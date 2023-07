Sexton privé de la Coupe du monde ? Il sera fixé en début de semaine

Après diverses altercations, notamment avec les arbitres, lors de la finale de Champions Cup entre la Rochelle et le Leinster en mai dernier, Jonathan Sexton était entendu pour "inconduite" par une commission de discipline indépendante. Mais ce qui est presque une formalité en général s’avère bien plus compliqué que prévu. Le verdict est attendu ce lundi.

Rarement une audience disciplinaire avait été aussi délicate à gérer. Face aux faits qui lui sont reprochés, Jonathan Sexton s’expose à plusieurs matchs de suspension. Mais comment mettre fin à la carrière d’une telle légende de la sorte ? Voilà à quoi est confrontée la commission de discipline indépendante en charge du dossier. Alors que l’audience avait lieu ce jeudi 13 juillet, en présence de l’ouvreur international irlandais (38 ans ; 113 sélections) et de ses avocats, aucune décision n’a pu être prise à l’issue de la journée. Selon nos informations, le lendemain, le panel disciplinaire où ni Français, ni Irlandais n’étaient désignés par souci d’objectivité, s’est à nouveau rassemblé. Une deuxième journée d’audience où seuls les membres de la commission étaient présents. Là encore, aucune sanction n’a été fixée.

Pour rappel, l’ouvreur – indisponible lors de la finale de Champions Cup face au Stade rochelais en mai dernier – s’en serait pris à un membre du staff rochelais à la mi-temps, ainsi qu’à plusieurs arbitres de la rencontre après le coup de sifflet final. Il aurait été particulièrement véhément avec le Sud-Africain Jaco Peyper, arbitre principal de la rencontre. Un comportement assez virulent dont l’officier chargé de la discipline de l’EPCR avait fait état après le match. Une enquête avait été rapidement ouverte sur le comportement de l’ouvreur irlandais.

Un cas très particulier

Plusieurs plaintes pour "inconduite" lors de cette finale ont donc été déposées. Voilà pour quel motif la commission de discipline devait rendre une décision, jeudi. Une décision qui est forcément difficile à prendre, non seulement au vu de la situation mais aussi du statut dans lequel Jonathan Sexton aurait commis ces actes (non inscrit sur la feuille de match). Si l’ouvreur pourrait être privé du Mondial, ou du moins du début de la compétition à l’issue de laquelle il prendra sa retraite, une autre question se pose. Touché à l’aine, l’Irlandais était forfait pour la finale de Champions Cup. Il n’était donc, dans les faits, pas un joueur du Leinster, n’étant pas sur la feuille de match. Or, il n’était pas non plus un membre du staff. Une précision qui complique la tâche du panel disciplinaire pour prendre une décision et choisir le barème de sanction.

À titre d’exemple, Sébastien Piqueronies, manager de Pau, avait été suspendu dix semaines pour "inconduite" en décembre. La commission de discipline indépendante doit à nouveau se réunir ce lundi et devrait enfin communiquer une sanction. Ce dernier, qui voulait s’en "aller au sommet", verra-t-il ses plans contrecarrés ?