Sans ferveur médatique excessive, le xv de la rose a démarré sa préparation, avec une grosse bataille en troisième ligne.

L’Angleterre n’a pas fait trop de vagues ces derniers temps. Pas assez, serait-on tenté de dire, tant la nation fondatrice n’est pas souvent citée parmi les candidates à la victoire. Mais elle a hérité d’une poule facile qui pourrait déboucher sur un quart de finale très abordable (Galles ? Fidji ? Géorgie ?). Steve Borthwick ne peut pas l’ignorer, même s’il n’est pas du genre à argumenter sur ce genre de choses. Son tempérament n’a pas grand-chose à voir avec celui de son prédécesseur et mentor, Eddie Jones. Il est clairement moins tonitruant mais il a déclaré : « Comme joueur puis entraîneur, c’est ma cinquième préparation de Coupe du monde et je peux vous dire que je n’en ai jamais vu d’aussi intense. » Il a confirmé Owen Farrell dans le rôle de capitaine avec comme lieutenants, un vétéran, Courtney Lawes (34 ans, 96 sélections plus 5 avec les Lions britanniques et irlandais), flanqué d’Ellis Genge (28 ans et 48 sélections). Comme par hasard, ces deux hommes ont été désignés par leur sélectionneur comme les avants qui ont couru le plus vite et le plus longtemps.

Bons espoirs pour Vunipola

Ils sont quarante-et-un à transpirer sous le soleil estival avant de se retrouver à trente-trois, le 7 août, pour la liste définitive. Mais Borthwick a laissé entendre que vingt-huit joueurs sont partants certains dans son esprit. La dernière bataille concernera cinq places. L’un des points les plus chauds convoque la troisième ligne, le point faible anglais du dernier Tournoi. Billy Vunipola est blessé à un genou mais il n’est pas forfait ; il a même de grandes chances d’être rétabli pour le premier match de préparation. Steve Borthwick a voulu privilégier les joueurs lourds et puissants sur les premiers temps de jeu et c’est ainsi que l’exBordelais Tom Willis (zéro cape) s’est retrouvé dans le groupe, ce qui n’était pas joué d’avance. Le sélectionneur le voit comme une alternative à Vunipola… C’est d’ailleurs ce qui explique l’absence de l’ex-Montpelliérain Zach Mercer, plus léger, plus agile et plus mobile, le choix le plus commenté de la liste de Borthwick. « Mais ce que j’ai vu de ses matchs avec Bordeaux, m’a montré qu’il était un porteur de balle puissant. C’est l’aspect le plus impressionnant de son jeu. J’ai parlé avec des entraîneurs du championnat de France et ils m’ont dit ce qu’il amène à son club de l’UBB. Il a une dimension supérieure et il me tarde de le voir évoluer dans notre groupe », s’est justifié le sélectionneur. La bataille promet d’être rude pour arracher un de ses six ou sept places, sachant que Courtney Lawes peut jouer flanker côté fermé. Jack Willis (le Toulousain), Tom Curry, Lewis Ludlam, Alex Dombrandt (si fort avec les Harlequins, si décevant avec le XV de la Rose), Lewis Ludlam, Tom Pearson (zéro sélection) et le revenant Sam Underhill sont prévenus. On reporte déjà quelques séances très chaudes en termes d’engagement.