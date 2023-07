Après leur Grand Chelem l'année dernière et leur deuxième place cette saison dans la compétition, votre nouvel épisode de "200 ans du rugby" retrace l'entrée de la France dans le Tournoi des Six Nations.

Dans ce nouvel épisode de "200 ans du rugby", découvrez le récit de l'entrée de la France dans le Tournoi des Six Nations; la première équipe non britannique à réaliser cet exploit. une vraie révolution à un moment où le rugby connaissait un essor important dans l'Haxegone.

Cette semaine, un autre épisode de la saga "200 ans du rugby" est disponible sur toutes vos plateformes. Dans l'épisode 11 "1907, La RFU rachète Twickenham", vous saurez comment le stade de la campagne londonienne, aujourd'hui devenu mythique, a connu ses premières heures de gloire grâce à la Fédération anglaise.

En plus des épisodes 11 et 12, vous pouvez retrouver les épisodes précédents de votre série de podcasts "200 ans du rugby" sur vos plateformes de streaming et sur Rugbyrama !