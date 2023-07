Les Corréziens s’apprêtent à vivre une saison de Pro D2 dans la peau de favoris. Ian Osborne a confirmé son engagement et Patrice Collazo a pu construire son propre effectif.

On a connu des relégués plus pessimistes. Brive s’apprête à retrouver le Pro D2 le cœur assez léger. Les Corréziens savent qu’ils auront beaucoup d’atouts pour viser la remontée immédiate en Top 14, le principal évidemment s’appelant Ian Osborne, jeune et discret homme d’affaires anglais qui est devenu l’actionnaire principal du club en août 2022.

Son compatriote, Simon Gilham, président historique, détaille : "Il est à fond derrière le projet de reconstruction, je le remercie et je le félicite. Il dit que cette descente est un mal pour un bien. Il a confirmé son investissement pour les années à venir et nos sponsors principaux sont tous restés. Il y a un an et demie, Ian Osborne a décidé qu’il valait mieux investir dans les clubs français que anglais et l’histoire récente lui a donné raison." Une allusion aux faillites des trois clubs d’élite anglais (Wasps, Worcester et London Irish).

Les Corréziens ont tout de même subi pas mal de départs - vingt et un exactement -mais Simon Gilham fait remarquer que "beaucoup étaient de notre fait. Il y a eu pas mal de fins de contrats non renouvelés et des joueurs libérés comme Abraham Papali’i, Andrès Zafra et Noé Bédou". Pendant ce temps, Patrice Collazo bâtissait le CABC du futur. L’entraîneur à la forte personnalité est à Brive depuis le 23 décembre. Il a donc vécu ses six premiers mois avec un groupe dont il avait hérité. La saison prochaine, il travaillera avec un effectif qu’il aura choisi. Toute la différence est là.

Avec Pélissié et Timani

Gilham poursuit : "Il estime qu’il a fait un recrutement extrêmement solide avec un pack pour voyager en Pro D2 et on ne va pas le contredire car il s’y connaît un peu, Patrice…" Le CAB naviguera en deuxième division avec le renfort d’un talonneur international, Adrien Pelissié (7 capes, ex-Clermont), et d’un pilier sélectionné pour la Georgie, Vakhtang Abdaladze. L’homme a été formé en Irlande, où il est arrivé à l’âge de 5 ans, avant d’opter pour le pays de ses parents. On ajoute le vétéran Sita Timani (deuxième ligne aux 18 sélections pour l’Australie), venu du Stade français, où il était joker médical. "Patrice sait pourquoi il l’a pris", détaille Gilham.

L’attraction du prochain championnat de Pro D2 s’appellera forcément Ross Moriarty (54 sélections pour le pays de Galles). Le numéro 8, arrivé en cours de saison dernière, a confirmé qu’il renoncerait à la Coupe du monde, alors qu’il avait de grandes chances d’être sélectionné. "Oui, il veut se concentrer sur Brive. Il a embrassé la vie locale, il y a retrouvé un peu l’ambiance du club anglais de Gloucester à laquelle il était très attaché. Il aurait dû venir pour deux ans à partir de cet été mais il est arrivé avec six mois d’avance et il a réussi une fin de saison fulgurante. Je sais que Patrice Collazo compte énormément sur lui."

Il reste une inconnue de taille, l’identité de l’entraîneur adjoint chargé des trois quarts, après le non-renouvellement de Jean Baptiste Péjoine. "Vous le saurez bientôt, Patrice n’a pas arrêté son choix…"

Des noms ont circulé, comme ceux de Régis Lespinas ou Xavier Garbajosa. Mais rien n’a été confirmé.