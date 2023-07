Avec l’ancien septiste Matua Parkinson, le néo-zélandais tourne en france une émission télé baptisée « Lost in France ». Gourmand, il en profite pour se délecter de la cuisine française et du jeu d’Antoine Dupont. Mais voit l’irlande vaincre au Mondial.

Sur quoi porte l’émission télé que vous tournez en France ?

Nous nous intéressons aux différentes cultures présentes en France durant trois semaines et demie, quatre semaines. Nous nous sommes rendus à Biarritz et dans sa région pour découvrir la culture basque, apprendre comment elle fonctionne et à quel point elle est passionnée. Nous sommes également allés à Perpignan et dans d’autres endroits pour découvrir la culture catalane. Nous sommes aussi passés par Narbonne, Castelnau-Magnoac, chez Antoine Dupont, à Toulouse, pour l’Éden Park Water Rugby, Paris ou encore Béziers. Je suis allé au stade Raoul-Barrière. J’y avais disputé mon premier match avec les All Blacks (en novembre 1995 contre une sélection du Languedoc, N.D.L.R.). C’était génial ! Et puis, évidemment, il y a la nourriture pour découvrir la cuisine française, comme les fruits de mer, les escargots… Il y a aussi un peu de rugby, autour de la Coupe du monde, qui est bien sûr ici. Nous avons croisé quelques anciens joueurs, comme Serge Blanco ou Frank Mesnel !



Êtes-vous tombé amoureux de la France ?

Oh ! J’adore ce pays. Depuis que nous sommes ici, nous avons été traités comme des dieux, nous avons été gâtés. L’hospitalité est vraiment géniale. Toutes les personnes que nous avons rencontrées pour la première fois ont été très amicales et très accommodantes. Elles nous ont accueillis à bras ouverts. C’est absolument formidable. J’ai fait l’expérience ces trois dernières semaines : la France est un endroit charmant pour vivre. Le style de vie, la nourriture et la culture sont géniaux. J’ai apprécié mes passages à Northampton et à Gloucester. Mais oui, ça aurait été bien de jouer en France. Malheureusement, je n’ai pas pu le faire…



Vous étiez à Perpignan chez Henry Tuilagi. Avez-vous parlé avec lui de son fils Posolo ?

Nous avons eu une petite discussion et j’ai pu regarder un peu le match contre la Nouvelle-Zélande et la France des moins de 20 ans l’autre jour. C’était la première fois que je le voyais. Il est grand et costaud, comme son père. Il est évident qu’il est promis à un bel avenir. Je pense que nous le verrons un jour avec le maillot de l’équipe de France.



Le XV de France, justement, qu’en pensez-vous ?

Je ne sais pas grand-chose d’eux mais je pense que le plus important, c’est qu’ils ont un 9 et un 10 très fiables avec Antoine Dupont et Romain Ntamack. Pour pouvoir gagner une Coupe du monde, il faut une bonne association à la charnière. C’est donc un des points positifs de l’équipe de France cette année. Je pense aussi qu’ils ont été constants. Au cours des deux dernières années, ce groupe a montré qu’il pouvait battre n’importe quelle équipe quand il est dans un bon jour, comme d’autres XV de France par le passé. Mais il y avait toujours de l’inconstance. Aujourd’hui, les Bleus ont une certaine constance et un demi de mêlée génial. C’est probablement l’une des meilleures sélections françaises dans un Mondial !



Que pensez-vous d’une charnière Antoine Dupont-Carlos Spencer ?

Cela serait une association géniale. Géniale ! Romain Ntamack, le meilleur ouvreur du monde ? Je ne pense pas que l’on puisse vraiment placer quelqu’un dans la catégorie des meilleurs. Mais c’est un très bon joueur !



Les All Blacks ont pléthore d’ouvreurs avec Beauden Barrett, Richie Mo’unga ou Damian McKenzie. Que pensez-vous de vos successeurs ?

Nous avons de la chance car nous aussi, nous avons d’excellents demis d’ouverture et demis de mêlée. Nous ferons une grande Coupe du monde et avec les joueurs que nous avons, nous allons nous donner toutes les chances de gagner. La Coupe du monde, c’est différent, c’est le jour même, on ne peut pas se permettre d’avoir un mauvais match. Vous voyez ?



Cela veut donc dire « pas le droit à l’erreur » dès le match d’ouverture France - Nouvelle-Zélande ?

Ce sera un premier match formidable, entre les Français et les All Blacks. Quelle belle façon de commencer une Coupe du monde… Ce sera donc un match intéressant et quiconque perdra ce match ne sera pas éliminé. Mais c’est une bonne façon de commencer et je pense que les deux équipes voudront montrer ce qu’elles valent et envoyer un message aux autres, c’est sûr.



Que pensez-vous de l’Irlande, qui a gagné la série de la tournée en Nouvelle-Zélande l’été dernier ?

L’Irlande a de la classe. Ils jouent l’un des meilleurs rugby du monde sur la scène internationale. J’aime leur façon de jouer, ils ont une bonne variation dans leur attaque. Ils vont être à la hauteur et, pour moi, ce sont les favoris. Donc oui, ils seront difficiles à battre. Il y a beaucoup de bonnes équipes en ce moment et, ce qui est bien, c’est qu’elles ont toutes des caractéristiques différentes. Ce Mondial sera vraiment passionnant !