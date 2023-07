Encore une fois étincelant, Baptiste Jauneau est un des cadres des Bleuets. Il l’a encore prouvé face aux Baby Blacks en inscrivant le troisième essai des siens.

Avez-vous le sentiment du devoir accompli après cette victoire ?



C’était le match qu’il fallait gagner. On ne bat pas la Nouvelle-Zélande tous les jours, donc c’est très bien ce que nous avons fait mais il ne faut pas s’enflammer. Il reste encore le match face aux Gallois avant de potentiellement jouer une demi-finale.



Que représente de plus une victoire face aux Baby Blacks ?



C’est le pays du rugby, donc une victoire face à cette sélection a forcément un goût particulier. C’était la première fois qu’on les jouait avec le maillot de l’équipe de France, c’est incroyable.



Comment avez-vous vécu le Haka ?



Plutôt bien. Personnellement, je trouve ça très beau. On a eu l’impression qu’il était plus long que d’habitude, ils voulaient peut-être nous faire passer un message. Nous avons répondu sur le terrain et c’est tant mieux.



Les conditions climatiques étaient très compliquées avec un terrain boueux. Comment vous êtes-vous adaptés ?



J’ai pas tenté des passes sautées de vingt mètres, c’est certain ! (rires) Nos avants ont fait un travail formidable. On a constamment joué dans l’avancée et c’était plus facile de diriger le jeu. C’est plutôt au niveau du jeu au pied que c’était difficile à gérer. Sur chaque frappe, le pied d’appui se dérobait donc cela pouvait avoir une grosse influence sur le frappe. Mais bon, on ne choisit pas le terrain sur lequel on joue et le but est de s’adapter pour ne pas faire d’erreur. On a aussi refusé de prendre les points sur certaines situations car les buteurs ne se sentaient pas de tenter la pénalité avec toute cette boue.



Vous avez remporté la guerre du jeu au pied. Est-ce une satisfaction supplémentaire ?



Vu les conditions, on savait que la précision de nos jeux au pied était plus importante qu’à l’habitude. Nos avants n’allaient pas jouer dans la défense durant quatre-vingts minutes. La ligne arrière était donc chargée d’occuper le camp adverse et c’est ce que nous avons essayé de faire. Nous avons été efficaces, c’est une bonne nouvelle.



Vous avez formé la charnière avec Hugo Reus lors des deux premiers matchs dans ce Mondial. Comment jugez-vous l’évolution de votre relation ?



Hugo me canalise sur le terrain. Je veux souvent jouer et dynamiser alors que lui préfère temporiser. Ce sont ces petites choses qui font que nous sommes complémentaires. On se tire vers le haut. De plus, nous avons tous les deux une petite expérience en Top 14 donc cela nous aide pour la gestion du jeu. Dans le rugby, quand une charnière fonctionne bien, le reste suit généralement.



Avez-vous ressenti le manque d’automatismes chez les Néo-Zélandais, qui ont beaucoup moins joué ensemble que vous ?



Collectivement, nous avons beaucoup plus d’expérience qu’eux et cela s’est vu sur quelques actions. Ils paraissaient plus rapidement friables que nous sur le côté défensif.