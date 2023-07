Le centre tricolore de l’UBB est un des grands artisans du sacre français. Il savoure ce titre que les Bleuets sont allés chercher avec une facilité déconcertante.

Vous êtes champion du monde U20, réalisez-vous ?

Nous sommes obligés de réaliser. Nous avons signé cinq victoires en cinq matchs face à notamment de grosses écuries comme la Nouvelle-Zélande, l’Angleterre et l’Irlande. Et puis, nous avons marqué énormément de points dans la compétition donc on a mis la main sur ce Mondial U20 du début à la fin. C’est incroyable.



À quel moment de la finale avez-vous compris que le titre était pour vous ?

Pour ma part, c’est quand Lenni Nouchi a inscrit son essai après une très longue course à la 75è minute. Je me suis arrêté et je me suis dit : « c’est bon, on l’a fait. »



Quel était le mot d’ordre du staff face à ces Irlandais ?

Il fallait les avoir à l’usure. Nous étions plus frais qu’eux, nous en étions certains. Le but était de les bouger pour qu’ils craquent en seconde période. C’est ce qu’il s’est passé donc c’est parfait !



Que vous êtes-vous dit à la mi-temps, quand vous n’aviez que trois points d’avance ?

J’ai pris la parole et j’ai simplement dit que rien n’était encore fait et qu’il fallait faire la même entame de second acte qu’en demie, c’est-à-dire marquer tout de suite. C’est ce qu’on a fait. Les Irlandais ont explosé et on s’est envolés vers la victoire.



Ressentiez-vous votre supériorité sur le terrain, qui a été symbolisée au tableau d’affichage ?

Honnêtement, nous avons été supérieurs dans le jeu mais je veux surtout retenir l’esprit d’équipe. On a quand même été mis en difficulté en demi-finale face à l’Angleterre et en première mi-temps face à ces Irlandais. Notre solidarité nous a permis de ne pas paniquer et reprendre rapidement le score. Ensuite, on a pu dérouler notre jeu de manière très efficace. Sur le terrain, on ressentait quand même l’habitude de certains joueurs au haut niveau, autant dans la rapidité d’exécution que dans l’impact physique.



Vous avez toujours mieux terminé les rencontres que vos adversaires, est-ce là aussi l’habitude du Top 14 et du Pro D2 qui a fait la différence ?

Notre pack a tout cassé durant l’intégralité de la compétition. Quand vous voyez les animaux qui composent notre huit de devant… Ça use forcément les défenses adverses. En fin de match, nos adversaires ont explosé alors que de notre côté nous pouvions encore envoyer du jeu et rester lucides.



Vous êtes comeilleur marqueur avec 5 essais au compteur, est-ce une satisfaction supplémentaire ?

C’est toujours une satisfaction de franchir la ligne. Ça fait toujours du bien. Mais je n’ai fait aucun exploit personnel, je sais pertinemment que sans le travail de mes coéquipiers, je ne suis pas grand-chose.



La France est l’équipe qui a fait le plus de passes après-contact dans la compétition. Comment travaillez-vous ce secteur de jeu ?

On ne le bosse pas forcément. Je pense que ce sont simplement les joueurs qui s’entraînent individuellement à ce niveau-là. On peut voir par exemple Paul Costes qui adore faire des chistéras. De mon côté, j’apprécie également faire vivre le ballon. J’ai envie de dire que c’est la marque de fabrique du jeu français et cela nous permet de gagner par la suite.



Vous avez formé un duo complémentaire avec Paul Costes au centre, comment s’est passée votre collaboration ?

Avec Paul, on a été alignés ensemble quatre matchs sur cinq donc on se connaît plutôt bien maintenant. Tout s’est très bien passé. C’est un joueur avec lequel il est facile de jouer. J’espère pouvoir continuer à évoluer à ses côtés lors des prochaines saisons.



Vous êtes le seul joueur du groupe France à avoir été titulaire à cinq reprises, en avez-vous souffert physiquement ?

Je suis très reconnaissant envers le staff de m’avoir fait autant confiance. J’ai pris plaisir à porter le maillot bleu lors de chacune de mes sorties. Il est vrai que j’ai eu quelques moments de fatigue mais l’enjeu a toujours pris le dessus. C’est une très grosse saison qui se termine pour moi. J’ai vécu mes premiers matchs de Top 14 avec l’UBB, ces derniers mois ont été forts en émotions.



Que retiendrez-vous de votre capitanat à plusieurs dans le vestiaire même si Lenni Nouchi l’était officiellement sur le terrain ?

Comme lors du dernier Tournoi, nous étions trois à être des leaders du groupe si je peux le dire ainsi (Jégou, Nouchi et lui-même, NDLR). L’objectif était de prendre la parole lors des entraînements, avant les matchs et durant les moments difficiles. Tout s’est très bien passé et il n’y a jamais eu un mot plus haut que l’autre. On s’est tous tirés vers le haut et on ramène la coupe à la maison.



Quel moment ressort un peu plus que les autres de cette aventure sud-africaine ?

Ce fut des semaines magnifiques vécues avec une belle bande de potes. On est titrés donc c’est extraordinaire. Pour évoquer un moment précis, je retiendrai longtemps l’essai de Léo Carbonneau contre le Japon lors de notre premier match. Nous avons relancé de très loin et après plusieurs offloads, on a marqué. Cet essai nous représente très bien, avec beaucoup de « french flair » !



Pensez-vous que ce sacre va vous permettre d’avoir un nouveau statut dans votre club de Bordeaux-Bègles ?

Honnêtement, je ne le pense pas. Certes je suis désormais champion du monde des moins de 20 ans mais il va falloir que je fasse mes preuves à l’UBB avec un nouveau staff qui vient d’arriver et que je ne connais pas.