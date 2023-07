Le pilier droit Bordelais évoque le sentiment de revanche qui anime les jeunes français avant de retrouver l’Irlande en finale. Il remarque aussi que les siens sont particulièrement attendus sur le secteur de la mêlée.

Nous avons senti beaucoup de joie mais surtout du soulagement après la victoire contre l’Angleterre en demi-finale. Avez-vous eu l’impression de tomber dans un piège en cours de match ?

De toute façon, nous savions que ça allait être un match compliqué parce que c’était quand même une demi-finale de Coupe du monde. Nous sommes tombés sur une équipe anglaise qui était très agressive au début du match. Ils nous ont tendu un petit piège au début mais nous nous en sommes quand même bien sortis.

Alors que vous étiez menés, ils vous provoquaient d’ailleurs beaucoup. Cet accrochage en fin de première période vous a-t-il fait du bien ?

Oui, je pense que ce sont des choses qui peuvent servir. Nous savions qu’ils allaient être très agressifs et il fallait que nous restions dans notre bulle. Mais je pense que cet accrochage nous a mis dans le tempo de la rencontre et nous a permis d’avoir plus d’agressivité pour lancer notre match.

Vous étiez aussi indisciplinés, c’est le seul point noir de l’équipe depuis le début de la compétition ?

Oui… Après, nous nous étions dit qu’il ne fallait pas que nous prenions de carton sur ce match et nous n’en avons pas pris. Il y avait certaines décisions qui n’étaient pas méritées non plus. Je pense que nous avons quand même su progresser au fil de la Coupe du monde. Sur ce secteur de la discipline, il faudra faire un match parfait en finale.

D’ailleurs, il y a eu de l’indiscipline en mêlée, quel a été le problème et êtes-vous revanchards pour cette finale sur ce secteur ?

Nous sommes revanchards parce que je pense que nous n’avons pas mérité ce que nous avons eu sur ce secteur de la mêlée. En plus, il n’y a eu aucun problème au niveau de la première ligne. Peut-être qu’il y a eu une mauvaise communication ou alors nous nous sommes fait surprendre et ils ont été plus malins que nous en jouant avec la règle.

Avez-vous le sentiment que cet axe droit de la mêlée avec vous, Posolo Tuilagi et Lenni Nouchi est particulièrement attendu et que les adversaires tentent de "tricher" face à vous ?

C’est une chose sur laquelle nous sommes attendus car c’est un domaine que nous travaillons beaucoup et sur lequel nous sommes bons. Il faut que ça réussisse, c’est quelque chose d’important. Nous avons une mêlée assez imposante donc c’est quelque chose qui peut faire parler et cogiter les équipes adverses.

Personnellement, vous distribuez souvent de gros plaquages, est-ce un secteur que vous appréciez et est-ce que cela vous aide à vous mettre en confiance ?

C’est vraiment un secteur que j’aime et qui me met en confiance, oui. Asséner un gros plaquage montre la domination que nous pouvons avoir sur certains joueurs clés des équipes adverses. Ça peut mettre en confiance tout le monde d’ailleurs. C’est quand même important de savoir mettre ce genre de plaquage individuellement.

Vous êtes donc un de ceux qui amènent beaucoup d’impact physique dans cette équipe, pensez-vous que ce sera la clé face à l’Irlande ?

Oui, ça va être la chose principale sur ce match. Il faut que devant, nous soyons les patrons du match. Les Irlandais aiment ça, ils vont essayer de provoquer aussi. Il va falloir que nous imposions notre rythme et notre jeu.

Les Irlandais vous ont battu lors du dernier Tournoi lors d’une fin de match étriquée, il y a ce souvenir en tête ?

Il y a une revanche dans l’air parce que c’était un match compliqué que nous perdons de peu chez eux. Nous avons perdu le grand chelem et le titre sur ce match… Là, c’est une finale de Coupe du monde, nous avons tout simplement envie de gagner.

Vous faites partie des rares joueurs présents dans le XV de départ qui n’ont pas encore eu de feuille de match avec les pros mais globalement l’équipe est assez expérimentée pour votre âge. Le sentez-vous ?

C’est une très grande force de pouvoir compter sur des joueurs qui ont l’habitude du très haut niveau. C’est une force pour l’équipe et c’est bien pour les joueurs comme moi qui ne sont pas habitués à ce niveau-là. Ça montre qu’ils ont la force et l’envie de rivaliser avec les autres joueurs de cette équipe en termes de niveau de jeu.

Vous rendez-vous compte de la portée de ce que vous êtes en train de faire et de l’effervescence que cela crée en France ?

Nous nous en rendons compte sans trop s’en rendre compte : nous sommes quand même à l’autre bout du monde. Mais nous savons que ça en parle et nous avons hâte de rentrer en France pour voir ce que nous avons fait.