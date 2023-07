Alors qu'il sera bien à l'affiche des prochains Jeux Olympiques de Paris, le rugby à 15 a longtemps été absent du programme olympique. Une histoire à découvrir dans ce treizième épisode des "200 ans du rugby".

Dans ce nouvel épisode de "200 ans du rugby", découvrez comment et pourquoi le rugby à 15 à été exclu du programme olympique pendent plusieurs décénnies. En cause ? Un match haut en tension entre les États-Unis et la France.

Cette semaine, un autre épisode de la saga "200 ans du rugby" est disponible sur toutes vos plateformes. Dans l'épisode 14 "1925, George Nepia première star internationale", vous aurez tous les decrets de l'histoire incroyable de ce joueur Maori devenu superstar à la période de l'entre deux guerres.

