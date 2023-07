Absent du Mondial 2019 malgré une préparation effectuée avec le XV de France, le troisième ligne espère bien atteindre l’objectif qu’il s’était fixé au soir de sa non-sélection.

C’est l’histoire d’un mec apprécié et adoubé de tous – des catégories jeunes du Stade toulousain aux moins de 20 ans – et qui ne veut, cette fois-ci, laisser son destin entre les mains de personne. François Cros, un troisième ligne trop souvent réduit au seul courage, débute cette préparation en faisant abstraction du passé. Rappelez-vous en 2019, il avait participé à la préparation du Japon dans la liste des réservistes, qu’un certain Charles Ollivon allait finalement quitter. Le Toulousain avait quitté les Bleus au pire des moments, malgré deux matchs amicaux disputés, dont un avec, déjà, à ses côtés, le troisième ligne toulonnais et le Rochelais Grégory Alldritt : "Quand j’ai raté la dernière [Coupe du monde], je me suis fixé comme objectif le Mondial 2023, surtout à domicile, assumait-il à Monaco. C’est une ambition forte pour moi, comme pour tout le monde."

Du doute de la blessure…

Depuis la déception nippone, le Toulousain de naissance est pleinement entré dans les petits papiers du nouveau sélectionneur Fabien Galthié. Titulaire lors du premier tournoi 2020, il avait manqué l’édition 2021 pour une blessure au pied, avant de revenir encore plus fort la même année face aux All Blacks, et de marquer le grand chelem 2022 par son activité hors-norme et sa complémentarité évidente avec Alldritt et Ollivon. En début de saison, rebelote, une rechute au genou le fit passer par la case opération. "J’ai eu des doutes, bien sûr, nous confiait-il avant la demi-finale contre le Racing 92. Quand on se blesse, ce n’est pas évident mentalement. Quand on rechute de suite, ça l’est encore moins. Mais l’avantage, c’est que c’est arrivé très tôt dans la saison. Je savais que j’aurais du temps pour revenir, pour rattraper le wagon. […] Finalement, cette mésaventure m’a permis de me refaire une santé, de retrouver la compétition et d’aborder la fin de saison sans être trop usé par l’enchaînement des matchs."

… À une place de titulaire

Revenu à son meilleur niveau, François Cros est repassé titulaire dans la troisième ligne française après le match contre l’Écosse lors du dernier tournoi et la grave blessure d’Anthony Jelonch. Son pote s’écroule, lui prend la relève : une situation difficile à vivre pour celui qui a toujours voulu prouver à travers ses hauts faits et non au gré des coups du sort. "Sur mon cas personnel, c’est ce qui m’a un peu relancé dans l’équipe. Mais j’aurais largement préféré que cela se fasse autrement, par les performances sur le terrain. J’espère de tout cœur qu’il pourra être dans les délais pour la Coupe du monde." Au service de l’équipe, jamais un mot plus haut que l’autre sur son cas personnel : c’est tout cela François Cros. Avec une bonne dose de talent en plus, et une belle tronche de mondialiste, cette fois-ci sans l’ombre d’un doute.