En quelques mois, le champion olympique fidjien est devenu la nouvelle coqueluche de Mayol et du Top 14…

On dit souvent, au sujet des stars du circuit international à 7, qu’il leur faut plusieurs mois avant de vraiment se faire au jeu à 15. Jiuta Wainiqolo, le capitaine des champions olympiques fidjiens, sera quant à lui devenu la nouvelle coqueluche du stade Mayol en l’espace de seulement quelques jours. Dévoreur d’espaces, plus rapide que n’importe qui, intelligent et toujours bien placé, le Fidjien volant a aplati dix-sept essais avec le RCT cette saison, toutes compétitions confondues, faisant ainsi oublier qu’ailleurs, Cheslin Kolbe était à des lieues de son meilleur niveau. "Plus jeune, confiait-il en ces colonnes à son arrivée au club, je tapais souvent « Toulon » sur internet. C’était vraiment un club mythique pour moi. Je savais que Ma’a Nonu, Quade Cooper, Semi Radradra, Sonny Bill Williams, Jonny Wilkinson, Josua Tuisova ou encore Bakkies Botha avaient joué pour le RCT. J’ai toujours été un grand fan et je suis si heureux de pouvoir jouer pour ce club."

Atout offensif majeur

À seulement 24 ans, Jiuta Wainiqolo n’en est encore qu’aux prémices de sa carrière et la saison prochaine, après la Coupe du monde, il restera l’atout offensif majeur de l’effectif toulonnais avec Waisea, Baptiste Serin ou Charles Ollivon. De quoi satisfaire son ambition ? Pas vraiment… "J’aimerais devenir l’un des meilleurs joueurs qui n’ait jamais joué à ce sport. Je veux disputer des Coupes du monde, et pourquoi pas rêver d’en remporter une ? Enfin, je veux me retirer au même âge que Sergio Parisse, pas avant !" Tout un programme, en somme.

2. Alivereti Raka : retour en grâce et en force

Il avait connu deux saisons difficiles en raison de plusieurs petites blessures entre 2020 et 2022. Alivereti Raka a su travailler sur toute la partie invisible de la préparation pour revenir plus fort sur les terrains. Nutrition, préparation mentale et physique, l’ailier international français a voulu mettre toutes les chances de son côté et en terminer avec les petits pépins physiques. Les résultats ont été incroyables. Alivereti Raka a été le meilleur joueur clermontois de la saison, portant souvent son équipe à bout de bras grâce à quelques exploits personnels. Il a inscrit treize essais toutes compétitions confondues et dix en championnat, retrouvant surtout une régularité dans ses performances, que ce soit sur le plan offensif mais aussi défensif. Il totalise vingt-cinq étoiles Midi Olympique à l’issue de cette saison où il a bataillé pour retrouver une place dans le groupe France qu’il a quitté en 2020. Malheureusement, le Fijdien n’a pas réussi son pari mais son club peut le remercier de son investissement sans faille dans une saison galère sur le plan collectif.

3. Dillyn Leyds : la puissance et la finesse

Dillyn Leyds est aussi essentiel que les cadres du Stade rochelais souvent cités avant lui, comme Tawera Kerr-Barlow, Grégory Alldritt, Will Skelton ou Pierre Bourgarit. Pourtant, Ronan O’Gara lui fait une confiance absolue, puisqu’il a été titulaire vingt-cinq fois cette saison en vingt-six rencontres disputées, inscrivant même sept essais dont le premier de son équipe lors de la demi-finale de Top 14 face à l’Union Bordeaux-Bègles. Ce jour-là, il était même persuadé d’avoir réalisé un doublé quelques minutes plus tard avec un numéro d’équilibriste le long de la ligne de touche mais la vidéo le privait de ce bonheur. Mais, il n’oubliait pas qu’il avait été gâté à Dublin lors de victoire en finale de Champions Cup : "C’est incroyable. C’est probablement l’un des plus beaux jours de ma vie. On a montré que ce club et cette ville signifient pour nous. On est tellement heureux." Au point d’offrir sa médaille à un jeune supporter aux anges.

