Capable du pire comme du meilleur, Pau souhaite arrêter de faire les montagnes russes cette saison et, si possible, éviter de trembler jusqu’à la dernière journée pour sauver sa place dans l’élite.

Arrivé au chevet d’une équipe paloise malade et en panne de résultats en mai2021, Sébastien Piqueronies s’apprête à entamer la troisième année de son projet sur le banc de touche du club béarnais. Les deux premières ? Elles ont été marquées par quelques coups d’éclat de la Section mais surtout une incroyable inconstance et des sueurs froides jusqu’au bout, puisqu’à chaque fois, Pau a dû attendre la 26e et dernière journée pour sauver sa place dans l’élite. "La saison dernière, nous avons été capables de très belles performances mais aussi de comportements ridicules, reconnaît le manager béarnais. En fait, nous avons vécu les montagnes russes. Nous avons été très inconsistants, très inconstants et j’attends de la saison qui arrive qu’on réduise ces écarts de constance. Je veux que l’on soit plus dur, rude et constant."

L’intersaison étant propice aux autocritiques, l’ancien sélectionneur de l’équipe de France des moins de 20ans a pu réfléchir et analyser les maux palois. Dans un Top 14 où le niveau "se durcit terriblement", le technicien tient d’abord à montrer, chiffres à l’appui, que Pau a des indicateurs plutôt favorables. Malgré une peu glorieuse douzième place (contre dixième sur la saison 2021-2022), les Béarnais ont terminé le dernier championnat avec plus de points au classement que l’année d’avant (52 contre 50). Ils ont inscrit plus de points (591 contre 568), en ont encaissé moins (634contre 664) et raflé dix bonus, soit six de plus que la saison d’avant. Le problème ? "C’est notre faiblesse face aux équipes qui jouent leur survie, admet Piqueronies. L’an dernier, nous avons à peine équilibré le compteur face à Perpignan et Brive, là où on avait largement été dominateur l’année d’avant. Même si nous sommes capables de performances majuscules par moments, dans la dureté de la survie face à nos concurrents, nous avons été globalement en difficulté."

Piqueronies : "Ne pas attendre la dernière journée pour survivre"

S’il ne veut pas parler d’objectif de classement – "avec plus de points à la fin de la saison, nous avons perdu deux places entre 2021 et 2022" - Sébastien Piqueronies a néanmoins un objectif clair et précis pour son équipe : "Quand on s’engage, avec notre écosystème, nous sommes certains que jouer ce Top 14, c’est prioritairement avoir l’humilité de devoir survivre. Notre ambition, c’est de ne pas attendre la dernière journée pour survivre." Pour tenter d’y parvenir, le patron du projet vert et blanc n’a rien révolutionné à l’intersaison puisque son club a été plutôt calme sur le marché des transferts (cinq arrivées, neuf départs). En revanche, il mise beaucoup sur la stabilité de son groupe, qui a maintenant nettement plus d’expérience qu’à son arrivée. "Malgré notre dernière saison difficile, le projet continue dans la même direction, avec beaucoup de forces et de convictions, estime l’ancien trois-quarts centre. Nous avons prolongé des garçons majeurs. Nous avions engagé, sur le long terme, nos jeunes premiums internationaux moins de 20 ans. J’attends de cette troisième année qu’elle nous donne la pleine récolte de nos semences depuis deux ans."

Bien conscient du défi qui attend Pau dans un futur proche, Sébastien Piqueronies, qui sait mieux que quiconque comment faire éclore des talents, a aussi décidé d’intégrer une grosse douzaine de jeunes venus de son centre de formation à plein temps avec l’effectif professionnel. Une manière de (déjà) préparer la suite. Et quand on sait que cet été, quatre Palois ont disputé le Mondial junior avec la France, on est en droit de penser que, si la Section parvient à définitivement consolider ses bases, elle pourra rêver à moyen terme d’ambitions un peu plus élevées que le maintien pour lequel elle se bat depuis maintenant quelques saisons…