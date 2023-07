Les Bleuets ont inscrit vingt-huit essais.Une statistique effrayante, qui démontre une incessante envie de jouer des Français.

Les chiffres ont de quoi donner le tournis. Nous n’avons pas le super-pouvoir nécessaire pour lire dans le temps et savoir si les Bleuets vont être sacrés champions du monde ce vendredi soir face à l’Irlande. Mais force est de constater que depuis le début du Mondial, ils sont seuls sur leur planète et personne ne peut les stopper. Un secteur le démontre plus que tout autre : l’attaque. Attachez vos ceintures. En quatre sorties, l’équipe de France a inscrit pas moins de vingt-huit essais, soit sept de moyenne par match. Rien que ça. Au total, dix-huit joueurs ont eu la joie de franchir la ligne depuis le début de la compétition. C’est Nicolas Depoortere qui l’actuel meilleur marqueur français avec quatre réalisations. Bref, le jeu tricolore n’a que peu ou pas d’égal, et Sébastien Calvet a peut-être une explication : « L’expérience collective est primordiale à ce niveau-là. Nous possédons des joueurs qui évoluent ensemble depuis quelques saisons dans les équipes jeunes du XV de France. Ils se connaissent par cœur et se trouvent les yeux fermés. » Des automatismes qui viennent s’ajouter au talent : « Cela fait énormément de temps que nous sommes l’équipe qui franchit le plus les défenses adverses. Nous avons des attaquants exceptionnels, à tous les postes, ce qui nous permet de développer plusieurs styles de jeu. On peut décider d’attaquer nos adversaires dans l’axe, avant de tenter de rapidement les déborder sur l’aile. C’est très plaisant d’entraîner un groupe comme ça avec autant de qualité. »

Des essais qui ont fait le tour du monde

C’est simple, les Bleuets ont actuellement une moyenne d’un peu plus de cinquante points marqués par match. Ça vous classe une équipe et les Irlandais sont déjà prévenus : il va bien falloir défendre en finale, au risque d’être corrigés comme l’ont été les Japonais, les Néo-Zélandais, les Gallois et les Anglais avant eux. Mais ce qui marque aussi chez les Français, ce sont ces essais remplis de « french flair » qui ont fait lever les foules. Face au pays de Galles, Léo Carbonneau a conclu une action qui a fait le tour du globe. Une action qui a débuté dans les vingt-deux mètres tricolores et qui a terminé derrière la ligne après une série de passes exceptionnelles. « Benoît Baby fait un travail exceptionnel, se réjouit Calvet. C’est un technicien incroyable et il a inculqué aux joueurs cette envie de faire vivre le ballon. On voit ce que ça donne et ce n’est que du plaisir que de voir des offensives qui vont au bout. En espérant que nous allons continuer sur cette lignée en finale. » C’est tout le mal que l’on souhaite aux jeunes tricolores.