Les surprises : Ikpefan assure, Tambwe brille

On ne dit pas assez tout le bien que l’on pense de Daniel Ikpefan, l’ailier de la Section paloise. Si l’ancien attaquant d’Oyonnax et Toulon n’est pas le plus connu des joueurs du Top 14, il semble en revanche habité d’un indéniable instinct de finisseur : en seulement treize titularisations toutes compétitions confondues cette saison, Daniel Ikpefan (29 ans) a ainsi aplati la bagatelle de huit essais ! Opportuniste, rapide et très bon sur les duels, le finisseur béarnais fait donc partie des joueurs les plus sous-cotés du championnat. À ses côtés, il est impossible de passer sous silence la saison de Madosh Tambwe, l’arme fatale de l’Union Bordeaux-Bègles. Né au Congo, l’ancien ailier des Bulls était pourtant assez méconnu lorsqu’il démarra la saison l’été dernier, face à Toulouse : ce soir-là et devant un stade médusé, Tambwe avait pourtant inscrit un doublé magnifique et qui fit aussitôt basculer l’arme fatale de Laurent Marti dans le domaine public. Solide au contact, plus rapide qu’aucun autre ailier du championnat sur des longues distances, le finisseur des Girondins a aplati neuf essais au fil de la saison et, même s’il disparut un peu des radars cet hiver en raison d’une blessure, prouva en quart de finale, face au Lou, qu’il restait l’un des meilleurs spécialistes du poste en Top 14. Au rayon des surprises, on aurait pu, d’une certaine manière, également parler d’Ethan Dumortier, titulaire lors des cinq matchs du Tournoi des 6 Nations et dont on ne se doutait pas qu’il serait aussi facile au niveau international…

Les déceptions : Teddy Thomas n’a pas trouvé sa place

Si l’ancien Racingman a inscrit huit essais pour le Stade rochelais au fil de la saison, il ne fut en revanche jamais titulaire sur les gros matchs de phase finale, doublé qu’il fut par les Sud Africains Raymond Rhule et Dillyn Leyds, deux éléments indissociables du doublé maritime en Champions Cup. À propos de Teddy Thomas, il serait donc inconvenant de parler de saison ratée mais lui qui reste l’une des plus belles attractions du championnat devra nécessairement monter en gamme la saison prochaine s’il souhaite convaincre son manager Ronan O’Gara. De fait, l’Irlandais attendrait ainsi de l’ancien ailier des Bleus qu’il progresse en défense et sous les ballons hauts. Parmi les déceptions de la saison, on citera également le Springbok Cheslin Kolbe, trop souvent absent des terrains pour espérer réellement faire son trou sur la Rade, où il aurait pourtant pu former avec Gabin Villière et Jiuta Wainiqolo un triangle arrière magistral. Enfin, le colossal Ben Lam a perdu pied dans l’Hérault quand Vincent Rattez, qui sortait pourtant d’une grande saison avec le MHR, eut cette fois-ci moins d’impact sur le jeu de son équipe.

Le classement complet :

1. Jiuta WAINIQOLO

Toulon - Né le 10/03/1999 - 1,87 m ; 90 kg

Temps de jeu : 2210 minutes - Points : 85 - Sélections : 5

2. Alivereti RAKA

Clermont - Né le 09/12/1994 - 1,89 m ; 105 kg

Temps de jeu : 2087 minutes - Points : 65 - Sélections : 5

3. Dillyn LEYDS

La Rochelle - Né le 12/09/1992 - 1,85 m ; 85 kg - Temps de jeu : 1999 minutes - Points : 58 - Sélections : 11

4. Damian PENAUD

Clermont - Né le 25/09/1996 - 1,92 m ; 95 kg

Temps de jeu : 1893 minutes - Points : 80 - Sélections : 42

5. Ethan DUMORTIER

Lyon - Né le 29/12/2000 - 1,92 m ; 93 kg

Temps de jeu : 2201 minutes - Points : 85 - Sélections : 5

6. Clément LAPORTE

Pau - Né le 7/01/1998 - 1,81 m ; 87 kg

Temps de jeu : 1579 minutes - Points : 30 - Sélection : 0

7. Juan IMHOFF

Racing 92 - Né le 11/05/1988 - 1,85 m ; 90 kg

Temps de jeu : 1295 minutes - Points : 30 - Sélections : 41

8. Matthis LEBEL

Toulouse - Né le 25/03/1999 - 1,85 m ; 91 kg

Temps de jeu : 2169 minutes - Points : 50 - Sélections : 5

9. Santiago CORDERO

UBB - Né le 6/12/1993 - 1,75 m ; 83 kg

Temps de jeu : 1851 minutes - Points : 45 - Sélections : 45

10. Arthur RETIÈRE

Toulouse - Né le 1/08/1997 - 1,73 m ; 80 kg

Temps de jeu : 1266 minutes - Points : 30 - Sélection : 1