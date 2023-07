En recrutant le pilier international, le BO s’est doté d’un joueur sur le papier largement au-dessus du niveau de Pro D2, mais qui cristallise beaucoup de tensions chez les supporters à cause de ses démêlés judiciaires.

C’est peu dire que la signature de Mohamed Haouas au Biarritz olympique anime les discussions et laisse place à des échanges parfois houleux, entre les supporters du BO depuis quelques jours. L’arrivée du pilier a eu l’effet d’une bombe sur la Côte basque, l’ancien joueur du MHR ayant récemment enchaîné les convocations devant la justice, puisqu’il a été condamné à un an de prison ferme sans mandat de dépôt pour avoir violenté sa femme, avant une seconde condamnation à dix-huit mois de prison, dont neuf avec sursis pour "l’affaire de la boulangerie", qui remonte à 2014.

Les "Miarritzeko Mutilak", un groupe de supporters comptant une quarantaine d’adhérents, ont été les premiers à dégainer une communication officielle, lundi soir. Ils ont fermement critiqué ce recrutement, les faits pour lesquels Haouas a été condamné étant " totalement incompatibles et diamétralement opposés à [leurs] valeurs". Ils ont d’ailleurs décidé de faire grève à Aguiléra cette saison et ne participeront pas à la campagne d’abonnements cet été. Les "Soldats Rouges", qui comptent cent quatre-vingts adhérents, ont, eux, adopté une position moins radicale. Ils seront présents dans les gradins du stade à la rentrée, car "le reste de l’effectif n’y est pour rien". S’ils reconnaissent que "le comportement de Mohamed Haouas est à l’opposé des valeurs de [leur] association" ou que ce recrutement met "tristement en lumière" le BO, ils demandent au néo-biarrot de faire "preuve d’un comportement et d’un engagement irréprochables sur le terrain et en dehors".

Guignon (Aupa BO) : "Ça reste un humain"

Du côté d’Aupa BO, principal groupe de supporters (près de quatre cents adhérents), le bureau n’a pas souhaité faire de communiqué mais mercredi, en fin de journée, son président, Roman Guignon a accepté de prendre la parole pour faire part du ressenti de son association. "On ne peut pas tolérer ces actes et on ne peut pas être d’accord avec ce qu’il a fait. Ceci étant dit, ça reste un humain, qui a peut-être droit à une deuxième chance aussi. C’est un peu compliqué de se positionner sur ce sujet, mais il faut qu’il rentre dans le groupe le plus vite possible, qu’il se mette en immersion avec le reste de l’équipe, qui a un super état d’esprit et qui l’a montré, l’an dernier, dans les moments difficiles. J’espère qu’il entrera dans le moule et qu’il montrera le meilleur. Maintenant, ce serait bien que le club rentre dans l’apaisement, car on a eu assez de bordel à l’intersaison."

Ces prises de parole ont fait suite à une lettre rédigée par Louis Vincent Gave et adressée aux partenaires et abonnés du BOPB, en début de semaine, pour justifier le recrutement du pilier du MHR. Dans celle-ci, le propriétaire du club indique s’être entretenu avec l’épouse dudit "Momo" avant de le recruter. Gave, dans son courrier, "comprend le désarroi de certains supporters, mais ne le partage pas". Il évoque la notion de "pardon", estime que "le jugement n’appartient qu’à Dieu" et explique être "profondément choqué" par la prise de parole de la ministre des Sports, Amélie Oudéa Castera, laquelle a déclaré que les agissements de Mohamed Haouas étaient incompatibles avec la représentation de la France au niveau international. C’est d’ailleurs la seule communication officielle qui a été faite par le BO après la signature d’Haouas. Depuis, les différentes strates du club n’ont pas donné suite à nos sollicitations.