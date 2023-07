Initialement prévu remplaçant pour la finale, Lino Julien, pilier des Bleuets s’est vu propulser titulaire peu de temps avant le match. Une promotion imprévue qu’il a assumée pleinement.

Il paraît que les meilleures expériences sont celles que l’on n’avait pas prévues, que l’aventure, c’est l’aventure. Alors, une place de titulaire en finale de Coupe du monde fait certainement partie de ces imprévus que tout sportif souhaite vivre. Lino Julien, remplaçant initial, est promu quelques heures avant le coup d’envoi, dans ce qui ressemble au plus grand match de sa jeune vie de sportif. Son ami et coéquipier Louis Penverne doit déclarer forfait en raison d’une blessure à une cheville. "Il a tenu à montrer son soutien à Louis, à le réconforter. Lui et Alexandre (Kaddouri, N.D.L.R.) ont vraiment été tops sur ces moments compliqués."

Un remaniement d’effectif forcé que nous raconte Samuel Cherouk, entraîneur des avants. "Louis était incertain pendant la semaine. Et lors de l’entraînement du capitaine, on a vu que c’était compliqué en mêlée, qu’il tenait sur une jambe. On a donc dit à Lino "Tu te prépares, c’est toi qui vas démarrer." Je l’ai senti investi et il m’a dit : "Je suis prêt, tu ne seras pas déçu."" Force est de constater que le jeune joueur du Racing 92 n’a pas menti. Sa performance sur la pelouse de l’Athlone Stadium a marqué les esprits. "On avait bien fait passer le message qu’ils devaient tous se focaliser sur leurs tâches et non pas sur l’événement en lui-même, détaille Cherouk. Lino avait des consignes très claires : être bon en mêlée, réactif sur les touches défensives et défendre très fort sur l’homme. Il avait ses objectifs."

"Le match qu’il s’était promis"

Mission accomplie pour ce joueur à la musculature impressionnante (1,86 m et 111 kg). Généreux sur ses plaquages offensifs, il a remué de la carcasse irlandaise et a même terminé comeilleur plaqueur de la soirée avec 15 impacts. À égalité avec Gazzotti et son compère de la première ligne Pierre Jouvin, telle une armée des ombres. Sa pleine implication dans tous les coups possibles lui a offert la possibilité de marquer un essai tout en puissance, alors même qu’il sortait à peine d’une intense mêlée fermée. On se souvient aussi de son précieux grattage juste après sa réalisation, une récupération qui permet aux Bleuets de se dégager sereinement de ce moment important, comme un deuxième souffle. Une grande activité globale donc, qui semblait illustrer une envie débordante de croquer ce rendez-vous à pleines dents.

Une énergie dont personne ne doutait au sein du XV de France mais qu’il devait canaliser expressément pour rester une grande menace. Cherouk encore : "Avant la rencontre, j’ai insisté sur le fait de ne pas s’énerver. C’est un joueur qui peut être assez volcanique et face à des Britanniques qui aiment faire disjoncter les mecs, il devait garder son sang-froid et rester tranquille. Je lui ai dit : vis ton match et ça se passera très bien. Après la rencontre, je l’ai félicité bien sûr. Il a fait le match qu’il s’était promis de faire. Il avait dit qu’il voulait faire un grand match de rugby et il l’a fait."

Une chance qu’il a su pleinement saisir et mettre à profit. "L’objectif maintenant pour lui, c’est de renouveler ce moment incroyable et d’aller chercher un nouveau titre. Mais avant cela, qu’il profite bien de celui-ci !" On lui souhaite que ce soit encore une fois la bonne année.