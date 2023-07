La semaine dernière, l’Anglais Stuart Lancaster a dirigé ses tout premiers entraînements du côté du Plessis-Robinson. Et ? Jusqu’ici, tout va bien…

Mardi dernier, une page de l’histoire contemporaine du Racing 92 s’est brutalement tournée et, après dix saisons passées en tant que patron sportif du club francilien, Laurent Travers a officiellement remis son tablier d’entraîneur à l’Anglais Stuart Lancaster. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien troisième ligne de Leeds n’est pas venu dans les Hauts-de-Seine pour pique-niquer dans le parc de Sceaux…

De fait, l’ancien manager du Leinster, une franchise avec laquelle il fut champion d’Europe en 2018 et remporta la Ligue celte (ou apparentée…) à quatre reprises, a posé ses valises au centre d’entraînement du Plessis-Robinson le 24 juin dernier (soit une semaine à peine après la fin du Top 14) et depuis quelques jours, s’échine à faire suer ses gonzes aux côtés de Dimitri Szarzewski, Frédéric Michalak et surtout Paul Stridgeon. Lui ? Ancien champion de lutte libre, il fut également le préparateur physique du XV du Poireau, du RCT ou des Lions britanniques et, dans le circuit international, reste essentiellement connu pour l’âpreté de ses séances.

"Après quatre semaines de vacances, expliquait jeudi matin la recrue catalane Tristan Tedder, nous allons d’abord faire énormément de physique. Puis pour ma part, je retrouverai rapidement Aimé-Giral pour un match amical…" Au-delà de Tristan Tedder, plusieurs recrues ont d’ailleurs été aperçues du côté du Plessis-Robinson la semaine dernière : Wame Naituvi, le meilleur ailier du dernier Pro D2, le colossal Jordan Joseph ou encore les demis de mêlée James Hall et Clovis Le Bail.

En revanche, les Mondialistes tricolores (Gaël Fickou, Cameron Woki et Thomas Laclayat), sud-africains (Siya Kolisi et Trevor Nyakane), fidjiens (Josua Tuisova, Vinaya Habosi et Kitione Kamikamica), argentin (Juan Imhoff), géorgien (Guram Gogichashvili) ou gallois (Will Rowlands) arriveront pour les moins heureux fin août et pour les plus conquérants débuts novembre. À ce sujet, le Racing 92 a d’ores et déjà prévu pour ses soldats un stage à Valence (Espagne) au mois d’octobre afin de solidifier le groupe. Cet été, les Ciel et Blanc, pour qui la préparation s’effectuera exclusivement au Plessis-Robinson, affronteront tour à tour l’Usap à Aimé Giral (4 août) et Brive à Bretenoux (Lot) la semaine suivante, avant de démarrer le championnat face à l’Union Bordeaux-Bègles, à Nanterre.

Tedder : "Quand Stuart parle, tout le monde l’écoute"

Lancaster, dîtes-vous ? S’il attend encore quelques jours avant de prendre la parole et présenter son projet à la presse, il est avant tout connu pour être un coach exigeant voire un brin austère, pour quiconque le découvre. "Stuart Lancaster sait ce qu’il veut, poursuivait Tristan Tedder. Mais il sait aussi qu’il ramène ici un système de jeu compliqué et qu’il devra être patient avec nous. Assimiler tout ça prendra du temps mais pour l’instant, tout se passe très bien : il ne s’est pas énervé, n’a pas eu à élever la voix et quand il parle, tout le monde l’écoute. Moi, je me suis même risqué à deux ou trois vannes avec lui pour prendre la température..."

Alors, verdict ? "Ça a marché… Il a souri… […] Pour le moment, il mène ses entraînements en anglais et le team manager (Tom Whitford, N.D.L.R.) traduit tout dans l’instant. Mais Stuart nous a promis qu’avant la fin de la saison, il ferait ses speechs intégralement en Français". Quant à Laurent Travers, désormais président du directoire, il a troqué son traditionnel survêtement bleu marine pour une tenue plus protocolaire et, jamais trop loin des choses du terrain, veille depuis son bureau présidentiel à ce que la révolution Lancaster s’opère de la façon la plus douce possible…