléon-Licharre

Arrivées > Arbide (Pamiers) ; Arla (Saint-Palais) ; Avila (Argentine) ; Bodin (Saint-Palais) ; Ciosse (Section paloise) ; Dufour (Section paloise) ; Garrocq (Section paloise) ; Gourg (Gan olympique) ; Kratz (FC Oloron) ; Peccol (Saint-Jean-de-Luz olympique) ; Urruty (Navarrenx) ; Bergez (reprise) ; Biotteau (reprise) ; Bisquey (reprise) ; Chaldu (reprise) ; Derdoy (reprise) ; Etchebarne (reprise) ; Etcheverria (reprise) ; Larragneguy (reprise) ; Massondo (reprise) ; Oyhenard (reprise) ; Pribat (reprise) ; Thambo (reprise).

Départs > Maubarthe (Morlaàs) ; Barberarena (arrêt) ; Guicherd (Tarbes) ; Sanchez (arrêt).





Nafarroa

Arrivées > Laurent (Stade Belvésois) ; Bidegain (Marmande).

Départs > J.-M. Higos (entraîneur, Hernani) ; J. Higos (Cambo).

Nantes

Arrivées > Lestoux (L’Isle-Jourdain) ; Thouchkaieff (Marmande) ; Papavadze (Bagnères-de-Bigorre) ; Didier (Drancy) ; Hoarau (Bourg-en-Bresse) ; Eranossian (Saint-Jean-de-Luz) ; Van der Nest (Bulls).

Départs > Taulaugna (retraite) ; Menoret (destination non connue).



Oloron

Arrivées > Arrieudaray (reprise) ; Arroyo (USEP Ger Seron) ; Auge (Bizanos) ; Boy (reprise) ; Claveranne (Section paloise double licence) ; Claverie (Buzy Ogeu) ; Da Silva (Entente Bassin) ; Dihumba Elimo (Orléans) ; Elgoyhen (Section paloise) ; Halcaren (Mouguerre) ; Labadie (Bizanos) ; Leffler (reprise) ; Live (Mazamet) ; Ossau (Laruns) ; Romeo (Bizanos) ; Schirmann (reprise).

Départs > Barantol (Gan) ; Leme (Lannemezan) ; Loustalet (Bagnères-de-Bigorre) ; Pillardou (arrêt) ; Tisne Cardenau (Langon) ; Kratz (Mauléon).



Peyrehorade

Arrivées > Eyherabide (Saint Jean de Luz olympique) ; Guéraçague (Saint Jean de Luz olympique) ; Jardel (Bergerac) ; Duvignacq (Fenix Zaragoza) ; Castagnet (Aviron bayonnais) ; Dechavanne (Dax) ; Sudre (Aviron bayonnais) ; Patissier (Marsacq XV) ; Rabeil Croue (Les Sables-d’Olonne) ; Jolliberry (Bardos) ; Garces (Bardos) ; Magendie (US Tyrosse) ; Delanoue (Mâcon) ; Piet (US Dax) ; Lasserre (reprise) ; Lassept (US Dax) ; Pinaquy (Capbreton Hossegor) ; Ducasse (Stade montois) ; Joliberry (US Dax) ; Rabeil-Croue (Les Sables-d’Olonne) ; Costossèque (reprise).

Départs > A. Duvert (arrêt) ; M. Duvert (Saint Jean de Luz olympique) ; Bourlon (Pouillon-Labatut) ; Dubois (arrêt) ; Bonnet (arrêt) ; Mulero (destination non connue) ; Cassen (Rion Morcenx) ; Darricau (Tyrosse) ; Izopet (arrêt) ; Loustalot (arrêt) ; Lorreyte (arrêt) ; Bétain (destination non connue).



Rion-Morcenx

Arrivées > Mora (Salles) ; Berdet (Stade montois) ; Berthelier (Stade montois) ; Cosson (Stade montois) ; Cassen (Peyrehorade) ; Etcheverria (Rugby Club Nord Landes) ; Durreche (Rugby Club Nord Landes) ; Mauclair (Lavaur) ; Millan (Bassin d’Arcachon) ; Roussel (Marmande) ; Lilicama (Les Sables-d’Olonne) ; Dubois (Aire-sur-l’Adour) ; Dumora (Tyrosse) ; Hilt (Dax) ; Labat (Bordeaux) ; Tapié (reprise).

