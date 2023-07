Dans cet épisode de Do You Speak Rugby, le podcast du rugby racontés par les champions eux-mêmes, le trois-quart aile Cheslin Kolbe nous décrypte les secrets d'un bon cadrage débordement.

C'est un des gestes les plus spectaculaires que l’on peut voir sur un terrain et dont seul les meilleurs techniciens ont le secret : le cadrage débordement. Dans le podcast "Do You Speak Rugby", l'ailier international sud africain Cheslin Kolbe nous donne tous les éléments pour comprendre et maîtriser ce geste.

Entre mobilité, agilité et différentes méthodes, découvrez les secrets du "cad-déb" dans le dernier épisode de "Do You Speak Rugby". Retrouvez d'autres explications sur les gestes du rugby dans cette série "Midi Olympique".