Le Stade toulousain a repris l'entraînement ce lundi amputé de nombreux internationaux concentrés sur le Mondial. L’occasion pour d’autres de se montrer en début de saison.

C’est un été particulier que le Stade toulousain s’apprête à vivre. Un mois jour pour jour après avoir battu La Rochelle en finale du Top 14 pour obtenir le vingt-deuxième Bouclier de Brennus de son histoire, le champion en titre retrouve le chemin de l’entraînement ce lundi.

Comme indiqué dans un communiqué en fin de semaine passée, ce sera avec "l’intégralité du groupe professionnel", en plus des joueurs du centre de formation. Reste que le groupe est très largement amputé… Entre les dix Français (Cyril Baille, Julien Marchand, Peato Mauvaka, Dorian Aldegheri, Thibaud Flament, François Cros, Antoine Dupont, Romain Ntamack, Thomas Ramos et Melvyn Jaminet) présents ces quinze derniers jours à Monaco, Richie Arnold avec l’Australie, Jack Willis avec l’Angleterre, Ange Capuozzo avec l’Italie, Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares avec l’Argentine, Pita Ahki avec les Tonga, voire même la recrue néo-zélandaise Nepo Laulala avec les All Blacks, les Toulousains sont forcément en groupe restreint.

Ils s’y étaient préparés, comme l’avait indiqué le manager Ugo Mola dans ces colonnes : "On a déjà dix-sept potentiels absents pour la Coupe du monde, et trois joueurs identifiés comme réservistes. J’ai pris le parti de laisser cette vingtaine de mecs tranquilles dans leur objectif personnel de compétition internationale. Avec quelques jokers Coupe du monde et des jeunes qui vont monter, on va travailler pour la suite."

Les jeunes très attendus

La suite ? Au minimum les trois premières journées du championnat qu’il faudra disputer sans les cadres. Les belles promesses stadistes, dont beaucoup ont été sacrées championnes de France avec les espoirs en juin, seront vite responsabilisées et auront du temps de jeu.

Même si Paul Costes, Thomas Lacombre et Mathis Castro-Ferreira étaient à la Coupe du monde des moins de 20 ans et reprendront plus tard. De la même façon, le club a misé sur six jokers Coupe du monde (Piula Faaselele, Rynhardt Elstadt, Billy Searle, Setareki Bituniyata, George Tilsley et Kakeru Okumura) dont certains seront précieux par leur expérience.