Départs > Langlade (Grenade) ; Juzans (Dax) ; Cuthayard (Association Côte Landes Rugby) ; Zarzuelo (Association Côte Landes Rugby) ; Saubagnac (Villeneuve) ; Béziat (Mimizan) ; Lecoutre (Entente Lesperon Onesse) ; Sarrade (Entente Lesperon Onesse) ; Fillol (Tarbes).





Saint-Médard-en-Jalles

Arrivées > Saulo (Cognac) ; Bonnefond (Isle-sur-Vienne) ; Giudicelli (Mérignac) ; Dulac (RC Saint-Pierre) ; Deville (Gujan-Mestras) ; Grenon (Fraser Tech) ; Chambord (Langon) ; Labarriere (Floirac) ; Saulo (Soyaux-Angoulême) ; Cormary (Oyonnax) ; Cantet (Espagne) ; Bernardin (Floirac) ; Gaudin (Stade bordelais) ; Frazzigaro (Stade bordelais) ; Simonet (Marmande) ; Haaser (Stade bordelais) ; Bachar (CA Bordeaux-Bègles Gironde) ; Pedros (CA Bordeaux-Bègles Gironde) ; Prouteau (CA Bordeaux-Bègles Gironde).

Départs > Moreau (Lombez-Samatan) ; Bretou (Pays Médoc) ; Montavon (Pays Médoc) ; Feillon (Pays Médoc) ; Barbe (Irlande) ; Lobjoit (Langon) ; Dupont (Lormont) ; Breliére (Gradignan) ; Redon (Gradignan) ; Labarbe (Bayonne) ; Condou (Mérignac) ; Higueras (Mérignac) ; Buchholtz (Pays Médoc) ; Chaupin (Villefranche-de-Lauragais).



Tyrosse

Arrivées > Barbé (Bagnères-de-Bigorre) ; Pommies (Stade Montois) ; Darricau (Peyrehorade) ; Vieu (RC Trèbes) ; Lapene (Montredon) ; Triscos (Lormont).

Départs > Belestin (arrêt) ; Gonzalez (Anglet Olympique) ; Brissot (Capbreton) ; Vervoort (arrêt) ; Cazaux (Saint-Martin de Hinx) ; Dumora (Rion Morcenx) ; Descamps (Rieumes) ; Baldy (arrêt) ; Lapébie (Saint-Paul Sports) ; Descazaux (Capbreton) ; Bester (Capbreton) ; Martiny (Saint-Paul Sports) ; Villacampa (Anglet) ; Villetorte (arrêt) ; Barbe (Saint-Paul Sports) ; Magendie (Peyrehorade).



Tulle

Arrivées > Barres (Limoges) ; Chervié (Ussel) ; Cloup (Malemort) ; Coutin (Argentat) ; Darthou (Périgueux) ; Dufour (Saint-Priest-de-Gimel) ; Duquesnoy (Saint-Priest-de-Gimel) ; Escure (Egletons) ; Matjasevic (Isle-sur-Vienne) ; Mons (CABBC) ; Morello (Causse Vézère) ; Padilla (Sarlat) ; Queyrel (Ussel) ; E. Serra (Limoges) ; F. Serra (Limoges) ; Trousselier (Varetz) ; Turlier (Issoire) ; Vea (Albi).

Départs > Alrivie (Argentat) ; Brachet (retraite) ; Brette (Seilhac) ; Bros (Argentat) ; Esquieu (destination non connue) ; Freyssinel (retraite) ; Lager (CABBC) ; Lacroix (Naves) ; Lavasele (Argentat) ; Maugein (Naves) ; Nony (Saint-Yrieix-la-Perche) ; Norelle (Saint-Yrieix-la-Perche) ; Pezet (retraite) ; Raïa (Naves) ; Rebotton (retraite) ; Roche (Paris UC) ; Siyaya (retour en Afrique du Sud) ; Soutis (retraite) ; Tabaraud (Naves) ; Truchon (Naves) ; Tuamasaga (retraite) ; Tuncer (retraite) ; Valade (Naves) ; Vialle (retraite).