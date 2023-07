Depuis le début du Mondial, Baptiste Jauneau et Hugo Reus rayonnent sous le maillot des Bleuets. Pourtant, lors de leur premier match ensemble, tout ne s’est pas passé comme prévu. Les deux hommes ont su faire preuve de maturité, pour devenir par la suite des cadres du vestiaire tricolore.

Quand deux joueurs sont associés pour former la charnière d’une équipe de rugby, le coup de foudre n’est pas forcément systématique. Pour certains, il n'arrive jamais alors que pour d’autres, il faut simplement être patient. Durant ce Mondial, Baptiste Jauneau et Hugo Reus mènent la barque française avec une facilité déconcertante. Indiscutables dans le quinze de départ, ils sont bien évidemment alignés lors de cette grande finale face à l’Irlande. Pourtant, tout n’a pas toujours été rose entre le Clermontois et le Rochelais. Pour mieux comprendre, il faut remonter jusqu'au 10 mars dernier. Ce jour-là, les Bleuets se déplacent en Angleterre durant le Tournoi et la paire Jauneau-Reus naît. Pour la première fois, les deux joueurs évoluent ensemble, et tout ne s’est pas passé comme prévu dans le premier acte. Le demi d’ouverture raconte : "Nous avons eu plusieurs désaccords dans les quarante premières minutes. Je voulais jouer quelques coups alors que lui avait préféré dégager au pied. On s’est expliqués à la mi-temps pour repartir sur de bonnes bases."

Lenni Nouchi s'est présenté en conférence de presse à deux jours de la finale du Mondial contre l'Irlande. Le capitaine est apparu détendu bien que très concentré sur l'objectif ultime : être champion du monde \ud83d\udce3https://t.co/g6DK7TqpU0 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) July 12, 2023

Le demi de mêlée poursuit : "C'est simplement que nous n’avions jamais joué ensemble. On ne se connaissait pas. C’est pour cela qu’il a fallu parler pour mettre les choses à plat. Nous l’avons fait à chaud à la pause et à froid après la rencontre avec le staff en revoyant le match. Ce n’est rien de grave. Ça arrive et ça ne fait pas forcément de mal." Non loin de ses deux protégés, Sébastien Calvet était bien évidemment présent lors de la discussion en question. Cela n’a pas dérangé le manager français, bien au contraire : "J’ai souhaité rester simple spectateur. C’est une étape normale lorsque une charnière se forme, tout ne peut pas être parfait d’entrée, sinon, ce serait beaucoup trop facile. Le plus important est que ce moment a porté ses fruits." Difficile de contredire l’homme fort des Bleuets. Tout s’était arrangé ou presque dès la seconde période face aux Anglais et depuis, Baptiste Jauneau et Hugo Reus enchaînent l’un à côté de l’autre, avec une réussite insolente.

Une grande complémentarité

Après la victoire face aux Baby Blacks lors de la deuxième journée de la phase de poules, le demi de mêlée de Clermont déclarait ceci : "Hugo me canalise sur le terrain. Je veux souvent jouer et dynamiser alors que lui préfère temporiser. Ce sont ces petites choses qui font que nous sommes complémentaires. On se tire vers le haut." Quand un adore baisser la tête et partir au bord d’un ruck, l’autre préfère plutôt temporiser lors de ses interventions. "C’est simple. Nous avons un puncheur et un stratège, explique Calvet. C’est pour cela, au-delà de leur talent individuel, que nous souhaitons les voir jouer ensemble. Ils se complètent sur un terrain." Les deux hommes ont appris à se connaître et à bien évidemment s’apprécier. "Je lui fais confiance à 200%, déclare Jauneau. C’est un futur très grand joueur. Même si j’ai un peu plus joué que lui en Top 14, je n’estime pas avoir plus de conseils à lui donner que l’inverse. On parle énormément avant les matchs et c’est toujours très enrichissant."

De vrais cadres du vestiaire

Il n’y a pas que sur le terrain que la charnière pèse. Dans le vestiaire aussi, Jauneau et Reus ont un rôle particulier, et qui de mieux placé que le manager général pour en témoigner : "Ce sont deux cadres de l’équipe, c’est une certitude. Ils n’hésitent pas à hausser le ton quand il le faut. Comme simple exemple, quelques heures avant le troisième match contre le pays de Galles, Baptiste avait convoqué tout le monde pour remettre les choses en place car il estimait que personne n’était prêt à aller au combat." Concernant le numéro 10, il s’est affirmé avant la demi-finale : "Il nous a agréablement surpris. Il a pris la parole, en prévenant que même si nous étions menés de 20 points, il ne fallait pas lâcher. Je ne sais pas s’il est aussi devin mais le scénario lui a donné raison…" Face à l’Irlande, l’équipe de France des moins de 20 ans aura besoin d’une charnière de très haut niveau pour être sacrée championne du monde. Baptiste, Hugo, à vous de jouer.