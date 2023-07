Élément central de ces deux semaines monégasques de travail, le directeur de la performance du XV de France est revenu sur cette première quinzaine riche en satisfactions. De bon augure pour la suite de la préparation.

C’est probablement ce qui a le plus frappé durant ces quinze jours : l’implication extraordinaire des joueurs qui n’ont rien lâché dans les séances les plus dures, à l’image des piliers droits Atonio ou Laclayat qui se sont dépouillés pour terminer toutes les séances de course, ou alors d’un Florian Verhaeghe qui a insisté pour passer seul un test qu’il avait manqué. "Même les joueurs qui n’avaient pas l’habitude de ces intensités jouent le jeu, s’y filent et ne lâchent pas, appréciait Giroud. On peut parler de science, de perf, de chiffres, mais on est un sport de combat collectif et si on n’est pas capable de se mettre la gueule par terre, ça ne fonctionnera pas. Je connais ces mecs et c’est pour ça que sur certaines séances, je peux adapter les contenus. Quand je vois qu’ils ne peuvent plus rien donner, ce n’est pas parce qu’ils trichent. Pour moi, c’est du caviar, je sais que les mecs ne sont pas là pour acheter du gras mais pour aller au bout d’eux-mêmes, ensemble. Le côté humain et la solidarité entre les mecs sont primordiaux, c’est la culture qu’on a essayé de créer depuis quatre ans." Laquelle offre d’autres perspectives…

Aucun blessé, la principale satisfaction

L’idée étant d’y retrouver dans une semaine un groupe très similaire, puisqu’il a été épargné par les blessures (lire ci-contre). C’est en effet là le point de satisfaction majeur par rapport au stage réalisé à Monaco quatre ans plus tôt, puisqu’il n’a donné lieu à aucune blessure, alors qu’il en avait provoqué plusieurs (Willemse, Falgoux, Doumayrou) voilà quatre ans… "Il ne faut pas qu’on « s’autobade » mais c’est une grosse satisfaction d’avoir eu 100 % des joueurs disponibles tout au long du stage, avançait Thibault Giroud. On n’a pas eu à se tracasser pour s’adapter aux uns et aux autres, et on le doit à tout le monde, notamment aux clubs qui sont entrés dans le jeu en nous aidant pendant quatre ans. Tous ces facteurs de performance font que tout le monde est arrivé à la page, ce qui est la différence fondamentale par rapport à ce que nous avions connu voilà quatre ans au moment de nous adapter aux données du rugby international."

Un retour assumé au "travail en silo"

C’est paradoxalement dans cette optique, guidée par l’évolution du jeu, que le staff des Bleus a effectué pour la première fois depuis quatre ans le choix de renouer avec des séances de travail « en silo », c’est-à-dire de physique pur et dur, sans y intégrer (ou alors à la marge) le jeu avec ballon. Un changement de cap assumé. « On était obligé de repasser par là, car on ne pouvait pas toucher nos objectifs en s’entraînant avec le ballon, cela aurait surchargé les séances, assurait Giroud. Il fallait vraiment une période de travail en silo pour développer les qualités physiques transférables. C’est après le prochain stage de Marcoussis, avant les matchs amicaux, qu’on va repartir sur des schémas plus classiques par rapport à ce que nous avons fait pendant quatre ans, avec des programmes à J + 1, J + 2, J + 3, le calcul du « ball in play », etc, pour développer ce dont on a besoin au travers du rugby. Précisément parce qu’on aura eu en amont ces quatre semaines en silo pour amener les joueurs où ils en avaient besoin. Et comme l’équipe se déplacera avec un groupe de vingt-huit pendant les matchs amicaux, , ceux qui resteront sur le site auront encore du temps pour se développer. Pour nous, c’est un format qui est top." Et bien parti pour emmener les Bleus au bout de leur rêve.